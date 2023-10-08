杭州亞運：空手道谷筱霜逆轉摘金，台灣奪第19金追平隊史最佳

（中央社）尋求衛冕的台灣選手谷筱霜記取先前亞錦賽經驗，在場上哭無濟於事，這次在杭州亞運空手道女子50公斤級首戰、金牌戰2度上演逆轉秀，完美詮釋不放棄精神，成功完成2連霸。

5年前在雅加達亞運摘金的谷筱霜，今年杭州亞運再度挺進女子50公斤級金牌戰，面對哈薩克選手然格貝爾拜（Moldir Zhangbyrbay），儘管一度0比5落後，谷筱霜靠著連續發動攻擊，在倒數5秒追平，最終憑藉著技術分較高的優勢，順利完成2連霸，為台灣搶下今年第19金，追平隊史最佳成績（1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅）。

谷筱霜：教練說過在場上哭沒有用

談到谷筱霜首戰贏的驚險，教練鄧世瑀接受媒體聯訪時表示，從第一波接觸攻擊、未獲裁判青睞後，就知道比賽不好打，但經歷上次亞錦賽教訓後，做了充足準備，「提醒選手時間還沒到，還有機會逆轉」。

谷筱霜透露，先前亞錦賽就曾遇過類似狀況，但那次是第一次遇到，最終未能扭轉戰局，「當時整個人哭出來，節奏也亂了」。

有了先前的經驗，讓谷筱霜今天更從容面對場上的情況，成功連2屆摘金，她說：「記得教練說過，在場上哭沒有用，一定要想辦法扳回來。」

至於關鍵金牌戰，鄧世瑀認為，谷筱霜剛開賽防守疏忽 ，讓對手趁機拉開比分，趁著對手在比賽末段不想太多接觸的心態，谷筱霜控制好距離、發動攻擊得分。

谷筱霜這面金牌，也是台灣今年亞運第19金，追平隊史最佳成績，鄧世瑀表示，每面金牌無論是否追平或超越紀錄，都是對選手、國家肯定，「比賽本來就有輸有贏，每名選手想要拿金牌，但金牌只有1面」。

上屆亞運金牌的台灣選手谷筱霜，今天杭州亞運空手道女子50公斤級金牌戰出戰哈薩克選手然格貝爾拜（Moldir Zhangbyrbay），歷經0比5落後，並在倒數5秒追平，最終裁判裁定谷筱霜勝出，拿下金牌，台灣今年第19金出爐。

《中央社》報導，谷筱霜今天杭州亞運空手道女子50公斤級從16強出發，稍早面對阿拉伯聯合大公國選手阿傑米（Hawraa Alajmi），意外陷入苦戰，從1比6落後，倒數30秒連得5分扳平，包括一記「一本」拿下3分，而對手因太早退出場外，最終裁判判定谷筱霜勝出。以11比3擊敗泰國選手占亞努（Chippensuk Chanyanut），闖進4強。

進入4強賽之後，谷筱霜又以8比2擊敗烏茲別克選手伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva），連2屆參賽都挺進金牌戰。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航