【2020立委選舉】民眾黨不分區拿下5席成「關鍵少數」，蔡璧如壓底線進軍國會

（2019/07/09 23:00更新）初次投入選戰，由台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨這次在不分區上表現亮眼，超越目前國會的第三大黨時代力量，成為最新第三勢力。雖然在區域立委上未能獲得席次，但在不分區上，截至晚間9點30分，已拿下超過157萬票、得票率超過11%，外界預計將可獲得4席的不分區立委。黨主席柯文哲稍早發表談話，表示台灣民眾黨會成為「最強大的監督者」，未來將會把台北成功的例子帶進國會。

台灣民眾黨是被外界視為不分區中最有機會進軍國會的政黨之一，選前封關民調甚至超越目前立法院的第三大黨時代力量。這次選舉，民眾黨得到超過11%的政黨票，確定取得5席不分區立委席次，確定在民進黨的13席、國民黨13席之後，成為國會第三大黨。外界注目前市府幕僚蔡璧如，也壓底線確定將進軍國會。

民眾黨不分區當選名單：

賴香伶，台北市勞動局局長 張其祿，中山大學社科院院長 高虹安，鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會顧問 邱臣遠，世界台灣商會聯合總會秘書長 蔡壁如，前市政府顧問、柯文哲幕僚

Photo Credit: 台灣民眾黨 提供

晚間8點30分，在一片「台灣的選擇柯文哲！政黨的選擇民眾黨！」的歡呼聲中，黨主席柯文哲發表談話。

柯文哲表示，

感謝各位來到這裡，不管選舉還是執政對我來說都是改變政治文化的運動，透過說明會傳達理念，也有接觸第一線的民意，用有限的資源做最大的使用，把競選經費壓到最低。 選舉的最後結果還沒完全揭曉，要感謝很多人，台灣民眾黨有很多志工朋友，沒有地方組織也沒有很多資源，這幾個月我們的志工朋友揹著大氣球在全台各地的夜市宣傳理念，發放宣傳品，如果沒有妳們，民眾黨絕對沒辦法走到這裡，這些志工平常在工作岡位工作，利用下班時間宣傳完全沒有酬勞，這樣無私的貢獻，這是台灣民眾黨最大的收穫，也是選舉過程最成功的地方，感謝所有志工的付出， 感謝參選人，台灣民眾黨成立5個月，這些人來報名參選成立不到2個月，這些候選人因為價值理念跟我們站在一起，在藍綠的夾殺之下設法突圍，試圖改變台灣的政治文化，不管會不會當選，會因為共同理念繼續一起前進。 要走得快一個人走，要走得遠一群人走，感謝投票給我們的台灣人民，因為你們的支持才有這個機會。過去藍綠輪流執政，台灣停滯不前，台灣民眾黨是人民在藍綠之外的選擇。以台灣為名，以人民為本，多元是台灣人民的特色，多元要發揮優點，以台灣為名是要建立一個共榮的社會，以民眾為本是我們仍然相信政治是要落實在人民每一天，政府存在是為了解決人民生活的問題，去解決藍綠不能解決，不想解決的問題。

Photo Credit: 台灣民眾黨 提供

台灣民眾黨此次一共獲得了158.8萬票，得票率達到11.2%，確定擊敗上次的第三大黨時帶力量，成為國會最新的第三大黨。黨主席柯文哲表示，台灣民眾黨會成為「最強大的監督者」，未來將會把台北成功的例子帶進國會。他也表示選戰已告一段落，選戰的紛紛擾擾盡快結束，國家盡快恢復正常，強調台灣的主體性、民主的核心價值已經在台灣這塊土地上確立了，未來「不要在自己的同胞中分出敵人」。

民進黨國會過半，柯文哲稱民眾黨將成「不關鍵少數」

柯文哲表示，民進黨在國會上過半，未來台灣民眾黨在國會將是「不關鍵少數」，在國會上沒有多大影響，期許未來在立法院做2個角色，一個是「示範作用」，不會去丟水球、抄金剛經、申請釋憲，會用台北的治理經驗來講什麼是對的、什麼是錯的。另一個是「影子內閣」，會成立智庫，對整個中央部會會更努力的去學習。

柯文哲也表示，台灣民眾黨不是小藍，也不是小綠，是獨立自主的政黨，任何議題上會照判斷，只要是對台灣整體利益是好的，就會和不同的政黨去合作。

至於對2024年總統大選的計畫，柯文哲表示，2022年是關鍵點，沒有一個政黨成立是要去當地三大黨，成立政黨目的就是要當第一大黨，這才是我們成立的目標，今天只是個起點。柯文哲說，革命分階段，先解決2022年（地方民意代表和市長選舉），2022年過了，再來討論2024。

去年8月才成軍，由台北市長柯文哲、北市府市政顧問蔡壁如等人發起的台灣民眾黨（簡稱民眾黨），2020大選是首度參戰，一共推出17名區域立委、28名不分區立委候選人。

在區域立委方面，受到注目的台北市第五選區（中正、萬華區）的徐立信，與爭取連任的立委林昶佐、國民黨老將林郁方共同競爭，但終究仍不敵，最後只拿到12.2%的選票，其他區域推出的分區立委，也都未獲得勝利。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨10日晚間在台北車站行旅廣場舉行選前之夜 造勢晚會，黨主席柯文席（中）進場時和現場民眾開心 擊掌。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月10日

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核稿編輯：楊之瑜