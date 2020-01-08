印度「721」——親政府蒙面人闖大學施襲，與香港相似的抗爭軌跡

學生運動席捲全球，大學與年輕人在運動中，往往佔有不可劃缺的地位，政權亦自然視他們為眼中釘。印度學生自12月起在全國示威，抗議政府修改惡法歧視穆斯林。怎料抗爭逾半個月，當地一所著名大學數十名師生，竟因此受到親政府蒙面人施襲。警方不但隻眼開隻眼閉，更被指有份協助襲擊，有如「元朗721」及中大理大圍城翻版。

印度無警時分

元朗恐襲成港人不能磨滅的疤痕，更見警黑勾結的可悲。白衣人無差別襲擊市民、立場姐姐被打、721唔見人、軍裝警「逃走」……每一幕都歷歷在目，印度首都新德里著名學府尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University），約50名老師與二百名學生周日在校內開會時，逾百名蒙面人竟浩浩蕩蕩闖入校園施襲。

他們手持棍棒、錘仔、刀、鐵棒在校內遊走，高呼「毆打他們」，不論男女見人就打。有女學生將自己反鎖在宿舍內、有教授因保護學被打、醫護及記者稍後趕到現場時亦被襲、學生會主席更被追打至頭破血流，超過40人受傷。校園大門外，蒙面人大喊民族主義口號、有人投擲磚頭破壞、有人爬過牆壁走進宿舍。

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.



The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.



#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2020

警察呢？目擊者表示，當時在場的警員對此視若無睹，報警求救後警方竟刻意拖延近一個小時才到場，上演「無警時分」。反對派直指是次襲擊由親執政人民黨的「全印度學生會」（ABVP）發起，蒙面人當中有校內學生、有街外人，更有警員混入。

警方及後稱已找到部分襲擊者，但心水清的人都知道，他們會如小牛農場的陳志祥般被放生。當局更譴責反對派煽動情緒，就如藍絲指721源於「林卓廷帶示威者入元朗」，以混淆視聽。

當地媒體其後播出有關片段引發舉國憤怒，觸發周二全國示威，有學生在校外組織人鏈，指一生也不會再信任警察。有媒體就形容這是「印度版六四」，不過對作為香港人的筆者而言，還是「721」較貼切。

#WATCH Delhi: Jawaharlal Nehru University Students' Union president & students attacked by people wearing masks on campus. 'What is this? Who are you? Step back, Who are you trying to threaten?... ABVP go back,' can be heard in video. (note: abusive language) pic.twitter.com/gYqBOmA37c — ANI (@ANI) January 5, 2020

反惡法抗爭受香港啟發

事件起因尚未清楚，大學學生會日前與「全印度學生會」就宿費加價爭議不斷，雙方周六已有爭執，這可能是蒙面人施襲的其中一個原因。但更多人相信，主要原因是親政府組織報復連日的街頭抗爭。

印度與香港的抗爭軌跡不無相似之處，只不過當地政府鎮壓更嚴厲，更莫講當地是一個十多億人的民主國家。尼赫魯大學就如香港「暴大」，一直積極關注社會議題，不時參與及舉辦集會，當中包括12月起的街頭抗爭。

國會12月11日通過《公民身分法》修正案，容許多個受宗教迫害的非法移民獲印度公民身分，但不包括穆斯林。法案被視為是政府又一打壓穆斯林的措施，民憤一發不可收拾上街示威。政府大出動軍隊並關閉互聯網，引發更大反抗，有學生懷疑被警察以實彈擊斃。

Photo Credit: AP IMAGES / 達志影像

政府大規模武力鎮壓，他們坦言參考香港抗爭者，發展出具當地特色的「Be Water」快閃抗爭：集會地點每日改變，每日都會提前一兩小時在WhatsApp群組公布，在集會前幾分鐘才發布確切地點，目標是在某個地點集會30分鐘。

有印度學生指：「若我們不示威，終有一天就會成為奴隸。政府不視我們為人民，我也不會視之為政府。」當大學不再安全、當警察不斷挑釁、當政權不斷鎮壓，我們的下一代也只能反抗。

世界很大，當香港人啟發全世界抗爭同時，亦要汲取外國經驗取長補短，繼續進化。

本文獲授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

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