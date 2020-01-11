2019推薦書單【本土創作類】：能量滿溢的豐收年，展現台灣創作者的多元關懷

2019年對本土創作而言可以說是大豐收。前輩作家們陸續交出新作，中生代有的交出代表作、有的則再度以新作品重磅回歸；令人耳目一新的新生代則是交出了亮眼的（第一本）作品。這樣的描述橫跨了小說、散文與詩三個領域，題材上也再度展現台灣創作者們的多元關懷與力求突破。

任何形式的書單必然有其侷限，本文所推薦的書籍我盡可能讓文體和內容取材多樣化。在切入正題介紹推薦書籍前，也以簡短的文字回顧該文體在2019年的出版情形（或是其他也值得一讀的作品）。

作者唯一留給讀者，關於生命與高山的自然書寫

在台灣，自然書寫的創作能量一直都相當豐沛，面山面海都有創作者帶領我們走入自然、紀錄自然，反思人類與環境關係。另一本值得閱讀的著作出自黑潮文化基金會與作家吳明益共同創作的《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》（大塊文化），以耗時十六天的方式環繞台灣的海域，在海水與島嶼、白天與黑夜交際，人文與自然的互動中，為這趟航行途中的所見所聞留下充滿海味的日誌。

《我所告訴你關於那座山的一切》則是難以用文體界定的一本作品，卻也是作者唯一能留給讀者的文字。年輕作家劉宸君展現對生命的思索、走訪高山的所見所聞，以及對寫作的懇切反思。他書寫、他旅行，他思索，他以文字叩問生命、自然以及寫作，讀者沿著字裡行間，彷彿也跟著劉宸君進行了無數趟旅程。

裡頭的文字未必前後連貫，卻正是這本文集的價值所在。這些文字呈現了一名年輕且親近群山的寫作者，他誠摯的思索，以及對自然和文學的熱愛和矛盾（後者來自於擔心自己無法勝任），讓讀者感受到生命的溫度與可貴。

直視傷口，揭露詩人過往經歷裡罕為人知的真實

散文書寫在2019年亦有大量出色的作品面世，像是已在其他年度（推薦）書單中屢屢出現黃麗群的《我與狸奴不出門》。其他女性寫作者也紛紛出版作品，像是睽違已久的張惠菁《比霧更深的地方》、李屏瑤的《台北家族，違章女生》，以及張馨潔的《借你看看我的貓》，也都是不容錯過的文集。

2019年交出《神在》之前，崔舜華已出版《波麗露》、《你是我背上最明亮的廢墟》、《婀薄神》三本作品奠定了她的寫作風格。大量取材自親密關係與女性經驗，她在詩作裡以濃烈的文字抒情、發聲，也將日常生活裡的靈光製成標本珍藏。同樣是自剖，《神在》讓我們見到了詩人直視傷口、面對傷口，揭露過往經歷裡罕為人知的真實。

寫成長經驗的扭曲、原生家庭的裂解，乃至揭露自己的情感經驗，讀來那樣令人心疼之餘，作為參與者與記錄者的崔舜華，又以文字拉開一些距離，從這些經驗中給予一些反思。此外，她也寫那些你我再也熟悉不過，卻往往容易忽略的日常生活，為這介在有情和無情的俗世與社會，注入一些理解的可能。

夢幻逸本重新面世，撫慰塵世中傷痕累累的心

在詩創作的領域，最廣為人知的詩人夏宇交出了新作《羅曼史作為頓悟》，無須多言自然是大事一件；新生代創作者陳柏煜、楊智傑也交出新作品。然而，中生代創作者的重磅回歸，首要推薦將目光放在吳岱穎的《群像》，以及讓眾多讀者盼望已久的陳雋弘《此刻是多麽值得放棄》。《此刻是多麽值得放棄》脫胎換骨自陳雋弘兩本接近夢幻逸本的舊作《面對》和《等待沒收》，他打散兩本前作的編排方式，加上數首新作後，讓舊作以新的面度再度問世。

詩人說「傷感的」詩作收入在這本作品裡，彷彿世界黯然無光，索然無味，此刻選擇放棄也不足惜。但詩人在多年後，仍以精煉且深情的文字，撫慰了無數顆在塵世中傷痕累累的心。詩作裡屢屢為人世間的各種失意切片紀錄，卻從其中提煉出令人同情共感的詩意。

告別沉鬱之冬，或可迎來天光之春。重磅回歸的另一本詩集《連陽光也無法偷聽》將在今年的春天問世，屆時交錯閱讀，可完整體驗陳雋弘在多年前擄獲讀者心靈的秘密。

見別人所未見，帶著讀者與身體政治正面對決

喜愛閱讀小說的人在去年可以說是極為享受的一年。老前輩黃春明重磅回歸並交出長篇新作，新生代則首推鍾旻瑞的《觀看流星的正確方式》。至於中生代，駱以軍、陳雪、陳淑瑤、吳明益、胡晴舫等人也紛紛交出新作品。

2015年才以《永別書：在我不在的時代》驚艷所有讀者的張亦絢回來了。性一直以來都是張亦絢關心且寫作的主題之一，但她總能見別人所未見，甚至以出其不意的方式，帶領讀者感受那我們看似熟悉（事實上未必如此）的身體議題。熟悉社科領域的讀者見到此書名應該會感到幾分熟悉，因為哲學家米歇爾・傅科（Michel Foucault）的著作《The History of Sexuality》，在台灣有好長一段時間的中譯名是《性意識史》。

在性別平權與教育前進得如此辛苦之際，這本小說來得正是時候。小說家帶著讀者正面對決，台灣社會尚未準備好要集體面對的身體政治。

勇於自我探索與對話的真誠紀錄

以紀錄片《我們的青春，在台灣》在2018年拿下金馬獎最佳紀錄片獎的傅榆，因為得獎感言而引起了軒然大波。在這本類自傳的文字作品中，見到她難能可貴地剖析了可能連台灣人未必能清楚反思的政治認同與氛圍。她回望自己的成長過程、記錄來台求學的感受，近距離觀察台灣社會運動的種種。

受到亡國感籠罩的2019年，這本書對台灣讀者是相當有勇氣且真誠的紀錄。面對「剪不斷，理還亂」的身份認同，傅榆的影像與文字毫不閃躲地以身為度，為讀者示範了如何回望自己的家庭、不同政治立場的人是否擁有對話的可能，以及經歷金馬獎得獎感言風波的她，如何反思關於這一切。

在香港反送中運動出現前，曾在香港短暫客座教書的作家吳明益曾對學生說：「學文學的核心就是懂得掙扎，懂得為自己的生命爭取一些時間與可能性。」傅榆的作品在我看來即是文學，為讀者示範了勇於自我探索，以及與不同立場者對話的可能性。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航