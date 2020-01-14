《猶太人的說服藝術》：人生當中這三件最重要的事，你得找人教

文：亞尼夫．柴德博士

學校沒教的事，多半有商機

假如你隨便找個路人，問他們人生當中最重要的3件事是什麼，所有人都會給你這3個答案（根據國際性的研究）：

愛。 財富。 快樂。

當然順序與用詞不一定是這樣，但對所有人來說，最重要的3件事就是：

被別人愛（包括家人、伴侶、朋友等）。 有足夠的錢過自己想過的生活。 快樂與滿足。

很好。但只有一個問題：在教育體系與「正規」的生活當中，沒人教我們怎麼獲得快樂、愛與金錢！

人生當中這三件最重要的事，你得找人教

幼兒園沒教、小學沒教、大學也沒教。我們東學一點、西學一點，從老師、父母與其他教育者學到一些見解、知識與方法，但就制度面來說，沒人教我們怎麼找到合適的伴侶、讓別人喜歡我們、賺到錢、活出人生的價值......諸如此類。

可是這些，才是我們人生當中最重要的事！

多數人通常要等到完成學業後一段時間，才會發現他們在學校學到的東西，跟他們所需要的東西（或人生當中重要的事物）是有落差的。

我舉兩個簡單的例子。

第一個例子：我是經濟學家，念了3年經濟學學士，卻沒有大學教授在課程中教我行銷。我攻讀經濟學學位的期間，居然沒聽過「錢」這個字，只學到理論上的經濟學模型。所以完成學業後想建立事業的人，怎麼可能知道賺錢的方法？

第二個例子：我也是律師，讀了4年法律學士（與經濟學學士同時念），卻沒人教我怎麼在法庭發言、申請賠償或談判。

因此，一位律師在完成法律理論的研究之後，如果沒有任何實務方法與客戶、法官合作，又怎麼能在競爭激烈的法律界與企業界中存活？

我可以舉出更多例子，但重點在於──這些人該怎麼辦？ 也就是說，當人們發現這種落差，驚覺人生缺少了某件事物──金錢、快樂、愛或以上皆是，又不知道怎麼獲得它們的時候（因為沒有人教），他們會怎麼做？

這就是「非正規教育」派上用場的時候。某個領域的專家與私人機構，會舉辦研討會或大型會議、寫書、提供諮詢或訓練。於是大家就透過這種方式來彌補落差，並獲得正規機構不肯教的知識。

我跟客戶合作的時候，都會滿足兩個非常重要的需求：

學會如何在聽眾面前說話、提升說服力與熟練人際溝通，進而改善你與別人之間的關係。 學會如何行銷、協商、製作事業與銷售簡報，進而增加你的收入。

我有兩個好消息要告訴你。

第一，你在人生當中的所有缺口──諸如愛、浪漫關係、其他關係、金錢、行銷、快樂等事物，都有人願意教導你。你只需要找到那位老師。

第二，如果你提供產品或服務，替人們解決這三個領域（愛、金錢、快樂）的問題，亦即你從事教練、企業顧問、治療師、婚姻諮商師、仲介、行銷顧問等職業，那麼你真該感到慶幸才對。

為什麼？因為你滿足的是眾人共有的真正需求，所以你會有許多潛在客戶。只要正規教育體系的課綱繼續忽視這些主題，你就會有做不完的生意。你們大多數人，甚至連自己專業領域內的潛能（行銷、事業或財務面）都沒開發過。

為什麼你的目標是當「華爾街之狼」？

2014年1月，我去看了李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）主演的強片《華爾街之狼》（Wolf of Wall Street）。它是真實故事（改編自一本自傳），描述1990年代初期，有一位年輕有野心的華爾街掮客，非常渴望成功，很快就成立了一家100名員工的公司，藉由賣股賺了好幾億美元。

他們賣的是水餃股（按：股價很低的股票），幾乎沒什麼價值；而且他們欺騙無辜的人（無論貧富），偷走對方的錢，犯下一連串的刑事罪，並觸犯了美國證券交易委員會的法規。

這部電影固然精彩，但最吸引我的地方，在於「華爾街之狼」（美國媒體如此稱呼這位掮客）使用的行銷與說服術。

你先別急著反駁我──我痛恨不誠實的舉動，強烈反對觸法，也很討厭華爾街人士的不道德行為（例如毒品交易、愛看脫衣舞、經常羞辱別人）──無論電影或現實皆如此。

但整部電影看下來，有個想法在我腦中揮之不去。我告訴自己：「假如有另一個人，做法跟華爾街之狼一樣，但商品是真實、合法的，能為客戶帶來價值，那麼他一定會非常成功！」

因為李奧納多在片中的作為都是天才之舉，包括他的銷售與說服方法；「炒熱」員工士氣並灌輸他們動機；以及他如何招募員工並教他們賣東西。你可以從他身上學到很多事情！

你唯一要做的，就是忽略「華爾街之狼銷售黑心假商品」的事實，再想像他賣的是合法商品，而且對客戶也有價值。如此一來，他所做的事就是一項非常成功且獲利頗豐的事業，足以成為其他人的榜樣。

我講了這麼多，重點是什麼？你可以向任何人學習，任、何、人！

就算你跟那個人沒交情，不相信他本人或他的產品與服務，只要他的招數有效、很快就被信徒與粉絲簇擁、產品夠成功、在市場上掀起話題，你就可以向他學習。你的學習對象可以是神職人員、競爭者，甚至是罪犯！

不管你對某些人的想法為何，你都可以向他們學習。你只要忽視他們的產品或服務，聚焦於他們的成功之道就好。

我說了什麼話，讓我的直播立刻走掉數百人？

幾年前的某一天，我在晚上9點舉辦了一場網路研討會。網路研討會是一種免費的線上講座，你我都坐在家裡，而我傳達訊息給你。我們全都透過個人電腦聯繫，所以你能夠舒舒服服的待在家裡，聽我主講一個屬於我專業領域內，而且你也感興趣的主題。

結果，我的網路研討會（預計晚上9點開始，10點半結束）湊巧跟兩個收視率很高的節目「撞時間」：足球賽的準決賽，以及某個電視實境秀的最後一集（可說是節目的最高潮）。

其實也不算湊巧，只是我自己疏忽了。我事先沒看節目表，就把網路研討會排在這一天（要不然，連我也想看準決賽）。

但儘管競爭激烈，我的網路研討會還是吸引了數百人參加。

我一開始想鼓舞聽眾，打算講幾句客套話，感謝他們願意花時間坐在電腦前聽我演講。於是我說：「大家好，我是亞尼夫博士。我要感謝大家參加這場網路研討會。你們參加意願這麼高，而且人數眾多，真的令我受寵若驚。現在足球準決賽已經開踢了，你們還願意來捧我的場，我真的很感動！」

結果我一說完「準決賽」3個字，右側螢幕上顯示的聽眾人數，幾秒之內居然少了100人！

剛開始我還搞不清楚狀況，於是繼續說道：「還有，選擇聽我的講座、而不收看××實境秀最後一集的人，也令我非常感動！」

一瞬間，聽眾又跑掉了100人！所以我才直播1分鐘，就流失了三分之二的聽眾！此時我才知道自己出包了，只好趕緊切入正題。

到底發生了什麼事？我犯了什麼大錯？答案其實很簡單──我提到了自己的競爭者！

我等於「做球」給自己的競爭者。對大多數的聽眾來說，除了我的網路研討會之外，他們還可以選擇收看高收視率的節目。

當時我的聽眾，並非認真考慮過後，才決定選我而不選其他節目。他們只是聽說有這場講座，就把日期記下來，而懶得去查節目表，看看同時段還播出什麼節目（就跟我一樣）。

可是當我跟聽眾提到自己的競爭者後，我就等於替自己創造了競爭！

我們可以從這段故事學到什麼？當你參加銷售會議，或者向客戶傳達訊息的時候，千萬別直接提到競爭者！就算你知道競爭者是誰，或是有想到他們，你的客戶當下一定沒想到，而且絕對不會感謝你的「提醒」。

我經常聽到生意人對客戶這樣說：「我是A，而且比B跟C更好！」結果客戶很無辜的問道：「那個......誰是B跟C啊？」

客戶本來打算跟你做生意，被你這樣一講，他就打消念頭了，因為他想聽聽B跟C的報價！你的本意是阻止客戶去找競爭者，但實際上，你等於向客戶推薦了你的競爭者。

那你該怎麼辦？

談談你自己，強調你的活動與你提供的價值，闡明你的相對優勢；如果你真的要談自己的市場地位，大概提一下就好，別提特定的競爭者。

假如我當初這樣說：「感謝你們現在願意來捧場，而不是去看電視」，就不會有任何問題，聽眾也不會跑掉。因為他們只是隱約知道我有競爭者，亦即他們有其他電視節目可以看，不一定要聽我的研討會。

但假如我提醒他們有哪些競爭者，他們就會重新考慮自己的行動，並質疑自己的決定。如此一來，就會有一些聽眾離我而去。

書籍介紹

《猶太人的說服藝術：跟猶太人學說話，錢會順理成章流進你的口袋》，大是文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：亞尼夫．柴德博士

譯者：廖桓偉

本書作者亞尼夫．柴德就是猶太人，是超過570家企業認證的「說服力博士」，全球有超過40萬人看過他的YouTube頻道；主講過1650場以上的講座，為什麼他的演說可以這麼有魅力？因為他把猶太人特有的說服藝術灌注到演說裡，很多人因此受惠。

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Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航