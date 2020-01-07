黑鷹空難是對台灣危機管理的重大考驗，但宋楚瑜要求總統進駐衡指所並不可行

文：賴怡忠

不僅是參謀總長墜機，是參謀本部的墜機危機

1月2日的黑鷹直升機墜機事件，不僅失去了一位參謀總長，事實上是整個參謀本部發生的墜機事件。這次與參謀總長同機一同前往視察慰勞的軍官，除了總長室的參謀與總士官長外，也包括了參謀本部，從情次室到通次室（J2－J5），以及隸屬在國防部軍政部長轄下的政戰局等高階將領在內。

這次空難使得參謀本部從情報、作戰計畫、後勤、通信電子等次室的主要長官非死即傷。固然外界多會將重點放在參謀總長的不幸意外，但參謀本部也因這次黑鷹墜機事件而損失慘重。

整個軍令系統參謀中樞受到如此嚴重的打擊，對國軍當下的戰鬥能量不能說沒有影響，更何況這是在總統與立委大選前不到十天發生的重大意外，以中共對台灣壓力日增，意圖影響選舉結果，甚至會不會趁虛而入等，不僅需要當下的應變準備，其所引發的聯想與也很容易無限延伸。

在這個狀況下台灣當時的反應作為，就形同在面對國家出現危機時的考驗。相信這也是為何總統聞訊立即停止選舉行程，暫時放下候選人身分，以三軍統帥身分進行危機管理與指揮的緣由。

召開國防軍事會談以穩定社會民心

總統除了宣布停止選舉活動三天外，也於意外發生第二天立即展開國防軍事會談並下達決策指示。因據報載，蔡總統在上任後認為既有的大軍談對於處理國防事務的效率有限，且因缺乏雙向對話而流於形式，因此廢除了大軍談，除了維持每週一次的小軍談外，並另外啟動國防軍事會談。

這次就是透過召開國防軍事會談，以三軍統帥身分下達指示，要求達到三個確保，以期先穩定軍心與民心，並對台海當面保持警覺不鬆懈。

宋楚瑜躲衡指所之建議不可行

雖然這是個對台灣危機管理能力的重大考驗，但如果誤判危機的本質而過猶不及，也同樣會引發問題。同樣是總統候選人的宋楚瑜在此要求蔡總統進駐衡指所的建議，就屬不可行之列。

衡指所是戰時的軍事指揮中心，提供參謀總長在戰時以此進行軍令指揮，衡指所為此需求，而擁有抗拒核生化攻擊與八級地震的承受力，還有獨立對外的通訊傳播機能。衡指所平時都有參謀本部人員駐守，但如要正式開設，則須與戰爭狀況有關，一但開設讓統帥進駐後也會跟著封閉，因此除非遇到緊急狀況，平時是不會隨意開設的。

宋楚瑜主席以參謀總長下落不明為由要求總統此時應進駐衡指所，這是立即將總長失聯與戰爭（或是恐攻）進行連結。但當時台海當面沒有特別動靜，也沒看到「同時多發」與恐襲高度相關的事件發生，只因為參謀總長不知下落就要求三軍統帥進駐衡指所，是否表示總統已經認定台灣正在遭受軍事攻擊了呢？先不管其他，光是其對民心所造成的浮動就會很嚴重。

此外，因衡指所平時就會有一位副參謀總長駐守，總統進駐就須要開設，開設本身有一定規範與準則，即便是總統也必須要遵守。具體結果就是為了安全與有效指揮，會導致總統與一般社會切斷聯繫。為了一個當時認定只具備低度可能的戰爭或是恐攻，而要讓總統因此實質降低效能，這會是危機處理的過猶不及。

Photo Credit: 中央社 國軍黑鷹直升機失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等八人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。 （AIT提供）中央社記者侯姿瑩傳真 109年1月3日

國際反應也有助於穩定台海局勢

當然參謀總長不幸喪生，參謀本部受到重創，即便國軍有完整的職務代理人制度配套，但對國軍的應變能力還是會有影響。此時的國際反應有助於台海當面的穩定，同時也見證了台灣的戰略重要性。

這其中以美國的反應最快也最直接。不僅美國參謀首長聯席會議主席對此發文表示哀悼，美國在台協會也為此下半旗，並提到願意對此一事件向台灣提供任何協助，以及重述美國對台海安全的堅定承諾。

美國參謀首長聯席會議主席的哀悼顯示台灣與美國軍事合作的密切關係，美國在台協會的發文則有著與台灣合作以穩定台海當面局勢的意涵，而下半旗本身更意味著美國認為台灣是其重要盟邦／夥伴的具體表徵。

除了美國外，包括日本、英國、澳大利亞、德國、波蘭等駐台單位也都紛紛表示哀悼。日本友台的國會議員組織「日華懇」也發信致哀。這些都是過去沒有看到的景象。顯示台灣受到國際重視的程度，以及這些國家與台灣這幾年所發展出的密切關係。

台灣對危機的反應不是弱雞

這起意外的原因還在調查中，一些缺乏根據的推敲與臆測，即便有多麼合乎邏輯，還是先緩緩比較穩當，以避免可能被中共當成其對台假新聞作戰的操作素材。

現今當務之急除了盡快恢復因此意外而受創的參謀本部之作業能量外，包括落實整合防衛構想（ODC）、台美的軍事合作等沈一鳴總長當時被交付的重要任務，其持續不輟與無縫接軌，想必也是重要議題。

有某位自稱智商很高的市長宣稱台灣軍隊遇到人民解放軍入侵根本撐不了兩天，引發國防部強烈反駁。姑不論這位仁兄對中國軍事能力認識不足但又愛大發儻論的習慣，但從我國軍令系統在這起重大意外所表現的冷靜自持，以及國防體系對於危機管理應變指揮的表現來看，台灣並不是一但有事就不知所措的弱雞。而各種流傳出有關沈總長的故事，也發現台灣軍人優質與專業的一面。

我們真的不差，對自己要有信心。是這起不幸意外的最重要收穫。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航