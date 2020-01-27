從特色美食「Nam Nueng」看泰國沾醬獨一無二的地位

文：姜立娟

自2019年中旬，泰國政府實施了一項有關境內航班安檢的新規定，即乘客隨身行李裡的液體，每包裝不能超過100毫升（總共不能超過1000毫升）。這看似平凡無奇的新規定，卻引起了泰國民眾的抱怨聲浪，這究竟是為了什麼呢？

Photo Credit：英語島 旅客隨身攜帶液體、膠狀以及噴霧類，容量不能超過100ml，且需密封於20cm x 20cm的透明袋內，一人限制一袋。

泰國東北部的特色美食Nam Nueng

在瞭解原因之前，要先來說說這本篇文章主角「Nam Nueng」。據說Nam Nueng源自越南，法屬越南時期移居至泰國的越南移民將其帶進了鄰近的泰國東北部，至今Nam Nueng仍是泰國烏隆他尼（Udon Thani）、農開（Nongkai）等地區著名的美食，儘管其口味可能已相當泰化。

簡單來說，Nam Nueng為越式蒸烤而成的香腸，通常會與米製春捲皮，小黃瓜、大蒜、芒果、生香蕉切片、辣椒，一大盤生菜，還有其「靈魂」所在──即嚐起來微辣又甜的「特製沾搭」配著一起吃。

有點像是我們所熟悉的越南春捲，只不過在餡料方面更為豐富、食客還能自己動手做：把上述的食材放到水餃皮般大小的米製春捲皮上包起，然後沾些沾醬一起用，再佐些生菜來調和口味，另也可依照個人喜好來食用，像筆者通常會省略掉辣椒和大蒜丁，或是用生菜來代替米製春捲皮。

Photo credit：姜立娟

Nam Nueng沒沾醬，那可不行

清爽又富滋味的Nam Nueng相當受到泰國東北部民眾的歡迎，筆者個人也十分喜歡。到烏隆他尼等地旅遊的其他泰國民眾，當然要好好把握機會好好享受當地的特色佳肴、並帶些回去當伴手禮分送給親朋好友囉。

基於此，專賣Nam Nueng的餐廳，很貼心地為名眾準備了攜帶方便的「外帶盒」，內含上述所有的食材，可在其自家餐廳或泰國東北部各大機場購買。不過，由於Nam Nueng外帶盒中的沾醬容量一般為200至400毫升，超過了新規定中所限定的100毫升，沒有托運行李的旅客，因此無法如過往一般攜帶外帶盒上機（由於是泰國境內旅行，許多旅客都是短暫停留，大多只會帶隨身行李）。

掀起沾醬之亂，業者把包裝改了

Photo credit：姜立娟

熱愛Nam Nueng的泰國民眾在錯愕之餘，亦紛紛到網路上發表他們的不滿。而他們的聲音也被聽見了，不但上了新聞版面，知名的Nam Nueng專賣餐廳業者也順應情勢，出面表示會把外帶盒沾醬的包裝改成100毫升。

你可能會覺得這樣的新聞似乎有點小題大做，不過就是一個搭配的沾醬嘛，有這麼嚴重嗎？泰國其他地方吃不到嗎？雖然曼谷或泰國其他地區的越南餐廳裡，幾乎都有這道餐點，但味道、沾醬就是有所不同。

Photo credit：姜立娟

泰國飲食中，沾醬的地位超乎你想像

筆者從這幾年住在泰國當地的親身觀察體驗中瞭解到，「沾醬」在泰國人飲食中的地位的確相當重要，不管吃什麼幾乎都要配個醬，少了那個醬就不對了（大概如同我們吃火鍋時，必配沙茶醬的那般態度）。

令筆者印象最深的是，平時泰國當地人連吃個簡單的蛋炒飯，都一定要配個浸泡有辣椒片的魚露，當地的連鎖烤肉、火鍋店吸引顧客的，也是其特製的沾醬⋯⋯而，這是筆者頭一次看到沾醬與較為負面的新聞沾上了邊，覺得有趣之外，也更進一步體會到了泰國人對沾醬的認真。

分享樂趣，讓Nam Nueng更受歡迎

除了美味又清爽、容易被大眾接受以外，筆者想，Nam Nueng之所以那麼受到泰國民眾的歡迎，大概也是因為它所衍伸出來的社會意義吧！

Nam Nueng相當容易與他人分享，食客還能自己動手做，相當富有樂趣，不難想像會是親朋好友聚餐同樂的好選擇（當然也會再點些其他的餐點一起分享）。的確，筆者造訪過烏隆他尼當地的Nam Nueng專賣餐廳幾次，每每都看到高朋滿座、各桌交談甚歡的景象。要是筆者請客，大概也會選在這樣的餐廳吧！而把Nam Nueng外帶盒不計麻煩地送到親朋好友面前，讓他們品嚐這來自遠方的美味，也代表了送禮人十足的心意。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁士航