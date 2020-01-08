守護中華民國主權，不是非蔡英文不可

文：林子義（國立中興大學國際政治研究所研究生）

2019年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》四十周年演講提到「不承諾放棄使用武力」，而這則成為民進黨日後操弄「亡國感」，作為選舉主軸的養分之一，也使台灣一時輿論譁然，儼然台灣現狀就會遭到中共武力攻擊，然而真的是如此嗎？

細觀習近平演講之內容，大多源於2005年中共全國人大通過的《反分裂國家法》。《反分裂國家法》第八條，規定了三種大陸得以「採取非和平方式」捍衛國家主權和領土完整的時機：

「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。」

上述可說明假如台灣單方面宣布制定新憲，改國號為「台灣共和國」，將會遭到中共以非和平方式統一。

筆者猶記得小學時代，以陳水扁為主的民進黨發起了「手牽手護台灣」遊行，隔年中共通過《反分裂國家法》，而後民進黨再次發起「326民主和平護台灣」遊行，筆者當時雖沒參與，卻被全台遊行的氛圍感動肺腑，並打從心底覺得中共鴨霸。

然而筆者進入大學後，對政治和我國憲法有了進階的了解，才明白民進黨長期故意倒果為因，在近二十年來，是先有民進黨獨立建國的意圖，才有中共反分裂的恫嚇，而非因為中共威脅武力犯台，因此我們要追求台灣獨立尋求安全。

那什麼是台獨呢？民進黨及其網軍長期誤導台灣民眾說中共認為認同中華民國也是台獨分子，這是錯的。首先，必須認識到，大陸加台灣才是一個完整的中國，兩岸現階段處於歷史上的分裂朝代，而所謂「台獨」是要把台灣變成越南一樣（現今的越南區域在歷史上曾屬於中國），成為獨立於中國之外的一個新國家，那在這種情況下，兩岸將不再有任何統一的可能。

中共領導人口中的「台獨」是指台灣單方面宣布建立台灣共和國。即使兩岸目前由兩個政治實體分治，然而由雙方憲法的角度及國際法的角度來看，兩岸仍然是在一個中國內部，而這也是習近平所說的「制度不同，不是統一的障礙，更非分裂的藉口」，意思是他們能接受我們的國號現狀，只要堅持一個中國原則，可以不去涉及這個中國的實際意涵，這也就是九二共識的精神，那將來要以什麼方式統一都能談，但絕不允許以此為理由把台灣從中國分裂出去。

民進黨的黨綱第一條明確指出要建立主權獨立自主的台灣共和國，此條至今未廢止，而民進黨一切的行動都是朝著台獨走，這從日前蔡英文陣營發言人接受德國之聲的採訪中也得到證實，只要他們在立法院有三分之二席位，就會想要修改國名、國歌。然而反而是民進黨這樣的舉措，才有可能導致中共武力犯台，承認九二共識的中華民國則不會。

假如讀者諸君說：就算台灣人想要建立「台灣共和國」獨立，也是台灣人的自由選擇，中共不應干涉。然而世上能放任自己的一部份獨立出去而不干涉的國家少之又少，即使是民主國家也未必會放任自己的一部分分裂出去，以美國南北戰爭為例，林肯（Abraham Lincoln）致力維護南北統一，不惜以武力作為手段。

換個角度來說，想像你是大陸領導人，讀者諸君會真的就秉持民主自由風範而放任台灣獨立出去嗎？除了以自身的角度思考，也以對手的角度思考，甚至是跳脫到客觀第三方的角度來看待，便能做出理性的決策，而不會與對方陷入鬼打牆，開啟溝通的可能。

假如「台灣什麼都沒做，中共就會武力入侵」成立，他們早就做了好嗎？但是以武力統一是冷戰舊思維，冷戰已過去，兩岸交流已密切，假如中共貿然武力攻台，代價也未必是其能一下子承受的。

以上釐清了反分裂國家法，和習近平演說中「不承諾放棄使用武力」所指的適用情況，總結而言，大陸只有在最不得已的情況下才會使用武力統一台灣，這個最不得已的情況就是台灣單方面宣布建立台灣共和國。因此在現狀之下，我們不必恐懼莫名；我們雖得守護台灣難得的自由與民主，但也不要任由政客聳動操弄「亡國感」，守護中華民國主權更不是非蔡英文不可。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航