印度「721」——親政府蒙面人闖大學施襲，與香港相似的抗爭軌跡
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有媒體形容蒙面人襲擊大學是「印度版六四」，不過對作為香港人的筆者而言，還是「721」較貼切。
學生運動席捲全球，大學與年輕人在運動中，往往佔有不可劃缺的地位，政權亦自然視他們為眼中釘。印度學生自12月起在全國示威，抗議政府修改惡法歧視穆斯林。怎料抗爭逾半個月，當地一所著名大學數十名師生，竟因此受到親政府蒙面人施襲。警方不但隻眼開隻眼閉，更被指有份協助襲擊，有如「元朗721」及中大理大圍城翻版。
印度無警時分
元朗恐襲成港人不能磨滅的疤痕，更見警黑勾結的可悲。白衣人無差別襲擊市民、立場姐姐被打、721唔見人、軍裝警「逃走」……每一幕都歷歷在目，印度首都新德里著名學府尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University），約50名老師與二百名學生周日在校內開會時，逾百名蒙面人竟浩浩蕩蕩闖入校園施襲。
他們手持棍棒、錘仔、刀、鐵棒在校內遊走，高呼「毆打他們」，不論男女見人就打。有女學生將自己反鎖在宿舍內、有教授因保護學被打、醫護及記者稍後趕到現場時亦被襲、學生會主席更被追打至頭破血流，超過40人受傷。校園大門外，蒙面人大喊民族主義口號、有人投擲磚頭破壞、有人爬過牆壁走進宿舍。
警察呢？目擊者表示，當時在場的警員對此視若無睹，報警求救後警方竟刻意拖延近一個小時才到場，上演「無警時分」。反對派直指是次襲擊由親執政人民黨的「全印度學生會」（ABVP）發起，蒙面人當中有校內學生、有街外人，更有警員混入。
警方及後稱已找到部分襲擊者，但心水清的人都知道，他們會如小牛農場的陳志祥般被放生。當局更譴責反對派煽動情緒，就如藍絲指721源於「林卓廷帶示威者入元朗」，以混淆視聽。
當地媒體其後播出有關片段引發舉國憤怒，觸發周二全國示威，有學生在校外組織人鏈，指一生也不會再信任警察。有媒體就形容這是「印度版六四」，不過對作為香港人的筆者而言，還是「721」較貼切。
反惡法抗爭受香港啟發
事件起因尚未清楚，大學學生會日前與「全印度學生會」就宿費加價爭議不斷，雙方周六已有爭執，這可能是蒙面人施襲的其中一個原因。但更多人相信，主要原因是親政府組織報復連日的街頭抗爭。
印度與香港的抗爭軌跡不無相似之處，只不過當地政府鎮壓更嚴厲，更莫講當地是一個十多億人的民主國家。尼赫魯大學就如香港「暴大」，一直積極關注社會議題，不時參與及舉辦集會，當中包括12月起的街頭抗爭。
國會12月11日通過《公民身分法》修正案，容許多個受宗教迫害的非法移民獲印度公民身分，但不包括穆斯林。法案被視為是政府又一打壓穆斯林的措施，民憤一發不可收拾上街示威。政府大出動軍隊並關閉互聯網，引發更大反抗，有學生懷疑被警察以實彈擊斃。
政府大規模武力鎮壓，他們坦言參考香港抗爭者，發展出具當地特色的「Be Water」快閃抗爭：集會地點每日改變，每日都會提前一兩小時在WhatsApp群組公布，在集會前幾分鐘才發布確切地點，目標是在某個地點集會30分鐘。
有印度學生指：「若我們不示威，終有一天就會成為奴隸。政府不視我們為人民，我也不會視之為政府。」當大學不再安全、當警察不斷挑釁、當政權不斷鎮壓，我們的下一代也只能反抗。
世界很大，當香港人啟發全世界抗爭同時，亦要汲取外國經驗取長補短，繼續進化。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Kayue