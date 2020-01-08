三生三世饒宗頤文化館，一磚一瓦傳承文化

作者：鄭天儀

大隱隱於荔枝角山林內的饒宗頤文化館（Jao Tsung-I Academy，JTIA），

毗連天然的蝴蝶谷，平時蝴蝶、蜻蜓，還有青蛙都在這裡繁殖，

它也是我每次想遠離煩囂的不二之選。

這座有超過一百三十年歷史的古建築原本與外界隔絕，

先後成為海關分廠、華工屯舍、檢疫站、監獄、

傳染病醫院和精神病療養院等等，角色迥異，

卻同樣反映著香港的變遷。

古樸的百年瓦頂和老紅磚，彷彿自己會說故事。

Photo Credit: 三聯出版 饒宗頤文化館副總經理李高凱盈

這次來訪，饒宗頤文化館副總經理李高凱盈，就向我娓娓道來了一個有關文化館保育的愛情故事。

「對於他們，文化館實在有很大的情感價值（sentimental value）。」李太笑說。Echo是饒宗頤文化館的員工，在文化館工作期間巧遇了在場擔任保育工作的Anyway。

兩位同樣熱愛旅遊的背包客，不時分享彼此的旅遊見聞，相約一起旅行，最後更在旅途上成為戀人。

他們在2013年8月帶著婚紗和相機展開為期一個月的「蜜月之旅」，環遊克羅地亞、波斯尼亞、匈牙利、斯洛伐克、奧地利、捷克及俄羅斯，在旅途上自拍別具意義的婚紗照。雖然他們結伴走過很多迷人的風景，包括俄羅斯、波羅的海三國、西伯利亞鐵路、印度、伊朗、土耳其、柬埔寨、格魯吉亞等等，但在他們心目中，饒宗頤文化館是見證著他們相遇相戀的地方，所以他們在蜜月之旅後回到文化館，在百年歷史建築的紅磚綠蔭，以及親友的見證下舉行簡單而溫馨的婚禮，成為一個美好的回憶。

饒館情緣

「兩位新人都是簡約人士，希望婚禮不在於豪華，而是隨心而有意義的，他們覺得文化館安靜、自然，也蘊藏著香港的文化，非常配合他們的主張。」李太說，新人漂亮的婚照曝光後，陸續有人租用古色古香的文化館作為婚禮場地，變成文化宣言。

Photo Credit: 三聯出版

談「地方營造」，以當代國學大師饒宗頤教授之名命名的饒宗頤文化館，顯然是香港一個以「文化傳承」作保育的地標性示範，也是「活化歷史建築伙伴計劃」的首批活化項目。李太帶我遊走文化館，邊走邊說著文化館的前世今生，這裡的故事，也就是香港的歷史。

早在2008年，大家都記得皇后碼頭清拆事件，時任發展局局長林鄭月娥面對大家的訴求，希望保留大家有感情的一些歷史建築物，所以就選擇了一系列建築物成為伙伴計劃。文化館透過舉辦多元化的活動，也就是讓參觀者體驗獨特的香港文化。

荔枝角本身為工商業區，與文化館的園林式設計加鳥語花香的古鎮風味，氣質可謂截然不同。

「為何我們選擇這個地方呢？其實這個地方超過130年歷史，是當時隸屬清政府，作為收稅的地方，是一個關界。馬灣有一條地界，我們亦有一個地標，類似地界般形成一條邊界，作為收稅的地方。」遠在1887年（光緒十三年），粵海關設立九龍關分關就在這地。李太興奮地介紹，九龍關地界原碑石現仍立於文化館東邊的山坡上，因為地勢有點崎嶇，文化館複製了這碑放於故事館供大家欣賞。「沒有移動過位置的關界原碑，全香港只剩下這一塊，彌足珍貴。」李太繼續說文化館的多元歷史。

豬仔館、監獄、文化平台

這裡後來就租了給英國作為「豬仔館」（昔日內地有不少人被自願或非自願的「賣豬仔」，途經香港出口前真的像牲畜一樣在豬仔館被檢疫）。之後，中環的大館因為人滿於患，所以這裡就變成了一個監獄；再後來，變成了醫院，因為當時香港需要一間醫院。到經濟起飛的時候，大家都變得比較精神緊張，所以這裡又變成了一間精神病院，之後成為一間精神康復中心。「到今時今日，我相信香港市民需要多一些文化氛圍，所以就變成了一個文化平台，開放給不同朋友去運用，以推廣文化，這是文化館背後一個主要的意念。」李高凱盈解釋。

Photo Credit: 三聯出版

說那麼多歷史，與文化館的地方營造有甚麼關係呢？當然有。文化館現在集餐廳、咖啡室、茶室、展覽館、演藝廳、戶外園林等於一身，當下富人文與自然風貌、保育初衷、匯聚的人、未來會怎樣走下去，全部都跟它的「前世」有關，是一點一滴的沉澱發酵而成，而「文化承傳」正是這地方營造下來的核心。

「因為這個地方，隨著香港發展不斷改變它的用途。我們只是考慮要復修到哪個時期？亦想了很久，要決定當時的建築物如何復修、採取哪個形式？我們最終因為資料搜集，和因應現有的建築物保留了最多當時的情景，最終選擇了醫院時期。所以大家會發現，在山上有一幢幢白色小屋。如果可以保留磚牆的地方，我們都會盡量保留，所以下區有一些很漂亮的紅磚屋，是香港很少有的。」

保育工程 二千樹只斬了四棵

因為文化館原址是磚屋，不是用石屎建，所以一磚一瓦，都希望可以保留像以前一樣，簡約中國風概念貫穿整個文化村。「如果有些磚的外表不漂亮，我們就會抽它出來再倒轉，以較完好的一面示人。除非破爛得嚴重，否則都盡量保留。所以在維修方面，比現代的建築物，是吃力很多。」

Photo Credit: 三聯出版

說的是逾百年的老建築，硬件未必都能與時並進，必須以軟件去遷就硬件，舉例有些展館還有火爐存留，以往屋宇的結構及設計並沒有預計安裝冷氣，現在開動冷氣會凝聚室內水滴，所以要加裝風扇及抽風機，也要經常處理輕微的漏水問題。

文化館更銳意保育群樹環抱的環境，打造了一個成了四季打卡位的荷花池，小心保護2千多棵樹木，從樹根到樹身，整個保育工程只斬了四棵樹，樹藝師到訪時特別提到館內一棵30多年的雞蛋花非常稀有。「去年颱風『山竹』肆虐，文化館也只倒了兩棵樹，可見樹木扎根之深厚與保育的成效。」

李太透露，當初文化館的保育意念是希望打造一條文化村，「有展覽、活動的地方，以及酒店，用一個感受到文化的方法去吃喝玩樂。」

Photo Credit: 三聯出版

文化館在山頂上建有一家有89個房間的酒店「翠雅山房」，給外國和香港的朋友居住，以進行深度文化遊。「或者外國的藝術家可以留在這裡居住，即是artist in residence（駐村藝術家），在這裡開設展覽或一些有關文化的講座，大家也可以透過QR code 聽聽歷史解說。」此外，公眾也可以在茶館喝茶、品茶、參加茶班，租給團體舉辦退修營或集思會；在咖啡店學沖咖啡。

沒有人，文化流轉不了，地方也不能成功營造。

文化館的場地，如演講廳、演藝廳、可容納約一百人的表演場地，可以舉辦崑曲演繹、爵士音樂會等中西交流的音樂會，還有一個互動性很強的漢字博物館，推廣文化。「我們亦有舉辦過由街坊演出的話劇，還有市集、工作坊等，希望以不同內容的活動，吸引不同人士參與。」正因它是古建築，文化館特意加建了兩座升降機打造無障礙通道，連接下區、中區至上區，吸引團體或傷健人士前來。

Photo Credit: 三聯出版

吸引遊客之外，文化館更希望附近的居民來享受這個空間，一邊閱讀一邊喝茶或咖啡。「三月滿山都開滿港產的宮粉羊蹄甲，很多朋友說很像日本的櫻花，不少訪客專程來賞花。」

這亦是我們的理念之一，成為文化綠洲，但這同時又不離社區太遠。我們只是離地鐵站幾分鐘，令大家可以在忙碌的生活之中，上來歇息一下。

不是炎夏的季節，文化館更在每個月的一個星期日，有一個「潮蒲饒館」的項目。希望一家大小或者年輕人可以上來在饒館「蒲」，行行市集和聽歌，造造手作。

Photo Credit: 三聯出版

Photo Credit: 三聯出版

李太強調，文化傳承是文化館保育的目的。「當時林太（林鄭月娥）提議，既然饒宗頤是我們的榮譽會長，不如就以他的名字來命名這個地方，以表達他對中華文化的貢獻。我們當然很樂意接受這個提議，饒教授亦不介意，他亦很喜歡這個地方，在生前常常來探我們。所以我們除了做其他文化推廣外，當然要有一個饒公的博物館。」

饒宗頤很慷慨地送了他的一些墨寶和作品給文化館，故文化館亦設了一個博物館去介紹饒公，他本身就是香港文化的活展館。

Photo Credit: 三聯出版

饒宗頤文化館在2014年拿過建築師協會頒發的「活化再利用」獎項；另外，2015年就拿了日本的 「Best Design 100 Award」，獲得真正「把文化活現」的國際認可。「為何我們會獲獎呢？是因為我們成功進行了『三保』（歷史、文化、環境），注重本身的地理環境和歷史，用心作最少的改動，同時賦予它一個很合時、就地的用途，而『文化承傳』正是這地方營造的初心。」

現在，饒宗頤文化館建築群已活化為一個地標性的文化平台，回應現時社會對文化發展的需要。「在地方營造上，我們成功摸索了一條路出來，但推廣文化及保育同樣吃力，而且很花經費的事，一步步摸著石頭過河的日子行過了，但日後還是要更加努力行前面的路。」李太在和風和豔陽下如此總結說。

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書籍介紹

本文摘錄自《地方營造：重塑社區肌理的過去與未來》，三聯

作者：鄭天儀

有人說，香港只有房子，沒有建築；報紙也只有地產版，沒有建築新聞。

香港，世界人口密度最高的「The逼City」，單是港島區星羅其佈的超級摩天大廈便有四百幢之多，光速世代大、小型基建天天不息，看似乏味的當代港式結構，其實不少都呈現獨特的環球概念、地踎智慧，經營著一個又一個的有機社區。

正如香港設計中心主席嚴志明不時提到，要將「空間」（space）轉化成「地方」（place），最重要是人的參與。公共空間為人所做、服務群眾，自然要有在地性格、文化溫度，每一個環節，都與設計息息相關。

本書以「地方營造」（placemaking）為主題，透過十三位在香港努力營造人文關懷地方的幕後英雄經驗，藉人與空間互動成有機地標的成功案例、別具心思的硬件及軟件設計，探討未來在公共空間的新嘗試及舊建築活化項目的可能性，甚至為社會政策獻計，達到地方有機自然地發展、聚集人群，甚至引發創意，令香港變得更有特色與活力。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex