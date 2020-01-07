反同婚競選文宣「絕子絕孫」遍佈全台，同婚團體呼籲票投「友善立委」

2020總統及立委選舉這週六登場，隨著時間越近，選舉造勢跟宣傳也越來越多。不過，卻有多個地區出現「阮想欲抱孫」等布條，企聲稱曾在去年對同婚專法投下贊成票的立委將讓台灣人民「絕子絕孫」等，呼籲民眾將票投給「愛家立委」，包括同志熱線、婚姻平權大平台等團體，今（7）日發表聯合聲明，譴責並呼籲選民抵制操弄恐懼及要拆散同志配偶的選舉伎倆，選舉當天一定要「票投友善」。

「反同婚」布條遍及全台，遭批立委拆除還被告「侵佔」

隨著選舉接近，有不少競選的文宣品、布條等，以「同婚」為主題，出現在全台灣各地，婚姻平權大平台就掌握到，包括雲林、高雄、屏東、台北市等地方，都有志工回報出現了許多反同婚的選舉宣傳，內容包括恐嚇民眾通過同婚專法的台灣將會「斷香火」、「絕子絕孫」等，呼籲大家不要投給「挺同婚」的立委。

網友林雨蒼就在臉書上收集遍及全台各地的反同婚布條和宣傳品的照片，並呼籲網友協助拍照蒐證。

駐美記者唐家捷今天也在臉書上貼出照片和影片，從中可以看到台北市大安區的中華婦女黨立委候選人孟藹倫直接透過宣傳車廣播「不要把孩子教成同性戀」、「罷免蔡英文」等口號。另外孟藹倫也印製不少文宣品挨家挨戶發送，呼籲該區選民抵制挺同婚的候選人。

高雄市港和國小教師劉育豪也在臉書上指出，有不少網友來信告訴他在高雄的大樹、旗山等區都有看到「絕子絕孫」的反同婚布條。對於布條上的論點，他認為同婚專法不會讓異性戀變成同性戀，想結婚的異性戀本來就會去結婚，至於能不能生出小孩讓長輩抱孫，跟同性戀無關。而且同性戀也可以生小孩。

他也強調，同婚專法並非「強推」而來，它是立法院遵循大法官釋憲解釋，所產出的人權法案，甚至可以說是跨黨派立委都支持的法案。

面對這些反同婚宣傳，也有部分立委試圖反擊，不過因此發生問題，綜合《新頭殼》和《TVBS》報導，尋求連任的民進黨嘉義縣立委蔡易餘，日前就指示他競選宣傳車的黃姓司機將「阮想要抱孫」的反同婚布條拆下，黃男共拆下20多面布條，放在宣傳車上。結果布條上署名者之一的台灣媽媽盟提出告訴，警方依竊盜罪嫌將黃男函送法辦。

不過後來台灣媽媽盟和安定力量不分區立委參選人、律師裘佩恩共同說明，布條上有署名「台灣媽媽盟」是他們團體的簡稱，並非黑函，如果蔡易餘不道歉，將對其提告竊盜和侵佔。

蔡易餘後來承認自己太衝動，表示他在臉書呼籲鄉親一起拿下布條，確實不當，必須向社會大眾道歉，但他也強調，這些布條都是黑函，意圖使人不當選，因此依據提告。台灣媽媽盟的委任律師裘佩恩說，台灣媽媽盟是「台灣全國媽媽護家護兒聯盟」的簡寫，既然有爭議，他們未來會寫上全名，並在海區繼續掛布條。

台灣青年民主協會在臉書上提出「四步驟」教學，呼籲選民在遇到類似布條時，先注意有沒有團體名稱，再進行拍照舉發等後續動作。

曾在同志遊行擔任主持人的記者林瑋豐在臉書指出，雲林立委劉建國在雲林的大型造勢晚會上，花十分鐘解釋當初為什麼他要對同婚專法投下贊成票，而不是談政見、拉票，而且在雲林縣，劉建國無法討論複雜的大法官釋憲內容或進步價值，或是公投案與專法有什麼不同，他一再向鄉親保證「我們絕對不會絕子絕孫」，因為那是對手掛滿雲林的布條，最赤裸、最白話易懂的語言。

在高雄旗山這個農業選區，立委邱議瑩也在副總統陳建仁來協助掃街時，在鄉親面前再三保證，專法絕對不影響一男一女婚姻。蔡易餘也在政見發表會上，也把原本要講政見的時間拿來回應那些「阮想欲抱孫」的布條，蔡甚至強調，自己其實是個恐同的人，看到同性戀會覺得奇怪、起雞皮疙瘩，但他認為這不應該影響支持他們也有「愛與被愛」的權利，他會頂住壓力持續支持平權。

同婚團體：同志家庭已成為反同政客的「提款機」

婚姻平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今天發表聲明指出，近日這些不斷恐嚇「斷香火」、「絕子絕孫」的布條和文宣不僅是對同志婚姻跟家庭的無視，更不斷深化社會對於同志的負面印象，直接、公然歧視台灣社會少數族群，如今反同候選人四處掛匿名布條、發文宣，同志家庭已成為反同政客的提款機。

根據行政院性平處公布的數據，從同婚專法正式上路後至去年11月底止，全台總計有2623對登記結婚的同志配偶，同婚團體表示，同志社群好不容易獲得法律上的部分保障，如今卻因為選舉成為反同團體及候選人詆毀和想要拆散的犧牲品。

《沃草》報導，婚姻平權大平台的副總召鄧筑媛指出，國民黨屏東縣黨部製作的選舉文宣上寫著「公投滾邊去，小英照推同性婚」，但現行同婚專法就是根據公投結果及釋憲結果所產生，合乎憲法以及公投民意。台灣目前已經有超過300個同志家庭的小孩，「絕子絕孫」一說是惡意且無知的煽動對立，同性婚姻合法也沒有改變原有的婚姻制度。

《中央社》報導，同婚團體呼籲，候選人和政黨應立刻停止這種破壞社會和諧、訴求拆散他人家庭的暗黑手法，且應該負起社會教育的責任，並對同志社群道歉，還同為台灣人的同志社群一個公道。

另外他們也呼籲民眾在選前最後一週要審慎思考檢視候選人言行，用選票下架惡質立委、抵制恐同候選人，呼籲珍惜民主自由、關心平權的選民，透過同志人權立場觀測站整理的「友善立委名單」來投票，用選票讓惡質選舉手段走入歷史，共同打造台灣成為彼此尊重、共創和諧的社會。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺