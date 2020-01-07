美伊持續緊張：川普威脅「摧毀文化遺產、恢復制裁」，伊朗外長還被拒發美簽

美國擊殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）使美國與兩伊關係惡化、中東情勢緊張升高，事發後伊朗揚言「嚴厲報復」，美國總統川普（港譯「特朗普」）則不甘示弱警告，若伊朗採取報復行動，美方將襲擊已瞄準的52個伊朗目標，甚至威脅要攻擊伊朗重要的文化遺產，川普還說，若伊拉克驅逐境內美軍，將施以「前所未見」的制裁。伊拉克的看守總理馬帝（Adel Abdul Mahdi，港譯「邁赫迪」）則表示，美國擊殺本來要來「談和」的蘇雷曼尼是「政治暗殺」。

伊拉克總理打臉川普：蘇雷曼尼是來談和的

（中央社）川普在蘇雷曼尼當天遭狙殺後表示，蘇雷曼尼幾年前就該殺，「且正謀劃殺害更多人…但這回被逮到」。

英國《每日郵報》報導，伊拉克看守總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）告訴國會，3日在巴格達遭美國無人機狙殺的伊朗最高軍、情將領蘇雷曼尼，是來伊拉克協商如何降低伊朗與沙烏地阿拉伯間緊張情勢，且川普還在巴格達美國使館遭親伊朗分子攻擊後，要他協助與伊朗斡旋。

他告訴國會，對川普一面感謝他的斡旋努力，卻同時計畫攻擊蘇雷曼尼感到失望；按美國《全國公共電台》（NPR）引述馬帝的說法，川普才提完斡旋的請求，美國部隊就發動無人機擊殺蘇雷曼尼。

馬帝昨天抨擊美國鎖定蘇雷曼尼是「政治暗殺」。馬帝還說，蘇雷曼尼抵巴格達，是為參加伊拉克出面斡旋伊朗與沙烏地，遇害當天本要與他會面，蘇雷曼尼是要來向他傳達伊朗方面的訊息，並回應伊拉克轉達的沙方訊息。

伊朗與沙烏地自去年9月起即關係緊張，因為當時沙國的石油設施遭攻擊，伊朗被控是攻擊的幕後黑手。

川普威脅：制裁伊拉克、摧毀伊朗文化遺產

不過川普現在揚言，若伊拉克驅逐境內美軍，將施以「前所未見」的制裁。伊拉克曾於1990年代到2000年代初期飽受嚴格經濟制裁，川普此言令一些當地民眾回想起那段痛苦記憶。

在首都巴格達商業區購物的伊拉克人阿巴斯（Hisham Abbas）接受《法新社》訪問時說：「如果美國對伊拉克施加制裁，（伊拉克貨幣）第納爾（dinar）會暴跌，我們又會走回頭路，回到經濟制裁的年代。」

伊拉克國會昨天表決敦促政府把外籍駐軍逐出領土，包括約5200名協助當地部隊打擊極端伊斯蘭分子的美軍。川普很快就猛烈批評這個決定。他說：「如果他們真的要我們走，如果我們不是在很友好的基礎上這麼做，我們會給他們歷來最嚴厲的制裁。」還說「這會讓（美國對）伊朗的制裁比起來還算溫和」。

伊拉克在前任獨裁領袖海珊（Saddam Hussein，港譯「侯賽因」）統治下，蒙受極嚴厲的全球制裁，包括歷來最嚴格的石油禁運，與外界斷絕一切貿易及金融往來。伊拉克當時的國民生產毛額被腰斬，第納爾暴跌，數十家工廠關門，家家戶戶須靠配給證和微薄薪資度日。

美國於2003年揮軍入侵伊拉克後的幾年間，制裁措施才取消，伊拉克經濟慢慢試著跟上其他國家，現在是石油輸出國家組織（OPEC）第2大原油生產國，生活水準也有提升，多數伊拉克人都買得起進口服飾、手機、汽車和電腦。

但在川普出言威脅後，物資匱乏和貨幣暴跌的苦澀回憶又湧上當地人心頭。處於中年的伊拉克人沙雷（Saleh）擔心「伊拉克人在1990年代承受的痛苦又會重演，經濟制裁又要回來」；消費者沙米爾（Samer）說：「那會像是海珊年代，然後更糟，一點現金都不會剩。」

除了制裁，川普4日還在推特發文說，如果德黑蘭攻擊美國人員或資產，報復美國狙殺伊朗指揮官蘇雷曼尼，美國將把目標鎖定一些「對伊朗與伊朗文化來說至關重要的」地點。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）回應，這類舉動將構成「戰爭罪」。

不過，川普似乎沒有要退一步的意思，他說：「他們可以使用路邊炸彈炸死我們的人民。我們就不能動他們的文化遺產一根汗毛？這樣說不通。」

《路透社》報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）強烈表示，美軍不會違反關於武裝衝突的法律，攻擊伊朗的文化遺址。詢及他是否將把目標鎖定文化遺址時，艾斯培告訴記者：「我們會遵守關於武裝衝突的法律。」記者追問，他是否會因為將構成「戰爭罪」而不會鎖定這類遺址時，艾斯培說：「這是武裝衝突法律規定的。」但沒有進一步說明。

伊朗有22個文化遺址列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，包括伊斯法罕市（Isfahan）宏偉的伊瑪目廣場（Meidan Imam），是由阿拔斯一世（Shah Abbas I）建於17世紀初。

許多人認為最突出的遺址是伊朗西南部的阿契美尼德（Achaemenid）王朝首都波斯波利斯（Persepolis），建於西元前518年大流士一世（Darius I）時期，是吸引外國旅客的熱門景點。

聯合國教科文組織表示，美伊都必須遵守強制各國維護文化遺址的公約。《法新社》報導，聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）強調，德黑蘭與華府當局已經簽署1972年的「保護世界文化和自然遺產公約」。此公約規定各締約國「不得故意採取任何可能直接或間接損害本公約其他締約國領土的文化和自然遺產的措施」。

聯合國教科文組織說，阿祖萊與聯合國教科文組織的伊朗大使見面時說，兩國已經簽署在武裝衝突情況下保護文化財產的1954年公約。阿祖萊強調，「文化與自然遺產的普世價值是維持人民之間和平與對話的媒介，國際社會有義務為了下一代好好保存與維護」。

伊朗外長赴美參加聯合國會議遭拒發簽證

美國擊殺伊朗將領導致美伊緊張關係升級後，大批伊朗人與伊朗裔美國人據稱在美國邊界遭約談好幾個小時。伊朗外長原定赴美參加聯合國安理會會議，也遭美方拒發簽證。

《紐約時報》和《CNN》報導說，有多達200名民眾遭海關扣住，部分據報還被問到他們對伊朗和伊拉克局勢的看法。

週末期間，社群媒體出現一連串貼文，稱伊朗裔美國人在華盛頓州布雷恩市（Blaine）的美加邊界被留置很長一段時間，有些甚至遭拒絕入境，其中一則被分享2萬4000次的貼文表示美國海關與邊境保護局（CBP）「下令」拘留「所有可疑的伊朗入境人士」。

People of Iranian descent — including American citizens & green card holders — are reportedly being detained by CBP officials. We can’t let this stand.



If you or someone you know has been targeted or detained by CBP officials, please contact my district office at 510-763-0370. — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 2020年1月5日

《法新社》報導，穆斯林倡議團體「美國-伊斯蘭關係協會」（Council on American-Islamic Relations）說，已提供60多名旅客相關協助。

然而，美國海關與邊境保護局官員駁斥有關他們騷擾、質問伊朗入境民眾的傳聞，說他們是因為假期季節交通繁忙，加上缺乏人手過濾旅客而導致處理時間拖長。他們也堅稱，海關與邊境保護局沒有宗教、種族或族群歧視。

至於伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）遭拒絕簽證一事，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）不願置評。

查瑞夫希望能在9日出席關於維持聯合國憲章的安理會會議。這場會議與查瑞夫的行程是在美伊緊張關係最近一次升高前排定的。這場安理會會議將讓查瑞夫成為全球焦點，有機會公開批評美國狙殺伊朗將領蘇雷曼尼。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺