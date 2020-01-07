遠航稱「資金到位」又不斷延後、12月薪水也發不出來，民航局建議「廢照」

遠東航空去（2019）年無預警從12月13日起停航，原因是資金籌措困難。民航局認定遠航違反《民航法》，但遠航後來提出補充意見，表明資金已經快到位，但資金到位時間不斷延後，昨（6）日的發薪日也發不出員工薪水。民航局表示，遠航資金到位與否無關停航裁處。目前已將廢除遠東航空民用航空運輸營運許可證建議案提報交通部，交通部長林佳龍表示，目前嚴謹處理中。

遠航稱資金到位，民航局：違法行為和資金無關

《中央社》報導，遠航剛停航時，曾向交通部承諾資金將在10天內到位，遠航董事長張綱維去年12月13日起遠航停航當天，召開記者會公開表示，資金將在2週內到位，而遠航在當天首次提交給民航局的陳述意見書，則表示資金將在12月31日到位。

不過根據民航局的紀錄，去年12月25日，遠航又向民航局提出補充意見，表示資金將延後至今年1月3日到位，但3日又再提資金到位時間延後至8日。資金到位日期一再延後，遠航的說法是，盼有足夠時間與投資人協商，保障員工的工作。

民航局表示，有收到遠航說明資金將再延後至1月8日才會到位的公文，但遠航資金到位與否，與其無預警停航違反《民航法》的事實無關，民航局僅會根據事實認定遠航是否違法，並依法裁處。航空公司若違反《民航法》，最重罰鍰是新台幣300萬元，最嚴厲處分是撤銷營運許可證。

交通部已收到「廢照」公文，會再請民航局補充資料

《新頭殼》報導，交通部長林佳龍今日表示，交通部已經收到民航局建議廢止遠航民用航空運輸業許可證公文，相關程序處理中。

對於外界質疑遠東航空停飛事實明顯，為何交通部尚未祭出罰則，林佳龍回應，遠航的後續處理能力讓民航局擔憂，因此提出廢照建議，交通部希望民航局提補充資料，讓程序更周延，否則遠航也可能會提出行政訴訟。

而針對有香港公司想投資遠航，林佳龍指出，投資跟財務只是一部分的問題，無預警停飛涉及到依法廢照則是另一件事，遠航財務計畫能力影響員工是否會被資遣，勞動部等相關單位也提出必須要針對資遣問題，預做準備。

《中央社》報導，林佳龍表示，遠航的承諾一再跳票，公司治理也不透明，復飛與否，飛安是一切考量的最高原則，沒有打折空間，而飛安技術與財務有密切關係，這要跟社會負責。因遠航昨天未能如期發出去年12月員工薪資，再次證明遠航又跳票，林佳龍呼籲遠航誠實面對問題，並以員工權益為最優先考量。

林佳龍強調，處理遠航停飛案，飛安是最高目標，也是最基本的要求，未來遠航要復飛或重新申請，都會依照飛安作為依據。至於公司治理涉及到很多政府單位包括民航局、金管會、勞動部等，沒有任何時間跟政治考量，以飛安作為首要考量。

12月薪資延後發放，勞動部：確認違法就開罰

《中央社》報導，遠航去年12月的員工薪資，應該於昨天入帳，不過遠航昨天也發信給員工，表明因集團及遠航董事長張綱維個人資產與投資受到合庫銀行查封，致公司資金受嚴重影響，原訂今天發放去年12月的薪資，不得已須延後，無法準時入帳，請員工見諒。同時說明已有企業願投資遠航，相關投資細節本週內可完成。

遠航的信件中告訴員工，正與台灣知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司，磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預定本週內可完成，投資人已明確表達投資意願，只待雙方議定合約內容，並承諾近期代墊薪資。

遠航給員工的信中也感謝員工不離不棄，並相信在新的經營團隊進駐下，可重拾主管機關和消費者對遠航的信心。

綜合《中央社》和《自由時報》報導，勞動部勞動關係司長王厚偉表示，遠東航空超過發薪日未給薪，已違反《勞基法》第22條規定工資應全額直接給付勞工，會要求台北市政府勞動局啟動檢查，若確定違法可罰新台幣2萬至100萬元；檢調已禁止張綱維出境，北市勞動局若再提報限制張綱維出境，勞動部也會依法審查、處理。

王厚偉指出，事件發生之初曾與北市勞動局訪視遠航，現在會再啟動大量解僱預警措施。因為遠航也有代理一些廉價航空的地勤，應該還有現金收入，這部分會與交通部溝通，是否能以員工的薪水為優先。

北市府勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，目前還沒接獲相關申訴與調解，但有接獲遠航員工致電詢問公司發不出薪水一事，勞動局已派員前往勞檢，呼籲公司的風險不應由員工承擔，薪資是員工賴以維生的重要來源，請雇主負責人出面承擔，以免損及勞工權益。

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核稿編輯：羊正鈺