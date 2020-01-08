「政治小餐桌」地方派系對談：那些「不看政見投票」的人，真的都是笨蛋嗎？

文：波波研究室 Popo Lab

高人氣網路節目《博恩夜夜秀》推出「欸，苗栗國！」影片後，一夕之間激起年輕世代對於「地方派系」的關注與討論。究竟，在年輕人心中，地方派系是怎麼樣的存在？又具有哪些功能呢？為了第一線暸解青年意見，關鍵評論網編輯群除了推出「地方派系論：派系是誰的好朋友？」系列文章，更與青年組織「政治小餐桌」合作，和青年們同桌共食，當彼此的一日飯友，在燈光美、氣氛佳的晚餐時間，輕鬆吃飯聊政治！

本次餐桌上的飯友包含兩位編輯——Patrick與TJ，以及11位青年，多為30歲以下的大學生、研究生與社會新鮮人；分別來自高雄、台中、花東、嘉義等地，也有土生土長的新北、台北居民。在各地成長的大家，對地方派系有什麼觀察與想像呢？一起看下去！

當我們談「地方派系」，我們談的是什麼？

來自台南的飯友首先發問：「地方派系，通常是家族嗎？」另一位飯友則追問：「或者，地方派系是政黨的分流？」

上述兩種對派系的想像，你我可能都不陌生，前者例證如台中顏清標家族、雲林張榮味家族，以及高雄朱安雄家族等；後者則基於藍綠兩黨，在某些選區「躺著也選贏」的現實。

地方派系到底是什麼？簡單而言，就是在地方有錢有勢有名聲的群體，負責打理、操作地方的利益分配，同時作為中央與地方之間的潤滑劑。事實上，每個縣市的地方派系，重點勢力都不同，可能是農會、漁會、村里長或宮廟系統，也可能是家族。例如：在基隆，掌握了漁會便掌握了地方；在金門，宗親會擁有強大的人際網絡與動員能力；在台中，顏清標家族則是靠經營砂石、瀝青產業而壯大。

地方派系與國民黨劃上等號的歷史淵源？

談到政黨與地方派系的關聯，「啊不就都國民黨一把抓？」一位飯友無奈地說，「但我們選區是民進黨躺著選都贏耶！」對面飯友似乎持反對意見；此時，飯桌上冒出另一個聲音：「其實，我覺得地方派系跟政黨是兩件事耶！」

大眾之所以將國民黨與地方派系劃上等號，與長達40年的黨國體制有關。

關鍵評論網的Patrick提到，最早的地方派系可以溯源至日治時期，當地家族透過經商、特許行業等途徑，成為地方知名人物，進而爭取鄉親信任，協助調停紛爭、分配利益。國民政府來台後，國民黨推動一黨獨大的治理模式，以「願意替黨做事的人」置換原本的地方仕紳；加之當時黨國體制下，國民黨擁有豐沛的資源，扶植地方人馬，自然而然地掌握了地方派系。

►地方派系：內行看門道的台灣「山頭」故事

地方 vs. 中央，從屬關係的翻轉是好是壞？

關鍵評論網的編輯TJ連忙幫補充：過去，地方派系屬於侍從角色，替中央做事是他們的任務，頂多從中獲得一些好處——但現在，還是如此嗎？事實上，中央與地方派系的從屬關係正在翻轉，甚至失效，部分派系不依靠政黨，或者游離於政黨之間。地方派系不甘屈居中介的利益分配者，更想成為政策產出的主體；與此同時，中央政府也展現出對地方派系的依賴與需求。

例如2018年九合一大選，「韓流」之所以竄起，前高雄市議長朱安雄家族的勢力作為重要推手；又或是苗栗縣農會全力為縣長輔選等⋯⋯地方派系動員，護送候選人進中央，早已不是新鮮事。當候選人順利進中央，早前所欠下的恩情，豈有不報答的道理？

另一方面，民進黨在地方派系的經營上可說始終吃虧，這也是為何中南部經常出現綠營的「一任縣長」之故。即使民進黨選贏了縣市長或立委，許多縣市的議會仍以國民黨（或無黨籍）為多數，用各種方式「卡」綠營的地方首長，施政綁手綁腳，留下四年後再次翻盤的導火線。

積極面，民進黨試圖拉攏地方派系，例如將原本由中央主導的水資源建設工程及經費，在「前瞻基礎建設計畫」中改以補助的方式交由地方政府執行，等同中央放權讓利給地方——然而，治水工程交由地方來做，既未經過中央政府的全盤規劃，也無專業局處負責監督執行，地方政府的建設能力是否足夠、治水預算有沒有可能被不當干預或挪用，處處充滿疑慮；消極面，民進黨也試圖刪減地方派系的權力，例如去年初通過的《農田水利會組織通則》修正案，便計畫將全台15個農田水利會正式改制為公務機關，企圖阻絕農田水利會成為地方派系角力的戰場。

地方派系可能「超越藍綠」甚至「凌駕藍綠」嗎？

不只從屬關係正在質變，值得注意的是，許多地方派系並不依靠政黨，任性游離。

來自嘉義市的飯友分享道：「我們議會似乎就有許多無黨籍議員，現任議長也無黨籍。」顯見議員、議會處理地方事務，毋需依附黨中央、黨機器，每一位議員本身就握有權力，代表某部分的利益，可說「超越藍綠」。

格局再放大一些，Patrick談起了花蓮王傅崑萁——

傅崑萁如何崛起？傅崑萁的崛起，源自於他看見藍綠兩黨的盲點。

無論民進黨或國民黨，在分配花蓮資源時，都以城市為主；傅崑萁一個台中人，從中看到了「藍海」——他發覺花蓮山地鄉的原住民，明明在在選票上握有實質的影響力，卻缺乏資源關注、無人照顧，於是，他開始到山地鄉巡視、幫忙解決當地問題，一步步地贏得了山地鄉居民的信任，遂漸成了一個穩固的品牌象徵與地方勢力。你問，傅崑萁需要依靠政黨嗎？其實不需要，他以無黨籍參選花蓮縣長與立委，也都能勢如破竹。

來自三重的飯友則分享道，李余典是當地資深民進黨籍議員，但他的女兒李旻蔚卻披上了民眾黨戰袍，參選新北市第三選區的立委候選人，可見李作為三重的地方大老，當民進黨無法討好他時，他是可以隨時轉向的；另一個例子是嘉義縣立委陳明文，本就擁地方勢力的他，2001年離開國民黨，帶槍投靠民進黨，陳明文在嘉義縣的地方勢力，遠遠大於民進黨的影響力——顯見在地方，人是可以大於黨的。

派系只要擁有權力，就能超越藍綠，成為藍綠都想要爭取的勢力。

作者拍攝提供

地方派系的存在是必要之「惡」？良性競爭或許更是關鍵！

在許多人眼中，地方派系總是砸錢討好鄉親、用人脈與權利制約當地，但餐桌上，Patrick有不同的意見：

地方派系並不如大眾想像，是一個在當地腐敗、駐守很久的吸血鬼或地縛靈；地方派系反而是因為解決了當地人長期需要，但未被滿足的問題，所以才能獲得勢力。

前面提到的傅崑萁，正是絕佳例證。說到底，派系不只是歷史悠久的大家族，也不只是政黨的嘍囉，而是一個代表且在乎地方利益的群體。

但大家不免擔心，派系油水愈撈愈多，若為了個人利益而損害地方利益，該怎麼辦？Patrick想了想，這麼回答：「如果一個地方派系不重視當地人的需求，把利益都給自己人的話，他其實沒辦法一直盤踞當地吧！」

一連串討論下來，來自台中的飯友有感而發：「其實地方派系必然存在，因為人就是會成群結隊、爭取自身利益。所以重點不在於地方派系是好是壞，而是該盡量避免壟斷。」另一位飯友點頭跟進：「我覺得最理想的狀況是，地方多一點派系競爭者，當愈來愈多群體在當地深耕、挑戰既有派系，便能形成興盛的良性競爭局面。如果地方派系經營得好，甚至有路徑可以問鼎中央，或許派系會想精進自己、讓自己成為更專業的政治家！」

就在現場一片和樂融融之時，另一位飯友出擊了：「不過⋯⋯如果新的個人或群體試圖挑戰既有派系，需要耗費多少心力與資源？需要失敗幾次才能成功？」TJ則回應：確實，當既有派系存在已久，在地人都知道哪座橋是他家蓋的、哪條路是他家鋪的，鄉親不免會懷疑：新來的挑戰者有沒有辦法做得一樣好？出事時叫不叫得動？這或許正是地方派系經常遭人詬病，或者是被看得比較負面的原因。

因為有錢人或是大家族才有辦法耗在那邊，不管失敗幾次，都能不屈不撓地在地方深耕。目前可行的策略是，挑戰者背後需要有NGO或政黨（兩大黨外的小黨亦可）的支持，或是挑戰者本身在當地深耕許久、已有知名度，而這正是時代力量2018年議員選舉所用的策略。

Photo Credit: 中央社

看政見投票的人都「笨蛋」？長輩的投票哲學和你不一樣

餐桌尾聲，一位飯友分享道：「我永遠記得，我在高雄讀大學的時候，有一次和一個彰化同學聊政治，我說我們台北人投票都看政見，很理性；沒想到對方大笑，回道：『你們台北人都智障！別人講幾句話你就信，我們彰化人是別人要真的幫我們解決事情、有在做事，我們才投他。』當下，我傻住了⋯⋯」另一位飯友也心有戚戚焉：「以前我嘗試跟父母溝通，希望他們投票理性一點，父母總是跟我說：『我們很理性啊！』經過今天的討論，我終於知道長輩的理性所指為何了。」

長輩看似不經思考的投票、似乎只是因為「我常常看見他」而蓋下了選票，抉擇背後，其實源自於對派系的信任、對自我利益的守護。派系很複雜，但也很簡單，僅僅涉及人們自利與結社的本能。年輕世代在乎理念、在乎進步價值的同時，別忘了腳踏實地停下腳步，看看生長的土地上，人們真正的需求。

大家嘲笑「花蓮王」的同時，是否曾看見山地鄉原住民長期被忽略的事實；博恩暗酸苗栗人縱容國民黨專政的同時，或許苗栗人想反過頭問：「那民進黨為苗栗做了什麼？」——什麼才是理想的政治？什麼才是理性的選民？每個人的答案都不一樣，但今晚的餐桌上，飯友們一起探索了派系政治的多元樣貌，也對政治的現實多跨出了一步。下一次，和長輩溝通，不如從家鄉的地方派系聊起吧！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航