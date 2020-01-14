《別再委屈自己求得他人認同》：如果他的眼中只有自己，那你還等什麼？

文：姜愛玲

如果他的眼中只有自己，那你還等什麼？

多年前當我還是個上班族，曾經在位於台北市東區的一家出版社工作，纖細、流線型的一整棟4層樓都是公司的辦公空間，各部門就分別位於各樓層。記得當時公司在每層樓空間不大的樓梯間都擺設了桌椅，我和同部門的編輯同事就經常利用這個小天地討論事情。在冬日的午後時分，當溫暖的陽光由窗戶透進來，我和同事人手一杯咖啡、一起坐在那兒討論出版品內容和相關編務，倒也十分舒適愜意。

當時我才回國兩年。我在國外的那段期間，還是個沒有智慧型手機和即時通軟體的年代，都還是得透過電話、信件和後來才逐漸普及的電子郵件保持聯絡。旅居國外時和老同學、老朋友相隔遙遠，長期下來如果其中一方的電話號碼或地址變更，若再加上沒有和彼此共同的朋友保持聯繫，很容易從此就斷了音訊，不知上哪去找人了。

好在我都還有和幾位老同學、老朋友保持聯絡，到現在也還保留著一些往來信件。這些人當中有的很熱心，畢業之後持續定期或不定期舉辦同學會，因此等我回國也有機會參加聚會之後，就和越來越多的同學陸續搭上線。其中一位同學任職於公家機關，辦公地點原本在另一區，因為職務輪調的關係而來到東區上班，剛好就在我公司附近，也真是太巧了。

志願奶爸好快活

我的這位同學很會唸書，畢業之後考上插大，大學畢業之後又考上研究所，唸完才去當兵，退伍之後又考上公務員，一切都按部就班順利地進行。他當時已經結婚兩三年了，工作和家庭兩得意。

在大伙兒邊吃邊聊之際，他透露自己快要當爸爸了，同學們接著就是一陣恭喜。「你一定很開心吧！」

「是啊！很期待但也有點緊張。」同學說道。

這位新手爸爸早已在家中備好育嬰空間及用品，還找了許多相關的書籍，也請好了陪產假，依然像學生時代那樣按部就班有條理。

在大多數的家庭中，當嬰兒出生之後，可能都是由休完產假的媽媽再休育嬰假、留職停薪在家中照顧新生兒；我有些已婚的女性朋友甚至在寶寶出生之後就辭職在家照顧孩子，過了幾年等孩子上了國小之後才又重回職場，但是我這位同學的情況剛好相反。

他說，他和老婆的計畫是，孩子出生之後，太太一休完產假就立刻回到工作崗位，他自願要請育嬰假在家照顧孩子……聽到這裡，同學們紛紛發出讚嘆，這位同學堪稱愛家愛妻又愛小孩的模範爸爸呀！

然而，每對新手夫妻都能這麼順利地無縫接軌嗎？

經常缺席的父親

我的另一位同學就沒這麼幸運了。

這位早婚的同學原本在台北工作，婚後因為要幫忙家人經營事業，於是就和另一半商量搬回南部，後來她的先生向公司請調成功，夫妻倆就回南部租屋而居了。

搬回去之後的幾年，夫妻倆的孩子們陸續出世，我的同學因為算是幫家人，可以彈性調配工作時間，所以對她來說一邊工作一邊照顧孩子，相對而言就少了些阻力。不過呢，她老公卻不知怎地，等到他們最小的孩子上了幼兒園，他下班之後就開始經常不見人影，有時候是公司應酬，但時常並不是。那時候還沒有手機，聯絡別人不像現在這麼方便容易，如果打市話和BB Call都找不到人，那幾乎就只能等對方自己出現。可想而知，我同學和她老公之間的關係就開始緊張了起來。

同學的老公起初是經常晚歸，後來竟然辭職不幹了，工作和收入都開始不穩定，漸漸地就好幾天不見人影、不拿錢回家，對孩子們也不聞不問，怎麼勸也勸不聽，到最後竟開始向家裡拿錢，夫妻之間也因此經常爭吵。

同學雖然有家人的支持和理解，但畢竟孩子是夫妻倆的，獨自承擔養育責任真的很吃力。等到家人的事業逐漸步上軌道，漸漸不用同學長時間坐鎮幫忙，她就找了一份業務性質的工作來增加收入，也帶著孩子搬回娘家住。

「這樣不是很累嗎？」我們在一次幾個同學的聚會中聊到這件陳年往事，我便問起同學：「妳除了當時的業務工作之外，還要抽空幫家人打理公務，即便經濟狀況逐漸改善，但一個人要做那麼多事還要照顧孩子，是怎麼熬過來的？」

「沒辦法啊！孩子生了就是要養。」同學淡淡地回憶過往。

「妳那時候一邊工作一邊帶孩子，不會覺得很麻煩嗎？他們難道不會吵嗎？」另一位同學問道。

「不會啊！我都很習慣孩子們在身邊，也從來不覺得照顧他們是負擔。」

同學倒是很豁達，而且她也確實很愛孩子，原本還抱著一絲期望，盼著老公會不會哪天就想通了回心轉意，也不希望孩子們沒有爸爸，因此即使另一半只顧他自己，她仍然維持著這段婚姻，並且不再過問老公的行蹤，但是彼此仍免不了有爭執和衝突。後來，她身心俱疲，還好搬回老家之後，她的父母可在白天幫忙照顧孩子，於是她更加努力工作贏得好業績，但無論多忙都沒有疏忽孩子的教養。

「我後來想想，他人都已經鬧失蹤、心也早就飛走了，完全不想負責任，那麼還留著那張紙做什麼呢？」同學指的是結婚證書。

經過幾番深思熟慮，她終於向老公發出最後通牒：如果繼續這樣想回來才回來，那乾脆都別再回來，限期給我搬出去！你的東西若沒帶走我就全部丟掉，你這老公我也不要了！

由於她先生是理虧的一方，所以他們從分居到離異的過程也還算順利，沒有上演社會新聞的情節，這段婚姻關係總算平和地告終。

經過了這麼多年，同學的孩子們都長大了。他們唸大學時都是半工半讀，儘量減少家中的經濟負擔，畢業之後就自食其力，很懂事、很潔身自愛，不讓媽媽和外婆外公操心。我打心底佩服這位同學，能夠這樣把孩子們拉拔長大，真是不容易！

要建立一個家庭，必須雙方都有意願相互協調、配合與付出，無論是家庭財務管理、家事分擔和孩子的教養事宜，都需要經過持續溝通達成共識，也不免需要適時調整做法。若有一方心理上還沒準備好當家長、無法扮演好自己的角色，的確會造成另一方的困擾與負擔，影響婚姻關係和家庭氣氛。以下是另一則實例：

一位朋友多年前和相戀許久的女友結婚，婚後一年多他的太太就懷孕了。孩子出生之後，他太太也是休完產假就回去上班，我的朋友因為本身開店是自雇者，加上很喜歡小孩，所以就由他一邊顧店一邊照顧孩子，家裡也都沒有請保母。朋友到哪兒都帶著孩子同行，他太太通常是下班之後和假日才有空陪孩子，就這麼過了幾年。

由於我的朋友是親力親為的照顧孩子，因此他和孩子的感情相當好，孩子還在唸幼兒園時當然是天天接送，若有必要也會和孩子的老師保持聯繫與溝通。傍晚回到家，幾乎也都是他負責張羅晚餐、幫孩子洗澡。

夫妻對於家事的分工原本就是雙方達成共識就好，誰做什麼事情並非絕對，但是若其中一方漸漸地幾乎什麼也不做，就難保不會出問題了。其實，包括我自己在內的許多人都喜歡滑手機、平板，他們夫妻倆也不例外。不同的是，我朋友手機滑歸滑，他還是會做好份內的事情，但是他太太就不盡然了；她很喜歡用即時通軟體群組聊天，手機和平板經常都是叮叮咚咚響個不停，而且時常用平板看網路新聞或其他文章，常常看著看著就忘了當天是輪到她幫孩子洗澡。我朋友起初還不以為意，反正他手腳俐落一下子就可以搞定，但當他發現一直只有他自己在做家事，老婆卻只是自顧著滑平板和手機，時間一久他也看不下去了。

「就只會坐在那裡滑手機、看平板，孩子又不只是我一個人的！要是她再不改，我就真要跟她攤開說清楚了。」朋友不滿地抱怨著。

於是他們冷靜地溝通，我朋友要她回到家就要盡量放下3C，認真地一起來分攤家務和照顧孩子。一開始他老婆真的有好好執行，但人真的是健忘的，過沒多久她又故態復萌，我朋友只好持續溝通、提醒，不過情況並沒有獲得改善。終於有一天晚上又輪到他太太幫孩子洗澡，但她卻依然安坐沙發滑平板，朋友見狀整個火氣都上來了，兩人於是大吵一架，過沒多久就協議離婚，孩子跟他。

有些人真的就不用等

養育孩子是一個非常重要、必須深思熟慮及取得共識的決定。兩人世界一旦多了個孩子，將會大幅影響和改變原有的生活型態，畢竟人口增加，在時間、資源及責任的分配上都需要重新規劃與調整。我有些已婚的朋友就和另一半講好不生孩子，正因為想要把時間留給自己，或覺得養毛小孩更來得輕鬆愉快。

我這兩位友人都是因為另一半未負起共同經營家庭、照顧孩子的責任，經過溝通卻無效之後，最終結束了原本的親密關係。我們時而不免假設別人在換了一個環境或身分之後「必定改變」，或認為自己的付出對方一定看得見並起而效尤，但這樣的期盼經常是徒勞無功的，我們會發現到頭來能夠改變的只有自己的心態。

在伴侶關係中，如果有一方只顧著自己的喜好和便利，而忽略了另一方的感受，或避開雙方都必須承擔的責任義務，好說歹說都不見改善，那麼此人的眼中就真的只有她／他自己，因為她／他並不願意傾聽、理解、溝通和做出調整，這樣的關係是不對等的。若另一方的苦主剛好就是您，請問您還願意繼續等下去嗎？

我曾經認識一位從事心理輔導的朋友，她服務的對象有很多是婚姻關係出狀況的夫妻。華人的傳統觀念普遍都是「勸合不勸離」，但這位朋友卻表示她很常「勸離」。她解釋，當然不是每對來諮商的伴侶或夫妻她都勸離，而是當遇到諸如上述有一方逃避責任甚或加害於另一方、卻依然故我不願修正自己的行為時，她就不會一味勸合……

「我都很想告訴受委曲的那一方，」這位從事心理輔導的朋友說，「如果對方的眼中只有自己，那你還等什麼呢？」

的確，當百般嘗試皆無濟於事時，是否該為自己打算了？

書籍介紹

《別再委屈自己求得他人認同：不再委屈求全的20堂必學人生突破法則》，開企出版

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作者：姜愛玲

本書特色

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藉由20則寫實的人生故事，分享處事應對智慧，反思該如何認同自己、活出不委屈的人生。

名師自勉信念加持，並搭配QR CODE影片傳授肢體練習方式，藉由平時的行為調整、信念改變，學習做更有自信的自己。

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Photo Credit：開企出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航