專訪《你的情歌》導演與編劇：用音樂帶動熱情與能量，尋找自己重視的夢想

「我希望用音樂來帶動燃燒的熱情與能量。我很喜歡看到這種燃燒的小宇宙，去尋找自己非常重視的，一種夢想的實踐。」《你的情歌》導演安竹間是位極富熱情與正能量的人，在接受關鍵評論網專訪時，不只一次提到燃燒、小宇宙，連帶他的作品也充滿溫暖與療癒感。

《追婚日記》是導演安竹間的第一部電影，睽違4年推出浪漫愛情電影《你的情歌》，並邀請作家葉揚首度擔綱編劇，成就一部非典型的文藝電影。安竹間與葉揚都曾在外商消費大廠工作過，「我們兩個非常好玩，葉揚是客戶，我以前是她的廣告公司，然後我才發現她自己也是很厲害的創作者，而且我覺得她寫的文筆是我非常喜歡的，一種很舒服的狀態，在日常生活中就會很有意思。」

Photo Credit: 甲上娛樂

「其實我當導演之後，常收到各式各樣的劇本，我覺得葉揚的文字那個感覺，會讓導演沒有空間感，就是說她寫的東西不會用特別艱深的辭彙，或是很複雜的東西，我覺得對我來說啦，我常常在看她的文字的時候會會心一笑，而且我很喜歡這種感覺。」因此這次拍片就覺得一定要找葉揚來幫忙。

Photo Credit: 甲上娛樂

當初安竹間拍這部電影的時候，就想要做一部是大家願意進戲院看，不會覺得有壓力，也不是為了要挺國片的電影。「我覺得就是在一個假日，像是陪朋友喝一杯咖啡，或是跟一位喜歡的人約會，或者與好朋友一起坐進戲院，然後就好像看了一本小小的散文，或是一兩個小時很舒服的瞬間…。我覺得葉揚的文字完全對到我自己，就像是我希望的，是一部很舒服的電影。」

安竹間的作品情感豐富細膩，善於刻畫人物內心思緒，執導的微電影得到了最高榮譽金瞳獎20個獎項，其中《這一刻愛吧》系列微電影更獲得9億多的點擊數，第一部作品《追婚日記》還能集結林依晨、周渝明、陳柏霖等知名藝人主演，在兩岸三地獲得了1100萬美金的票房佳績，而片中主角男帥女美條件優，基本上就是描述人生勝利組的故事。

Photo Credit: 甲上娛樂

這次《你的情歌》的主角則有著不完美的情境，都在人生的道路中受過傷，女主角柯佳嬿失戀情傷，二位男主角傅孟柏事業不得志、謝博安也有著痛苦的經歷，三位主角都面臨了生命的低潮期，為著事業、感情、愛情、生活與夢想而努力掙扎，他們在追逐夢想的過程中，譜出一段浪漫動人的三角戀情。「其實我覺得人物都要有缺陷。」

Photo Credit: 甲上娛樂

「每個人的心中都會有一首自己的情歌，那首歌可能會讓你想起生命中最重要的事、最思念的人，或人生中不可或缺的一部份。《你的情歌》片名就是在與觀眾對話，當你面臨著低潮時期，總會有那麼一首情歌陪伴著你，雖然聽的痛徹心扉，卻能帶來從憂鬱低谷中爬起來的勇氣。」

台灣的選秀節目越來越式微，安竹間不但反其道而行，以選秀節目為電影主題，並挑選了史上最年輕的選秀歌唱冠軍謝博安主演，在片中與柯佳嬿、傅孟柏共同參與了一場熱血的樂團選秀。「謝博安是我的最早認定的演員。我後來才知道原來他是國立台北藝術大學電影系學生，兼具歌唱與表演實力，雖然是第一次演戲，卻是最符合角色的人選。」

「為什麼我這次的電影會在2007年九月，因為那一個時期網路天天都是什麼美少女、海灘女孩的活動，就會有很多那種素人可以出名的機會，所有的人都覺得因為網路發達了，每個勇於表現自己的人都有機會成名，所以我對那一段期間，大家其實很想要被看見的那個氣氛，印象特別深刻。」

安竹間認為，其實選秀節目很難實現歌星夢想，但能開始一個追尋夢想的心與態度，讓人發現到自身對舞台的渴望；而那時候在選秀節目中表現出色的楊宗緯、蕭敬騰、林宥嘉、徐佳瑩等歌手，到現在也還非常活躍，蕭敬騰、曾沛慈、李千那、林柏宏、蔡昌憲等人，更紛紛踏入電影圈發展。

Photo Credit: 甲上娛樂

「我們可以在影片中看到他們當時青澀稚嫩的模樣，以及成為在現今具備舉足輕重地位的表演者的差異，那時候蕭敬騰還在台上哭。這種時空背景的特殊性，現在已經不會再有機會發生了。」

柯佳嬿在電影中是位氣質清新的音樂老師，因失戀而流浪到花蓮療傷，遇見了傅孟柏飾演懷抱教育理想，卻鬱鬱不得志的流浪教師，及謝博安演出天賦異稟、善於歌唱的學生，三人為了參加轟動全台的歌唱選秀節目，共同組成「七月男孩」樂團，在實現夢想與愛情錯綜複雜的三角戀情的路途中，他們也逐漸成為彼此人生中的一部份。「之所以會選擇花蓮，是因為我非常喜歡花東，這純粹是我個人的喜好。」

「流行音樂對我來說，是一個很有質感的東西。」音樂在《你的情歌》中極為重要，富有各種人物與情節寓意，及帶動情緒的功能，「超偶冠軍」謝博安在片中飾演具有歌唱天賦的高中生，帶領「七月男孩」樂團參加歌唱選秀大賽，電影中出現許多經典情歌，也都由「七月男孩」樂團展現音樂實力重新演繹。

安竹間表示，「七月男孩」樂團的演出都恰如其分，每位演員都能表現出不同以往的演技，像飾演貝斯手的黃禮豐，以往都是演斯文的角色，這次則演出一個帶點綜藝感、少根筋的角色。而片中性格外放的安原申，在融入角色後更完全變成另一個人。「當初在徵選七月男孩時，我們不只要找到真的會樂器的年輕演員，而且團員都要長得討人喜歡的模樣，片中他們真誠可愛的演出，絕對會讓大家滿意。」

Photo Credit: 甲上娛樂

電影《返校》的老師傅孟柏，精準地展現演技與魅力，讓觀眾深深被吸引。葉揚透露，其實她給的角色設定，傅孟柏就是一個帥氣迷人的男老師，卻因為這個迷人而必須付出一些代價。「也就是說，長得好看的人，通常其實是可以過得很膚淺，也可以很容易得到想要的東西，但是當他要推行一些事情的時候，有很多人不當一回事，反倒成為窒礙難行的部分。」

「他的夢想與能力背道而馳，所以他一直在付出代價，也就是說，他已經看到那個夢想付出的代價。我覺得傅孟柏真的演得蠻好的，你會發現其實他追女生完全不費吹灰之力，他清楚知道自己可以迷人到什麼程度，所以這是一個他很能駕馭的能力。」

Photo Credit: 甲上娛樂

安竹間則提到，拍攝《你的情歌》這部電影其實很辛苦，「因為只有三十一天的拍攝期，其實這在國片算是很短的，一般都有四十五天，所以我就只能找最優質的團隊，靠著彼此間的默契，做壓縮又精準的安排，所以全天都是很緊繃、很緊張的生活，現在再回頭看，還可以感覺到那個時間的感覺。」

2016年，安竹間的媽媽突然過世，這件事情對他影響非常大，「對我來說，這是很可怕、很慚愧的事，我突然明白人生的短暫，許多事情真的是不能等，很多你覺得很習以為常的事情，可是會突然就沒有了。我覺得其實人生的每一件事，都是走向破滅的開始吧！所以我要提醒大家，多多關注身邊重要的人。而把這些生活裡的訊息，還有很在意的事情，拚湊起來也就是電影的樣貌。」

Photo Credit: 甲上娛樂

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航