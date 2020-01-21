《用常識治國》序言：川普執政下，回到傳統、回到聖經的美國

文：蘇小和（基督徒、詩人、經濟學者）

川普當國的三大精神指向

余杰兄撰寫大著《用常識治國：右派商人川普的當國智慧》，字裡行間氣勢恢宏、視野開闊，無論是觀念走向還是事實的鋪陳，都合我的心事，正可謂心心相印。余杰兄請我為他寫一些看法，我欣然接受了。需要說明的是，作序的說法我自然是不敢貿然領受，但朋友之間的文字交流與觀念共鳴，卻是最美妙的事情。於是我就著川普（Donald Trump）當國的命題，說說我的三個看法。

川普第一維度的精神指向是「回到聖經」。

竊以為，考察我們所在的這個時代的觀念走向，主要應該考察這個時代的所謂精英人群正在反對什麼。仔細考察歐美主流社會的所謂精英，比如那些看上去很有學問的大學教授，那些把正義的理念掛在腦門上的媒體人，那些日子實在是太富足了所以熱衷於追逐LGBT遊戲的藝人，當然還有那些看上去總是很正確的政客。這些在我看來屬於明顯意義上的「新烏合之眾」，此時此刻團結起來，他們找到了一個共同的對手，這就是美國第39屆總統唐納・川普。而當我們把問題意識引入到思想史流變和民情秩序的層面，我們發現這些新烏合之眾正在反對的是三種傳統的社會秩序：

第一是反對傳統意義上一夫一妻制度建立起來的「家庭秩序」。

第二是反對以自由企業為要素條件的「資本主義制度」。

第三是反對作為人類主要觀念源流和美國民情秩序根基的「基督信仰生活方式」。

從美國秩序的角度看，一直以來美國都立足於一個簡單的文明三一模型：

一夫一妻的家庭結構； 自由企業的經濟制度； 基督信仰的民情秩序。

這三個要素條件組成一個關於人類文明的三一模型，也構成了美國最偉大的開放式糾錯力量。當一種文明或者一個國家同時擁有這三個要素條件，則我們認為這是一種真正尊重了人類價值的文明，這是一個真正擁有人類文明常識的國家。

按照這樣的辨析，人們可以通過對歷史細節的考察，來判斷一種歷史的景象是否是文明的景象。比如當我們發現三妻四妾的婚姻理念，當我們發現人們為了某種烏有的理想主義否定甚至拋棄了一夫一妻的家庭傳統，當我們發現人們開始把同性戀、異裝癖或者把變性手術看成一個時代的時尚行為，我們就可以認為，這樣的國家此時此刻就處在不文明的狀態，這樣的時代必然是一個敗壞的時代。

理所當然，如果我們發現一個國家的人們都熱衷於福利主義的大政府經濟政策，人們普遍都擁有粗鄙的仇富意識，國家的稅收政策總是向富人徵收高額稅收，政客總是在說一些讓窮人共同富裕的口號，那麼我們就可以判斷，這個國家的經濟走向已經背離了傳統的自由企業精神，接下來這個國家的經濟增長必然要走向潰敗了。

至於偉大的基督信仰傳統，和這種信仰傳統下湧現出來的大歷史，無數的思想家已經證明了新教傳統與社會文明的邏輯關係。約翰洛克、馬克斯韋伯、托克維爾，凡此種種的思想家，他們所有的著述都在講述這一常識。事實就是如此，凡是基督信仰繁榮的時代，人們就能擁有比較和平而富足的生活。凡是基督信仰受到迫害的時代，人們就陷入到戰爭和飢荒狀態。

按照這樣的辨析，人們就可以判斷哪些國家處在明顯的敗壞之中，哪些國家在局部的意義上正在敗壞，哪些國家正在堅持和保守人類文明的基本常識。比如德國，法國，英國以及多年以來歲月靜好的北歐國家，幾乎已經走到了潰散的邊緣。原因在於，在家庭秩序的維度上，這些國家開始容納一夫多妻家庭、同性戀家庭；在資本主義制度的語境下，這些國家已經變成了大政府意義上的福利國家，福利主義讓這些國家的大批民眾變得懶惰、麻木、缺乏競爭精神；至於這些國家的基督信仰秩序的凋敝，可謂有目共睹，大量的教堂荒蕪，人們不再參加主日敬拜，即使是那些宣稱有信仰的人，也不再相信耶穌基督偉大的復活。不僅如此，一種醒目的敵基督的力量開始大面積燒毀這些本來就已經荒蕪的教堂，人們的目的似乎非常清晰，就是要用一種新的意識形態狂想取代傳統的基督信仰秩序。

立足於這樣的圖景描述，我們很快就意識到川普作為美國總統的第一層面的精神指向。川普政府是一個典範意義上的保守主義政府，強調家庭的意義，強調工作的意義，強調小政府的意義，強調美國傳統的基督信仰民情秩序，強調美國所敬拜的不是政府，而是上帝。這種來自於傳統的保守主義理念，與美國真實存在的基督信仰民情秩序產生了偉大的共鳴，並由此使得川普時代的美國看上去與德國、法國甚至與英國都不一樣。德國、法國已經陷入到一種愚蠢的政治正確的新意識形態困境之中，無論是政客還是民情秩序都幾乎一邊倒地站在這種政治正確的狂流之中。

但美國社會之中由民主黨所主導的政治正確狂潮，卻遇到了川普的頑強阻擊，使得美國社會處在觀念的拉鋸戰狀態，到底是美國的保守主義人群獲勝，還是民主黨人的自由主義獲勝，暫時還不好判斷。但美國社會經由川普的強大阻擊，已經形成了一種向聖經傳統回歸的巨大態勢，無數有著穩健基督信仰生活方式的美國人成為川普的支持者。這種來自於基督信仰的強大力量，目前看起來可謂銳不可當，川普看上去像那個孔武有力的戰士約書亞，他剛強壯膽，不會懼怕，他會把他認為正確的事業進行到底。

我想說的是，我們所在的這個時代充滿了令人深思的景象。我們看到一些經歷過殘酷奴役時代的國家，比如匈牙利、波蘭、捷克等，在人類主流精英全面離棄基督信仰的時代，卻令人意外地擁有關於人類傳統文明的直覺判斷力。在整個人類社會規模性地呈現左傾瘋狂的年代，這些飽受苦難的國家卻穩穩地站立在常識之上。所以我們看到，波蘭的領導人直截了當對伊斯蘭難民潮說不，聲稱波蘭人的社會是一個真正意義上的基督信仰社會，因此波蘭人對伊斯蘭人的接納必須是零。匈牙利領導人則宣告，每個歐洲人事實上都是基督徒，匈牙利人能夠一路走過死蔭的幽谷，就是依靠傳統的基督信仰，因此匈牙利人一聲不響地在自己的邊境建起了高高的鐵絲網。至於捷克，他們的民眾最響亮的口號是，捷克真正的國王是耶穌基督。這是再明確不過的價值觀宣告，這是最醒目的信仰告白，相比西歐和北歐人的遠離信仰，自我為義，捷克人真的是我們這些時代真正意義上的「不以福音為恥」的人。

所以我們必須大聲說出，今天這個時代擁有基本常識的人群，事實上生活在東歐，生活在這些曾經飽償苦難和奴役的國家。感謝上帝，當我們看見美國總統川普醒目的保守主義精神指向，當我們看到波蘭人熱情擁抱川普，當我們看到以色列的納坦雅胡與川普聯手共同打造了美國和以色列前所未有的友誼局面，我們知道，上帝的話語和上帝的力量正在我們這個時代徵征戰。雖然撒旦總是在這個世界上掌權，但上帝的選民剛強壯膽，勇往直前，必將再一次勝過魔鬼。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

川普精神指向的第二維度是拒絕謊言，信守承諾。

隨著川普就任美國總統，主流媒體無底線攻擊川普的時代才真正開始。

我們必須強調，美國總統是這個世界權力最大的公共人物，因此必須毫不妥協地懷疑與批評，必須要絕對懷疑作為一個總統的人，因為他的手上擁有總統的公權力。

但是，當川普還是一個候選人的時候，媒體就一邊倒妖魔化川普，一邊倒支持希拉蕊，這顯然就不是一個真正的媒體應該持有的方法，而是這個世界所有主流媒體人的集體墮落，是作為一個社會分工秩序的媒體人的集體恥辱。更為嚴重的是，為了批評川普，美國的媒體不惜採用謊言的方式，當人們很多次直接指出這些媒體的造假和謊言，人們更加驚訝了，他們不僅不道歉，反而要用下一個謊言覆蓋上一個謊言。

有一個觀點我們是可以現在就說出的，當媒體只能用謊言來傳播他們的觀點，意味著這些媒體很快將會死去，至少在美國，這樣的預測是可以大聲說出的。在這個問題上，每個媒體人都應該反思，為什麼一群號稱中立的，以新聞事實為對象的媒體人，會集體愚蠢到如此骯臟的地步。

這是人類歷史上令人羞恥的一頁。一直以來，人們能理解文學家、藝術家、朋克青年，搖滾詩人在觀念層面的左傾態勢，因為他們的職業就是在紙面上、在畫布上、在吉他的琴弦上、在地面上、在齷齪的床榻上，建立十全十美的天堂。人們沒有預料到的是，作為第四權力的媒體，竟然一夜之間集體變成了一群騙子。

原因其實非常簡單。

在過去歐巴馬執政的時代，作為美國立國之本的「基督信仰民情秩序」（托克維爾），已經被歐巴馬烏有的世俗主義和無終極基準的多元化思維蠶食得百孔千瘡。人們以個人權利為訴求，放大每個人的主觀偏好，相信自己所理解的就是絕對正確的。從每個人到整個社會秩序，再到一個國家的秩序，人們丟失了針對個體本身的反思能和糾錯能力，形成了一種普遍的理性自負。這種自負發展到今天，人們對破壞人類基本意義的同性戀問題、女權問題、正義的陷阱問題、公平的烏托邦陷阱問題，都失去了判斷能力和抵制能力。左傾思維觀念構成一種浪潮，並以一種政治正確的姿態，正在一步步傷害人類的尊嚴與自由。

歐巴馬就是這個潮流的引領者之一。從西方的瑪丹娜，到東方的閭丘露薇，再到中國那些以自由主義為旗幟的書生，都在這個左傾的漩渦裡。

在這種情況下，川普在極其弱勢的情況下，在幾乎不可能當選的情況下，當選美國總統，這是一個異象。這意味著美國人終於回到了他們的基本問題，回到了美國傳統，回到了人類認識世界認識自己的基準命題，回到了福音，回到了聖經。是的，美國的貨幣上一直寫著，In God we trust，美國總統總是把手放在聖經上宣誓，這不是一種簡單的形式，這是美國的本質，美國的靈魂。

與此同時，我們也必須指出，美國人在民情秩序的意義上已經陷入一種巨大的不確定性之中，他們的傳統正在遭受破壞，美國的價值正在褪色，美國的影響力正在變得平庸。如果你不理解這一點，即使你生活在美國，你也不是一個真正的美國人，你更不是一個對人的自由權利有縝密理解的人。

也正是在這個意義上，我們發現川普一直在努力兌現他的競選承諾，這近乎於一個神跡。因為多年以來美國選民幾乎已經接受了一個殘酷的事實，所有美國總統在競選階段所鋪陳的政策走向和所許下的諾言，在正式成為總統之後都一概拋在腦後。所以人們驚呼，川普是唯一一個幾乎全面兌現了競選諾言的總統。真是在這個意義上，有人分析指出，川普和美國假新聞這幾年的貼身搏擊，本質上是川普的諾言與媒體的謊言之間的搏擊。這構成了美國社會的一個嶄新的精神指向：信守承諾，拒絕假新聞。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

川普精神指向的第三個維度是強調牧師在總統之前。

川普當國的這幾年，很多事件讓人熱淚盈眶。比如他把牧師布倫森從土耳其解救出來，成為轟動世界的大新聞。由此，這位名不見經傳的牧師，這位在土耳其傳道二十幾年也不過建立了一家人數只有幾十人的小教會的牧師，這位長期被土耳其關押的牧師，成為這個世界的熱點人物。

我們看到布倫森先是由私人飛機把他接到德國，在德國機場，他親吻美國國旗的照片讓美國人熱淚盈眶。接著川普又下達命令，用美國軍機將牧師接回美國。然後，在白宮給牧師舉辦了盛大的歡迎回家儀式。國務卿、國家安全委員會主席等白宮要員悉數到場。而在致歡迎詞的時候，川普第一句話就讓人激動復激動，他說，布倫森牧師來到白宮，是極為重要的、值得紀念的大事件。

在接下來的環節中，讓全世界驚訝的環節，應該就是布倫森牧師把手放在川普的肩上，為川普禱告了。我相信在這個畫面裡面，太多的人們對此大惑不解，尤其是我們中國人可能完全無法理解。美國總統何許人也，乃是美國三軍總司令，而美軍乃是這個世界上最強大的軍隊。一個手中握有如此巨大權力的人，為什麼要接受一個手無縛雞之力的小小牧師的禱告。當布倫森禱告的時候，我們看到川普像個小孩子一樣，謙卑地低著頭，聆聽著牧師的禱告詞。在場其他白宮要員也都低下頭，聆聽著牧師的禱告。這個時候的白宮，已經不再是美國政府的辦公室，而是一間家庭教會。

我想說的是，這樣的場景完全超出了我們華人的觀念秩序和理解能力，在我們這裡，皇帝永遠都是一言九鼎，大臣和百姓永遠只能雙腿跪地，臉面貼地而聽。所以我們的問題是，這位名不見經傳的牧師到底有什麼了不得的本事，竟然能夠讓美國總統心甘情願地低下他那驕傲的頭顱。

要解釋這個問題，我們需要回到傳統，回到聖經。

大約十年前，當代最優秀的歷史學家余英時先生在接受邵東方先生（斯坦福大學教授，斯坦福大學東方圖書館館長）的訪談時，曾經討論過這個問題。余先生的大意是說，中國文化在早期的傳統習慣秩序中一直存在「巫」這個角色，近似於猶太教傳統的「祭司」，他們承擔著將上帝的話語傳遞給君王和民眾的任務，是一個「中介」式的存在。

也就是說，在觀念秩序的湧現的意義上，祭司一直先於君王而存在。由此可見，作為一個階層，「巫」的存在具有觀念秩序意義上的傳遞意義，如果「巫」的階層從一個社會喪失，則這個社會永遠不再能夠聽到來自上帝的話語啓示。中國商務印書館曾經出版過一本著作，《巫與祭司》，宋兆麟的作品，主要辨析了中國文化曾經興盛過的巫文化傳統，指出現代人把巫文化與裝神弄鬼的民間習俗混為一談，乃是一個文化意義上的錯誤。而李澤厚也曾經思考過這個現象，他發現了中國文化流變過程中的「由巫而史」的現象，意識到了中國歷史中祭司文化的衰敗與歷史傳統的興起。

查考聖經，我們能夠發現，祭司先於君王的傳統一直存在，並沒有出現一種中國式的斷裂。在這裡我們必須重申一些重要的古典的政治學常識：

人類君王的權柄由上帝給定（賦予），沒有任何權力不是出自上帝的意志。 這種關於權力賦予的上帝意志，首先傳遞給祭司和先知，而不是君王。這意味著君王自身不具有自我賦予權力的權利。 君王的權力必須經由先知和祭司的膏立儀式，才具有權力的合法性。 人類按照自己的理性判斷力所想象的君王，或者說人類根據自身的主觀偏好所設立的君王，通常都與上帝命定的君王，在形象和意志方面相去甚遠，甚至背道而馳。

用上述四種觀念秩序考察當今的美國權力結構，我們會發現，這種由先知和祭司膏立君王的傳統，在今天的美國政治秩序中依然明確存在。

比如美國總統宣誓就職儀式，就任總統的手必須放在《聖經》上宣誓，而不是放在《憲法》之上，道理很簡單，《聖經》在《憲法》之前，在法的意義上，聖經是憲法的原因，是憲法的充足理由，而憲法是聖經的一個結果，一個湧現秩序意義上的事實。所以，當總統的手按在《聖經》之上，意味著總統的權力擁有聖經傳統意義上的合法性。這個儀式是如此強大而且持續，不因為個別人的主觀偏好而改變，即使是歐巴馬這樣的偏好伊斯蘭信仰的美國總統，在宣誓就任的時候，也完全不可能挑戰這個古典的儀式傳統，歐巴馬的手必須按在《聖經》之上。

祭司先於君王，在人類社會的結構中，這個秩序很重要。正是基於這樣的常識，我們得以看見，布倫森牧師理所當然地把手放在總統川普的肩上為川普祝福禱告，川普總統理所當然地像個孩子一樣謙卑領受這樣的祝福和禱告。而白宮的其他高級官僚也理所當然地像孩子一樣聆聽牧師的禱告。事實上，川普在美國各地現場演講的時候，總是能夠聽到他的選民說，「總統先生，我們為你禱告」。這意味著一個關於美國民情秩序的重大事實：選民的禱告在先，總統的事實在後。

瞭解美國本質的人曾經說過一句非常精彩的話：

理所當然，美國是當代人類社會最發達的國家，也是我們這個世界最具有現代化意義的國家；然而理所當然，美國與此同時也是我們這個世界上最具有傳統意義的國家，因而也是最具有保守主義特徵的國家。對聖經傳統的保守主義是美國現代性秩序的原因，是美國現代化事實的充足理由率，而美國的現代化則是聖經傳統的一個結果，一個湧現秩序意義上的事實。在這個意義上，川普當國的一個重要的精神指向，就是他總是能夠意識到自己的總統的位置事實上在聖經傳統之後。

書籍介紹

本文摘錄自《用常識治國：右派商人川普的當國智慧》，八旗文化出版

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作者：余杰

唯一敢於全面挑戰「政治正確」的人！

今天的美國社會正處於越戰之後最大的危機之中！

用常識治國，讓美國回到立國根基之上，川普錯了嗎？

要看懂川普，就要深入美國保守主義傳統的核心！

台灣如果不理解川普，就有可能錯過重要的歷史翻轉契機！

川普跟這些菁英相比，誰更像是傳統的「美國人」？如果讀一讀托克維爾的《民主在美國》所描述的一百多年前的美國人，就能得出結論：是川普――而不是這些菁英――更接近「美國人」的典範。美國的「反智主義」其實是一種「常識主義」，而二○一六年選擇了川普的選民們，關心的是這個國家的真實情況，而不是所謂的「國家形象」。由這一點可看出，川普實際呼應了這一個美國傳統。

當年雷根當選總統時，也有一些美國人感到羞恥，認為我們竟然選了一個電影演員當總統？但雷根證明這個國家可以由業餘人士來經營管理，由普通公民、而不僅僅是律師和官僚來主導。事實上讀一讀川普的《讓美國再度偉大》，就能知道川普在移民、外交、軍事、教育、能源、醫療、經濟、基礎建設、稅制等方面的主要政策，都是出自一個用常識治國的現實主義者、尊重傳統的保守主義者、及熱愛美國的愛國者。

正如他說：「有人說我應該設計幾百頁的規章跟繁文縟節，但這不是我的目標——我們需要把常識擬成政策，有必要的話好好敲一敲某些人的腦袋，推行這些政策。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航