被美國炸死的蘇萊曼尼，稱得上是中東實力最強的軍閥

進入2020年的第一個月，世界並沒有變得比2019年還要平和。面臨巴格達大使館遭到伊拉克什葉派暴徒圍攻的局面，美國總統川普下令美國空軍MQ-9死神（Reaper）無人機以三枚雷射導引地獄火飛彈，於巴格達機場外對伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）實施了一次成功漂亮的狙殺，擊斃了這個叱吒中東40年的什葉派恐怖主義頭子。

1957年出生的蘇萊曼尼，被視為伊朗伊斯蘭共和國內僅次於阿亞圖拉・哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的第二號人物。美軍將其殺害，也引起了伊朗當局的震怒，揚言將對美國施以報復。俄羅斯與中共也對伊朗展開各種援助，目的毫無疑問就是要把美軍拖在中東，以防止美國挑戰莫斯科和北京在歐亞的勢力範圍。

假若美國又把注意力轉移回中東，對於面臨中共威脅的台灣而言可不是一件好事。但是在對刺殺蘇萊曼尼的後果進行預測前，筆者先要介紹一下為什麼這位革命衛隊的領袖在中東地緣政治中扮演如此重要的角色。

因為自1998年接掌革命衛隊特戰部隊聖城軍（Quds Force）以來，蘇萊曼尼就被賦予了以什葉派伊斯蘭教義統一中東的使命。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 蘇萊曼尼死後抗議者在紀念活動上焚燒美國國旗

重回神權時代的中東

在深入這個話題以前，筆者首先要先跟閱讀本文的讀者介紹一個最基本的概念，那就是伊朗雖然同樣信奉伊斯蘭教，地理位置也在中東，但卻不是阿拉伯世界的一員。

伊朗有過半數以上的人口是波斯人，所以今天的伊朗人都以古波斯王朝的繼承者自居，認為自己的文明歷史比周邊其他國家更源遠流長。光是族群結構的不同，就已經使伊朗在以阿拉伯人為主體的中東遭受孤立。

更重要的是，阿拉伯世界與伊朗雖然同樣信奉伊斯蘭教，但彼此信奉的教義卻差異極大。儘管也有相當大數量的阿拉伯人信奉什葉派伊斯蘭，但以沙烏地阿拉伯為核心的阿拉伯世界追隨的還是遜尼派伊斯蘭教義。

到第一次世界大戰爆發以前，阿拉伯世界由鄂圖曼帝國統治，伊朗則是俄羅斯帝國與大英帝國的勢力範圍，雙方還談不上有什麼對抗的關係。

直到第一次世界大戰爆發，英國人鼓動阿拉伯人起來反抗鄂圖曼土耳其的統治，打造了一套擺脫神權教義的世俗派「阿拉伯民族主義」運動。然而在鄂圖曼帝國瓦解之後，絕大多數的中東國家卻被置於英法的「保護」之下，並沒有獲得真正的獨立，於是「阿拉伯民族主義」者很快又將矛頭對準了英國。被置於英國「保護」下的伊朗，則成立了巴勒維王朝。

巴勒維王朝與阿拉伯國家一樣，都想擺脫英國的「保護」，擺在他們眼前的選擇只有一個，那就是引進以納粹德國還有維琪法國為代表的軸心國勢力。

這樣的選擇，換來了伊朗再度被蘇聯與英國分割佔領，還有阿拉伯民族主義者在1941年的伊拉克戰爭中慘遭英軍擊敗。伊朗與阿拉伯世界的民族獨立運動為此消沉了許久，直到二戰結束以後才帶來了改變。

進入冷戰時代以後，蘇聯取代一戰時的英國與二戰時的德國，成為「泛阿拉伯民族主義」的鼓吹者。尤其是以色列建國以來，數次阿拉伯聯軍的進攻都少不了蘇聯的支持。美國則大力支持年輕的穆罕默德・李查・巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）國王，希望將伊朗打造成在中東抵禦「泛阿拉伯民族主義」運動的戰略屏障。

這段時間，無論是伊朗還是阿拉伯世界的領袖，幾乎沒有一個不是採取鐵腕統治，但卻也沒有一個人不是世俗派的獨裁者。他們有的親近蘇聯，有的靠攏美國，信奉不一樣的民族主義，但卻沒有人把教派真當一回事看待，讓中東地區能維持相對的平靜。

巴勒維國王甚至在美國的支持下，推行起名為「白色革命」（White Revolution）的社會改革運動，試圖讓伊朗更加的與西方世界接軌。在巴勒維統治的時代，伊朗是一個戰略地位不輸給以色列的美國盟邦。這也是為什麼不外銷給其他國家的F-14艦載戰鬥機，居然會被提供給伊朗的原因。

不過「白色革命」還是牴觸了伊朗保守的社會價值，並遭到什葉派激進主義者的暴力反撲。國王在宗教保守主義者與共產主義者雙重抵制下流亡海外，伊朗則在柯梅尼（Ruhollah Khomeini）的帶領下成為中東的第一個神權國家。

Photo Credit: AP / 達志影像 把伊朗打造成神權國家的柯梅尼

神權與世俗派獨裁者之戰

柯梅尼建立的伊朗伊斯蘭共和國，與其他中東國家最大的不同就是以嚴格的伊斯蘭律法管控國家，並且對以色列採取了較往日阿拉伯世界更為敵視的態度。

他將美國形容為「大撒旦」，蘇聯形容為「小撒旦」以強調伊朗不再與「帝國主義」、「霸權主義」國家結盟的決心。同時他還效法毛澤東的「輸出革命」，意圖將什葉派穆斯林武裝奪權的成功經驗推廣到其他中東國家。

伊朗早從巴勒維時代開始，就擁有一支戰力堅強的現代化軍隊。然而柯梅尼認為，這支軍隊是由巴勒維國王所建立，不僅沒有足夠的忠誠度，也沒有辦法承擔他「輸出革命」的重責大任。所以在軍隊的編制外，柯梅尼又另外成立了一支名為革命衛隊的武裝力量來確保什葉派政權的穩定，並準備向周邊國家推廣他的革命教義。

蘇萊曼尼就是在這樣的特殊背景下，接受柯梅尼號召進入革命衛隊的伊朗狂熱青年。原本在「阿拉伯民族主義」下團結一心對抗以色列、伊朗的阿拉伯國家獨裁者們，也受到柯梅尼的影響而出現分裂。

同屬阿拉伯復興社會黨，但分別統治敘利亞與伊拉克的老阿塞德（Hafez al-Assad）和海珊（Saddam Hussein），就因為什葉派及遜尼派的信仰差異分道揚鑣。

耐人尋味的是，敘利亞的統治者阿塞德父子雖然為什葉派信徒，但是他們統治下的人民卻過半數以上信仰遜尼派教義。伊拉克的情況則剛好相反，海珊本人信仰遜尼派，但是國民卻有60%以上為什葉派信徒。

統治者與被統治者信仰上的落差，導致阿塞德與海珊都必須用更暴力血腥的方式來壓制自己的國民。伊朗與伊拉克之間的兩伊戰爭，也是在這樣的背景下爆發的。

從1980年到1988年，海珊與柯梅尼打了一場沒有任何結果的「八年抗戰」。伊朗沒有辦法拿下伊拉克，卻介入黎巴嫩內戰並扶持什葉派恐怖代理人真主黨（Hezbollah），將本來就已經夠複雜的中東帶往更加混亂的深淵。兩伊戰爭結束後，伊朗被打得精疲力盡，伴隨著柯梅尼在1989年的死亡已無力再推行「輸出革命」。

可沒想到海珊卻在1991年入侵科威特，並引起美國率領的聯合國多國部隊激烈反擊。海珊就此成為了美國的敵人，但老布希（George W. H. Bush）只是把伊拉克軍隊驅逐出科威特，卻沒有進一步向巴格達發起進攻，最關鍵的原因就是考量到海珊是唯一能阻止伊朗向阿拉伯世界擴張影響力的防堤坡。如果沒有海珊的統治，以什葉派居民為主體的伊拉克將迅速倒向伊朗的懷抱。

老布希明智的政策，後來也為不同黨派的柯林頓（Bill Clinton）總統所繼承。美國只劃出了一條禁航區阻止伊拉克空襲庫德族，但是卻沒有推翻海珊政權的打算。而隨著美國將注意力由中東轉移到巴爾幹半島，伊朗又慢慢的從兩伊戰爭的陰影中站了起來，並經由擴大與俄羅斯、中共還有歐盟的貿易又再度成為了中東的一大霸權。

1998年，也就是兩伊戰爭結束後的第10個年頭，蘇萊曼尼被任命為聖城軍司令。野心勃勃的他，已經準備好繼續柯梅尼所沒能完成的夢想，向中東擴張伊朗的影響力。只是經歷了8年的殘酷戰爭，還有20多年來讓人民被壓得喘不過氣來的神權統治後，伊朗人民希望能與歐美國家維持友好關係，並不歡迎過去柯梅尼時代的激進政策。

伊拉克戰爭帶來機遇

在伊朗政府致力改革開放，人民期待與歐美還有周邊國家友好的情況下，蘇萊曼尼始終找不到一展抱負的機會。直到2003年，美國總統小布希（George W. Bush）不顧國務卿鮑爾（Colin L. Powell）等穩健派反對，堅決出兵伊拉克並推翻了海珊政府之後，蘇萊曼尼總算逮到了天賜良機。他開始向伊拉克滲透，發展既反對海珊又痛恨美國的什葉派武裝民兵。

看過國家地理頻道（National Geography）戰爭影集《戰火歸途》（The Long Road Home）的讀者，應該對發生在2004年4月的薩德爾攻城戰（Siege of Sadr City）印象深刻。在這場戰役中，攻擊美軍的馬赫迪軍（Mahdi Army），並不是海珊的殘黨或者蓋達組織伊斯蘭分部（Al-Qaeda in Iraq），而是蘇萊曼尼組訓的什葉派民兵。

馬赫迪軍雖最後仍遭聯軍擊敗，蘇萊曼尼還是以造成8名美軍死亡，51人受傷的成績在穆斯林世界中打出威望。海珊政權被推翻後，新上台的伊拉克政府依照民主制度下多數決的原則，毫無疑問是由人口占60%的什葉派所組成。這個政權表面上親近美國，實際上卻也在打著自己的算盤，意圖在伊朗幫助下成立專屬什葉派的伊拉克。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 薩德爾攻城戰中的什葉派民兵

尤其是在努里・馬里奇（Nouri al-Maliki）擔任總理時，伊拉克政府對遜尼派與庫德族的打壓，更是一點也不輸給過去海珊對什葉派與庫德族的打壓。許多不甘屈辱的遜尼派部落紛紛效忠伊斯蘭國的前身，即札卡維（Abu Musab al-Zarqawi）領導下的蓋達組織伊拉克分部，給美軍帶來更多的麻煩。難以團結的伊拉克，陷入了徹底的無政府狀態。

最後美軍放棄了以純武力消滅遜尼派武裝的想法，轉而支持遜尼派穆斯林發起覺醒運動，以自己籌組武裝對抗蓋達組織伊拉克分部的方式，來重新獲得聯軍與什葉派政府的訓練。

雖然馬里奇政府始終不願意接納溫和遜尼派，此運動後來還是得到美軍中央司令部司令斐卓斯（David Howell Petraeus）將軍支持，致力將遜尼派民兵納入伊拉克政府軍的指揮體系。可惜「覺醒運動」才剛發揮成效，就因為歐巴馬（Barrack Obama）總統急於從伊拉克撤軍而胎死腹中。

失去美軍保護的遜尼派，又再度成為馬里奇政府打壓的對象。另一方面，伴隨著敘利亞內戰於2011年爆發，不得人心的小阿塞德（Bashar Hafez al-Assad）政權瀕臨倒台。為了挽救什葉派在阿拉伯世界的橋頭堡，蘇萊曼尼奉命率領聖城軍進入敘利亞挽救阿塞德政權。

聖城軍在鎮壓以自由敘利亞軍（Free Syrian Army）的過程中，與政府軍施展了許多殘暴程度不下於伊斯蘭國的暴行。他們不只以毒氣攻擊平民與叛軍，還對無辜的婦女施以強姦，只為了要羞辱她們不效忠，或者只是可能不效忠阿塞德的丈夫和父親。透過與這些叛軍嫌疑人的妻女發生性關係，聖城軍也成功地將什葉派教義傳遞到了她們身上。

與蓋達組織一樣，聖城軍還在全球範圍內實施恐怖攻擊，包括2012年一次針對以色列駐印度外交官的攻擊行動。此舉也迫使本來無意介入敘利亞內戰的以色列提高警覺，虎視眈眈堤防伊朗勢力在敘利亞境內的擴張。如果什葉派政權真的將伊朗、伊拉克還有敘利亞的三個點連成一線，勢必會對與敘利亞只隔著一條加薩走廊的以色列產生國家級災難。

如果什葉派聯軍真的在德黑蘭帶領下消滅以色列，那麼伊朗勢必將取代沙烏地阿拉伯或埃及成為全球穆斯林的霸主，令美國與中共都必須要畏懼三分的狠角色。蘇萊曼尼一旦成功了，不只能肅清國內的溫和派，還會成為波斯的民族英雄。所以聖城軍介入敘利亞與伊拉克事務的目的，絕對不只是想要鞏固兩國的什葉派政權那麼簡單而已。

美軍撤出後，馬赫迪軍與聖城軍在伊拉克境內更是橫行霸道，肆無忌憚的打壓任何不順從什葉派教義的意義份子。信奉遜尼派或者阿拉伯民族主義的伊拉克人，將馬里奇政府視為伊朗的走狗，紛紛舉起武裝予以抵抗。死灰復燃的蓋達組織伊拉克分部，在巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）率領下吸收了他們，並建立了國土範圍橫跨伊拉克與敘利亞的伊斯蘭國。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 薩德爾攻城戰中的什葉派民兵

在反伊斯蘭國戰爭中壯大

伊斯蘭國的崛起，還有他們在敘利亞與伊拉克境內的瘋狂行為，給了蘇萊曼尼一個空前絕後的壯大機會。以美國為首的多國聯軍為了撲滅伊斯蘭國，開始減緩對阿塞德政權的外交與軍事壓力，甚至還與伊朗、伊拉克兩個什葉派政府建立共同抵禦遜尼派恐怖組織的國際聯盟。蘇萊曼尼麾下的武裝不只不再是美軍的空襲目標，還能呼叫美軍的F-15、F-16、A-10與B-1協助他空襲伊斯蘭國據點。

馬赫迪軍更以所謂人民動員力量（Popular Mobilization Forces）的名稱，在沙場上成為伊拉克政府軍及美軍特戰部隊並肩作戰的盟友。顯見伊斯蘭國戰爭的爆發如同幫助中共發展壯大的對日抗戰一樣，給了蘇萊曼尼一個將自己塑造成反恐英雄的天賜良機。仿佛獲得了美軍承認之後，他就可以擺脫過去國際恐怖分子頭頭的身份了。

至少在歐巴馬當總統的年代，他不必如海珊、賓拉登與巴格達迪一般的四處躲藏。然而與此同時，蘇萊曼尼仍沒有放棄對伊拉克境內非什葉派勢力的血腥鎮壓。甚至就連在伊拉克庫德族自治區境內，接受美軍援助抵抗伊斯蘭國的「自由鬥士」（Peshmerga），也隨時處於人民動員力量或者聖城軍的打擊範圍。虎視眈眈的蘇萊曼尼，隨時在等待著向庫德族自治區發起進攻的機會。

值得一提的是，當美軍引導多國聯軍對伊斯蘭國在伊拉克的首都摩蘇爾（Mosul）發動最後攻勢時，還必須要將「自由鬥士」與人民動員力量的進攻路線分隔開來。因為兩支部隊一旦碰到一起，可能會放棄對伊斯蘭國的攻擊，彼此大打出手。根據筆者庫德族朋友的說法，人民動員力量在反伊斯蘭國期間同樣殺害了大量庫德人，但美軍為了尋求團結對此置之不理。

美國當年在阿富汗為了趕走蘇聯，幫助了蓋達組織發展壯大，後來為了推翻海珊獨裁統治，催生出伊斯蘭國這樣的怪物。現在為了打擊伊斯蘭國，又推了蘇萊曼尼這樣的狂人一把。

扶持未來的敵人打擊現在的敵人，是二戰時代以來美國經常犯下的戰略錯誤。但是綜觀1945年以來的歷史，除了中國共產黨之外，可能沒有任何人是比蘇萊曼尼還要成功的。

高舉著反伊斯蘭國大旗的蘇萊曼尼，確保了人民動員力量在伊拉克境內的生存。而在敘利亞，他的聖城軍幾乎是完全放著伊斯蘭國不管，將殲滅恐怖主義的戰爭責任丟給美國支持的庫德族YPG人民保衛隊（Yekîneyên Parastina Gel），把精神投入到協助阿塞德鞏固政權上了。也是在蘇萊曼尼的邀請下，普丁派出俄羅斯軍隊直接介入敘利亞內戰。

俄羅斯空軍講好聽一點是打擊伊斯蘭國，實際上空襲的主要目標不是同時在與敘利亞政府軍對峙的反抗軍，就是平民百姓。7年內戰打下來，原本已經搖搖欲墜的阿塞德政權，居然靠著聖城軍與俄羅斯空軍的幫助下硬是穩定了下來。伊朗守住了在敘利亞的橋頭堡，就等待美軍在伊斯蘭國被消滅以後撤軍，什葉派必然將在中東輝煌起來。

這也是為什麼進入2018年以後，隨著伊斯蘭國力量漸漸式微，原本不願意介入鄰國內戰的以色列，開始出動包括F-35I在內的精銳戰鬥機空襲敘利亞境內的聖城軍與革命衛隊陣地的真正原因。沒有任何一個國家，比以色列更不願意見到中東出現一個單一霸權，所以以色列從一開始就反對小布希在2003年對伊拉克的軍事冒進。

如今獨裁者海珊已經被吊死，伊斯蘭國也徹底碎片化，俄羅斯則仰賴成功拉攏土耳其的方式，迫使美國做出了從敘利亞撤軍的決定。在那麼一瞬間，普丁取代了川普成為了中東衝突各方的高級調停人，俄羅斯仿佛也即將要取代美國成為新的中東霸主。與俄羅斯關係最好的伊朗，氣焰更是囂張的不得了，認定自己將成為這場地緣政治之爭的最後贏家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 蘇萊曼尼死後支持者上街高舉他的照片

自不量力對美開戰

從黎巴嫩到敘利亞，從敘利亞到伊拉克，外加接受聖城軍支持的巴勒斯坦哈瑪斯與葉門胡賽反抗組織，蘇萊曼尼手中稱得上是握有數十萬大軍，成為整個中東實力最強的軍閥。

恃寵而驕的他也越來越狂妄自大，肆無忌憚的干涉起敘利亞與伊拉克來。就連伊拉克什葉派青年，也越來越看不慣蘇萊曼尼與他手下的民兵爪牙。他們從10月起走上街頭，希望能將伊朗的影響力驅逐出伊拉克。

伊拉克青年的抗爭，換來的理所當然是蘇萊曼尼的殘暴鎮壓，一如他對待敘利亞抗爭民眾時採用的手段。結果樂極生悲的事情，終於在今年12月28日發生了。聖城軍那天將矛頭對準了美國人，炸死了一位在伊拉克工作的美籍民間承包商。此舉激起了川普總統的激烈反應，對聖城軍展開空襲行動，炸死25名恐怖組織頭目。

但蘇萊曼尼不知收斂，居然指揮親伊朗民兵包圍美國駐巴格達大使館，試圖重演1979年德黑蘭人質事件。假若此刻川普如當年卡特一般，默默選擇退讓的話，那可真的是象徵美國徹底退出中東。

無論怎麼樣，今日統治伊拉克的政權是當年美軍在推翻海珊後扶持起來的。如果這樣的一個親美政府卻也在伊朗影響下開始反美起來，美國將會失去繼續存在於中東的正當性。

這次川普可是真的火大了，又於2020年1月3日發起空襲，並一舉擊殺戰爭狂人蘇萊曼尼。隨後美軍陸戰隊大舉出動，搜捕包括親伊朗國會議員在內的伊拉克什葉派激進份子。

一代梟雄蘇萊曼尼，最終也如同札卡維、賓拉登與巴格達迪一樣，成為另外一個美軍成功狙殺的恐怖分子。雙手沾滿成千上萬中東人民鮮血的蘇萊曼尼不值得同情，但中東是否會因此恢復穩定？

答案當然是不可能，因為狙殺了札卡維、賓拉登與巴格達迪，也沒有換來和平降臨中東。更何況聖城軍沒有被徹底殲滅，蘇萊曼尼一死，馬上就有其他狂人填補他的位置。

土耳其投向俄羅斯的懷抱，讓今天的美國在中東地區更顯孤單。未來與伊朗的對抗會發展到什麼程度，到現在仍然不好說，只希望美國不要再犯過去的錯誤，那就是靠扶持未來的敵人打倒今天的敵人。

在大選即將到來的今天，美國把視線又轉移回了中東，甚至派遣82空降師前往伊拉克的舉動，對台灣的安全也勢必會帶來影響。

不要忘記，1958年的八二三砲戰，就是因為美國將注意力轉移到伊拉克與黎巴嫩才開打的。中東與東亞的地緣政治看似不相干，實則緊密相連。希望以此篇文章，鼓勵更多國人從台灣視角出發，關心中東局勢的未來發展。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航