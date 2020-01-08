林靜儀的「統一叛國論」，反應民進黨現行一黨綱兩決議文的三個矛盾

《德國之聲》專訪蔡英文競選總統辦公室發言人林靜儀立委，林的發言因「主張統一恐構成叛國」，同時也引發獨立建國、變更中華民國國號是否也是「叛國」，這兩者具有高度政治敏感性與爭論，尤其在2020年1月11日大選前夕恐為政治競爭對手所批判，民進黨為設下停損點允許其立即請辭。

林靜儀發言的爭議性，引發外界質疑蔡總統是否真正願意「維持現狀」及捍衛中華民國，及一旦取得國會絕對多數席次，是否恐觸及修憲變更國號、主權領土範圍之「馬蜂窩」。蔡英文盡速澄清這是「錯誤的表達」，提出中華民國是最大公約數，沒有變更國號問題。

林之言論指涉支持統一恐涉及叛國、用中華民國是很勉強之說，這可能給予政治反對者批評口實，恐批判其限制言論自由、學術思想自由、媒體報導自由；甚至更坐實民進黨雖承認中華民國，但只是「借殼暫用」而已。林靜儀說法在政治上可能被解讀蔡英文總統所提「維持現狀」、捍衛「中華民國台灣」主張，充其量只是過渡性政治論述，民進黨並無放棄以公民投票建立「台灣共和國」終極目標，及堅持推動台灣正名運動信念。

矛盾一：是要維持現狀，還是要獨立建國？

一個執政黨既宣稱要「維持現狀」，同時又堅持追求獨立建國、台灣正名，這些論述看似有邏輯顛倒措置謬誤，恐怕這種矛盾並非是身為民進黨國際部主任所能詮釋及解決，而是源自民進黨既有「一黨綱兩決議文」所揭橥目標衝突。一般而言，民進黨在大選前經常會提出新政綱、新決議文、政策文件，例如為因應1992年國會大選，1991年提出《公投台獨黨綱》，宣稱依據公投程序建立主權獨立的「台灣共和國」；面對2000年總統大選，1999年提出《台灣前途決議文》，承認依據憲法目前國號為「中華民國」；面對2008年總統大選，2007年提出《正常國家決議文》，宣稱公投制新憲、變更國號以台灣名義加入聯合國及推動台灣正名。

上述「一黨綱兩決議文」揭櫫不同時間序列的國家願景與目標，公投獨立建國是「未來式」之終極目標；承認中華民國是「維持現狀」的階段性、過渡期「現在式」之政治需要；推動台灣正常國家運動則是「現在進行式」之策略行動過程，這些目標看似衝突，其實是代表政治理想主義與現實主義妥協。值得加以說明是，蔡英文所提「維持現狀」主張，反而並沒有納入民進黨任何新決議文或黨綱修正，黨內曾經三度提案將「維持現狀」納入新決議文，但卻也引發激進台獨路線提出「撤廢中華民國」提案，最後無疾而終。

面對2016年總統大選，2015年蔡英文提出「維持現狀」主張，卻未納入新決議文或黨綱；2020年總統大選，民進黨提出《社會同行世代共贏決議文》，只公開反對「一國兩制」，既未將「維持現狀」納入新決議文；也迴避「法理台獨」與「台灣正常國家運動」，避免踩踏中國當局「反分裂國家法」所涉「紅線」、「底線」。

Photo Credit: 關鍵評論網

首先，此次訪問觸及兩岸關係定位，明白指出兩岸關係就是「兩國關係」，這一闡釋跨越民進黨政府兩岸論述，前陸委會主委張小月曾指「兩岸關係就是兩岸關係」、「兩岸協議不是國際協定」；前外交部長現任國安會秘書長李大維提出「兩岸關係不是外交關係」。當林被記者問及「民進黨會如何定義現在的兩岸關係？」，林直指兩岸關係是「互不隸屬的兩個政治實體」是合宜，也提出兩邊最大麻煩是「都還把對方的領土主權放在自己的《憲法》裡面」，顯示兩岸領土與主權具重疊性，也符合「憲法一國」精神。

林靜儀前述「政治實體」界定，其實有利於兩岸和平發展，「兩個政治實體」概念是李登輝總統執政時期兩岸定位，與其配套是「一國兩區」（一國是中華民國，兩區是大陸地區及台灣地區）。但問題是，林直指「目前這兩個國家」在「不論是主權、不論是文化、不論是國家的整個政治體制，基本上是兩個完全不同的國家。」、跟中國統一「這樣的主張在國家來說是叛國的」，則屬於過度延伸，有限縮言論自由及陷入「兩國論」之困境。林靜儀說法與李登輝時期主張兩岸關係定位，從對等「政治實體」邁向「兩國論」，頗為雷同。

矛盾二：民族自決，但「統一」卻不是選項？

其次，提出封閉性台灣未來選擇，壓縮「維持現狀」表述。前述依據中華民國憲法兩岸具有重疊的主權領土，增修條文中明載「因應國家統一前之需要」，這預設「國家同一性」，始會界定「一國兩區」、「兩個政治實體」；其中政治實體概念相當中性與抽象模糊，其目的在於規避「兩國論」說法。這種既用抽象模糊「兩個政治實體」，最後又用具象實體「兩個國家」，無形中壓縮蔡英文總統所提「維持現狀」主張表述空間。尤其直指暫用中華民國國號是勉強；當問及「統一是一個選項？」，卻回答「這個選項在我們來說是不可能接受」。

事實上，民進黨提出「住民自決」其主張選項是多元性，既可能維持現狀，也可能指向獨立或統一。既往民進黨領導人也曾表述「統一不是唯一選項」、「統一也是不可排除選項」，這說明「自決權」當中「統一應仍是選項」，林靜儀之表述是將「自決權」的未來選擇由開放多重選擇題，轉變成封閉單一選擇題。林直言「以台灣共和國的立場來說，他其實也就是在修憲裡面，去更改國名、國號，還有更改我們的領土確定的範圍。」；更直言「台灣應該是個民主獨立的國家。至於國家的名稱，現在在國內還沒有辦法在修憲去做這個所謂的國名變更，以及實際領土的變更之前，那我們只好在中華民國這個體制之下運作。」

這樣論述，會變成承認「中華民國」國號只是權宜之計、「維持現狀」主張是暫時性，最終要變更國名、領土主權範圍，「法理台獨」及台灣正名是終極目標。

再者，宣稱民進黨若在國會擁有多數極可能修憲「變更現狀」，但在客觀上不可能擁有絕對多數立委；然卻揭露民進黨具有變更國號「主觀意願」。在立法院席次「如果我們可以有三分之二以上，願意一起來重新修改國名，我們的國歌等等相關的修憲席次」這樣兩岸論述更是犯上盲動躁進主義，宣稱擁有三分之二立委席次變更國名，此論述是「變更現狀」而非「維持現狀」。這容易被解讀為民進黨並未放棄「台灣共和國」及台灣正名運動的終極目標追求。

Photo Credit: Shih Yuan / 關鍵評論網

矛盾三：要台灣獨立，還是要國家正常化？

然而，隨後林靜儀又澄清「沒有說民進黨政府連任要推向台獨」，而是「如果要做所謂的更改國名、國號，我們必須要有四分之三跟我們同立場的立法委員在國會裡面。我想應該沒有這麼樂觀。現在狀況沒有這麼樂觀。」「跟我們同立場」的詮釋極易被理解成民進黨具有主觀追求「法理台獨」、「變更現狀」意願，但客觀上因為無法擁有絕對多數立委席次，故無法透過修憲完成。顯然這樣立場已跳脫1999年《台灣前途決議文》精神，而滑向2007年《正常國家決議文》理念。

最後，林之談話揭示「兩國論」、暫用中華民國是勉強、無法接受統一選項、擁有絕對多數即可修憲變更國號，純屬內政不必理會中國當局，這樣論述在大選期間跳脫中間路線，無法達成吸納中間選民效果。如此盲動躁進兩岸路線，民進黨果真如此已觸犯《反分裂國家法》底線，可能引發中國當局援引第八條運用「非和平方式」處理兩岸問題，此種踰越中國對台政策之「紅線」，恐引發台灣安全明顯而立即危險。當然這種立即而明顯危險，並不會因一位發言人言論不當而挑起，而是一旦變成為政府政策主張。

林之說法，從「中華民國在台灣」到「中華民國台灣」，林認為「要把所謂中華民國改成台灣，這就需要一點時間。還要我們的人民共識。」當被問及中國當局是否能夠接受？林表示「我為什麼要管北京政府能不能接受？這是我國內政。」這樣政策解讀，將導致外界認為民進黨立委席次越多及跨越修憲門檻時，可能會採取激進兩岸路線不顧及中國對台政策底線。顯然，這違背蔡英文總統所提「維持現狀」主張，及「新四不原則」（承諾不變、善意不變、不會挑釁及不會在壓力下屈服）。

民進黨要澄清疑慮，需快修正整合「兩決議文」

2019年9月28日民進黨全國黨代表大會中通過「社會同行世代共贏決議文」，以新的行動綱領與社會對話。此決議文主張捍衛「台灣主權」，反對「一國兩制」，既迴避「一黨綱兩決議文」衝突目標的整合問題，也模糊民進黨究竟是要強化對中華民國的認同，還是要獨立建國、台灣正名。

Photo Credit: 中央社

新決議文遵循《台灣前途決議文》精神，民進黨為主張「維持現狀」政黨，已成為捍衛中華民國的體制內世俗化政黨；而非是「改變現狀」，追求台灣共和國的體制外使命型政黨。長期以來，正因為擺盪在「中華民國」與「台灣共和國」之間，民進黨當局提出「中華民國台灣」新國家名稱，既區別於國民黨定義下傳統「中華民國」，也迥異於新國家「台灣共和國」，這是一種不得不然歷史性妥協。

林靜儀所提出台灣主權及兩岸關係論述，其實點出民進黨的主觀意願與客觀現實悖論，這源自「一黨綱兩決議文」揭橥多元國家目標衝突矛盾。與其責難於林靜儀過度詮釋，或表達錯誤民進黨兩岸路線內涵，倒不如應回歸整合民進黨多元政治目標協調，其論述點出民進黨當局「不能說秘密」，若要澄清台灣人民疑慮，恐怕需要回歸「一黨綱兩決議文」修正與整合，才是正本清源之道，而黨內務實派曾經提出通過的那一份認同「中華民國決議文」，不失為整合倡議不同國家願景的黨綱，與兩決議文間目標衝突之有效且可行的方案。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航