練重訓卻愈練愈失衡？年輕朋友的健身傷害可以如何預防？

文：洪岳裕

近年健身重訓風氣益盛，我覺得是超級棒的事。我自己本身也是愛好者，如果要我談談最有效益的健康投資，那重訓絕對會被我排在前面。

然而，在我的治療經驗裡，也不乏因為重訓受傷而來找我治療的人，今天就想跟大家聊聊這件事。而其中我特別想提的是「年輕人健身」這件事，除了這是我臨床觀察到的一個有趣現象外，也導出我想跟大家傳達的理念。

這個有趣的觀察是，如果是中年以上（約35-55歲）開始學習健身的朋友，因受傷而來尋求治療通常是相對好醫的，反而是年輕人健身（約20-35歲），通常不太好醫。

我目前的解讀是，中年開始健身的朋友們，通常是因為意識到健康的需求，覺得自己應該Do Something ，這個階段風險意識與經濟能力都高，所以可能會請教練、可能會努力爬文（雖然很多觀念不見得正確）且採取相對保守的運動方式。加上身體覺得怪怪的就會趕快來尋醫，所以哪怕有疼痛問題都能很快的控制，即便有比較不好處理的議題，也通常是之前不良習慣累積，而不真正是健身引起的。

年輕人反而令我意外，我遇過練得蠻壯的，來診時卻抱怨肩膀卡痛與手麻，經檢查是神經壓迫與胸廓出口症候群；也遇過二十出頭的小夥伴，看起來一副好好的，卻抱怨半夜會背會痛醒且不耐久坐，嚴重一點還會手麻，看了復健科、神經外科影像學查不出原因，還差點被說可能要開刀，還好後來檢查發現是核心太弱，身體撐不住導致筋膜障礙問題，幾次治療後效果很好。

這類的狀況多到會讓我訝異，但我好奇，為什麼呢？

我的觀察是，年輕朋友們健身重訓通常帶有更強烈的目的，希望練出更精實的身形，很多時候在看網路資訊往往是抓住一些方法後，就猛練起來了。然而，在身體狀況良好之下，疼痛狀況反而不會很快出現，往往要經過一陣子之後，「失衡」才會產生。

不管是哪一類的筋骨疼痛本來就往往起因於「失衡」，例如姿勢不良什麼的，而一般人要累積到四五十歲以上才有症狀（很多人會解讀為退化，但那是錯的！）。而年輕人健身引起的失衡可怕之處是因為這是被「練出來」的。治療上，除了要處理已經發生的關節或筋肉障礙的問題，還要對抗因訓練而強化的失衡力量。

怎麼辦呢？我的臨床介入策略是先減量，先大幅的減低重量與頻率，只有少數狀況我會建議完全停練（通常是發炎期或肌肉撕裂傷就一定要停）。

用低負荷的練習，重新找回身體正確的連結與出力的方式。人體並不是單純的肌肉棒子，不是單純地給刺激讓肌肥大就好。還有一個過程叫做「神經肌肉控制」，中翻中叫做「你的大腦怎麼控制你的身體」。這樣的訓練導引才能讓關節動作回到正確軌道上。

好啦～今天跟大家分享臨床觀察到的有趣現象。也透過案例讓大家瞭解「怎麼練」比「練什麼」更重要！凡事都有效果跟後果，可別讓後果來影響的你原本想達到的效果囉。

上面提到年輕人健身衍伸出的一些狀況，提醒大家別忘了，許多筋骨病的本質是「失衡」，好好注意這些事、傾聽身體告訴你的聲音（怪怪的、不對稱感、不順、痠痛等），去理解身體，身體也會給你好的回報的。

那究竟年輕朋友的健身傷害該如何預防呢？這裡提出幾個小建議，這些建議的「方法」都可被替換，所以大家可以試著去想想我想傳遞的「心法」，理解觀念，才是最能夠培養對自己身體有覺察能力的關鍵。

【心法篇】

一、開始健身前，先練習跑步吧！（核心穩定的重要）

前篇所提的傷害，本質上來說都源自於對脊椎穩定控制能力不夠。我們可以先把身體簡單分為脊椎與四肢，而身體就想一台車，脊椎就像是車的框架、四隻就是輪子、而重訓練出來的力量就像是驅動輪子的馬達。

大家都期待強化馬力對吧！但一台馬力超強的車子卻配上弱弱的骨架會怎麼樣呢？力量就會容易在你的身體亂竄，然後尋找脆弱連結突破，最後就累積出傷害了。

據說車子的好壞不光是馬力的事，最重要的是車體也要能承受的住，想要練得強，核心穩定能力要越好。

基本上年輕朋友們的核心肌群們基本上功能是好的（中年族群就不一定，臨床會需要測試看看），只是「用不出來」，長期的彎腰駝背、姿勢不良，讓我們「忘」了身體怎麼用，所以要做的是「喚醒」他們。

怎麼做呢？「跑步」是個簡單的選擇，這裡指得不是馬拉松式的長跑或100公尺的短跑。而是輕鬆的讓身體動起來10-20分鐘就夠，全身性運動會讓核心肌群醒過來。

其他替代方案呢？像是游泳、有氧運動都是很好的選擇，如果可以去上「皮拉提斯」，更是更針對性的強化核心穩定的好方法。

怎麼確定自己的核心夠不夠呢？簡單測試，我們來做個「棒式」吧！男生用全棒式、女生可以用膝棒式。手肘撐地，盡量維持身體水平，20秒。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

感受一下壓力是在肚子或是腰椎？如果你的壓力不管怎麼調整都是在腰椎，肚子感受不到出力的感覺。不急，先好好去跑步吧！每隔兩週再來測試看看，你會越來越能掌握的。

二、買顆瑜伽球，看書、追劇、工作都坐在上面！（掌握脊椎排列）

核心穩定到底是啥呢？我做仰臥起坐、做棒式練得到嗎？這大概是很多人的疑問。

「核心穩定」指得是你「維持脊椎正常排列」的能力，簡單說，脊椎有著它自然排列對吧！我們下來就是如此，而後天姿勢不良，才導致我們忘了排列。

臨床上很多人問到底什麼才是好姿勢？為什麼醫生叫我抬頭挺胸，但我卻仍然不舒服？其實抬頭挺胸本身也是個錯誤動作，過猶不及，這也是不好的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

瑜伽球本身是不穩定的，簡單地坐在上面，自然上下晃動，感受球給脊椎的正向力，十幾次之後，停下來。你會發現自己的脊椎擺在一個又舒服又正的位置。記得這個感覺，在你的生活中常常讓脊椎擺在這個狀態。你會越來越正喔。

三、坐在球上，舉起你的雙手。（挑戰穩定脊椎的基礎能力）

找到自己的脊椎排列是第一步，你需要常常地揣摩與體會，讓這件事形成你的自然習慣，接下來就是挑戰它了。

怎麼做呢？我們可以很簡單的舉起手，在你完全不控制的情形之下，雙手舉到最高時，胸部與肚子一定是往前挺出去的，失去脊椎該有的排列。

所以，當向前抬手超過90度時，請你放慢速度，小心的控制胸部不要往前或往上頂出去。你會發現，為了達到這個目標，你的肚子跟屁股會需要微微出力，這就對了！

我們來看一下這張圖！最左圖就是脊椎的自然排列，也是最佳排列，而在日常生活中，我們往往把脊椎擺在右邊圖例的其中之一。你是哪一種呢？別在意，反正你往對的方向去就是了！坐在球上，慢慢抬手，我們開始練習吧！

以上就是想跟大家分享的預防心法篇，其中包含很重要的「核心穩定」觀念，也就是你維持在「脊椎自然排列」的能力。接下來我們會來談實際上你在健身時要注意的事（應用篇）。

前面寫了不當重訓可能引發的後果以及對於身體覺察的心法，希望大家真的能記牢在心裡，特別是心法篇談到對脊椎穩定性的覺察與控制，其實是不分年齡、不分情境，要應用在生活中的每一刻。

今天來聊聊進入重訓過程中要注意的事項，抓準這個大方向，基本上就比較不容易出現太嚴重的傷害，這裡我分五個覺察點，請大家自問：

【應用篇】

一、脊椎排列穩定嗎？（胸會推出去嗎？）

上篇提到核心穩定=穩定脊椎自然排列的能力。同樣的事情當然也適用在重訓練習的所有動作裡。以我治療的患者，最常見就是胸推或拉背時，沒有穩住脊椎，把胸骨也同時推出去了，造成腰椎很大的壓力（腰椎會過凹）。

二、下巴會推出去嗎？

頭頸下巴一樣必須穩定收著，但很多人在做過度重量時，會不自覺把肩膀聳起或下巴推出去，企圖使用頸部肌肉來幫忙。蛤？頸部肌肉能幫什麼？沒錯！你突破盲點了，你要做胸推或腿部推蹬，脖子肉是能幹嘛呢？那你仔細觀察別人並覺察自己，很多人都是這樣的。

這樣會讓頸部肌肉非常緊繃、破壞整個頭頸胸椎系統的穩定性，還記得我在上篇裡提到那位頸椎神經壓迫的患者嗎？他就是這樣引起的。

三、腳有踩穩嗎？壓力是否平均在整個腳掌？

這個是大家比較容易忽略的，特別是在做類似向深蹲（squat）、硬舉（deadlift）、前後分腿蹲（lunge）這類的動作。提醒大家，我們平常看腳好像是肉一塊，但實際上腳是立體，而且有三個足弓（內縱弓、外縱弓、橫足弓）。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 腳是立體的，而且有三個足弓

我們要去感受一件事，站立時，腳要穩踩在三個點上，分別是腳跟、大拇趾球、小拇趾球。現代其實有好多人都有低足弓或扁平足，但當疼痛還沒產生時，很多人都不會發現這件事，不信大家現在就站起來感覺看看，看著下面的圖，你是不是覺得3會相對1的壓力比較小呢？（低足弓的人）。

無論你是哪種弓型，那都是另外一個議題了。如果要重訓，請記得此圖的三個點要踩穩。

四、雙邊出力平均嗎？

這說穿了我想大家一定懂，只是很多人都會無視、不在意。甚至很多人覺得右手（慣用手）就會比左手有力，對，大部份人確實雙邊肌力會有落差。但如果你是要練重訓，雙邊出力感必須一致，這不單純只是雙邊力量落差的問題，這還會影響到你的中軸（脊椎）的控制協調。所以......

降低重量，直到你的兩邊出力都覺得能夠很平均。

五、過程順暢嗎？

有些時候我們練習某些動作時會覺得卡卡怪怪的、不順感。但因為不會痛、或只是覺得酸酸的，很多人就不在乎。其實這就是肌肉失衡與關節障礙的前兆，會建議大家找肌骨專長的物理治療師幫您檢查或調整。

這部分我遇到最多的是肩膀跟膝蓋出問題，另外還有少數是髖、肘。特別是肩膀，控制肩關節的旋轉肌群們都很小條，反覆磨擦下造成撕裂傷，處理起來其實真的很麻煩。

以上就是提醒大家要注意的幾個覺察點，希望大家都能多注意。

現在資訊很發達，很多健身有關的知識大家都能查得到，但也因為這樣，似是而非的觀念也容易充斥，所以如果可以，我真的建議大家找一對一指導的教練學習一段時間，有完整的觀念再自己練，希望大家的身體都能越來越健康，我們下次見。

本文經《方格子》授權轉載，原文合併上、中、下三篇後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航