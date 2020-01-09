真要問台語的「輾轉」，陳柏惟和謝龍介其實都輸給王炳忠

文：鄭順聰（嘉義縣民雄鄉人，中山大學中文系，台師大國文研究所畢業。捌任《重現台灣史》主編，《聯合文學》執行主編，教育廣播電台全台語節目《拍破台語顛倒勇》主持人）

告訴你一個事實：政治光譜極統的王炳忠，其台語，完勝年輕的獨派政治人。

這是我看「台灣新眼界」發現的結果，此公視台語台的政論節目，來賓老中青、各黨派立場都有，到攝影棚錄製節目，基本要求是「全台語」。

一般來說，60歲以上的老一輩，台語流暢且道地；到中生代水準就參差不齊了，錯音多，混雜大量的華語；至於年輕輩，除了有台語意識的來賓（關於基進黨後論），都不太流暢，這是時代背景與教育政策長久擠壓的結果，可以理解。

但令我「傻眼貓咪」的是，許多政治光譜偏綠偏獨，強調本土意識、誓言捍衛台灣的年輕候選人，學歷高，見識廣，台語何止講得糟糕，在「台灣新眼界」節目上，申論到最後索性用華語來辯駁。

王炳忠是台派知青不欣賞的對手，但光台語這點，就被打臉了。

多語喪失的世代

會說台灣的閩南語並不全然代表台灣立場，若能流暢用客語或原住民各族語來演說，可說更堅實更具說服力……這不是未來的期望，而是消逝的過去式。

台灣老一輩的知識階層，不管是哪個族群，除了精通日語或英語，還具備兩種以上本土語言的能力，何止私下說，還能錄製廣播節目，上講台侃侃而談。

轉眼到21世紀，倡言自由多元，標榜台灣意識的青年從政人員，卻無法用台灣各在地的語言，來談政治社會文化教育等各項議題，名與實不符，完全站不住腳。

或許哈啦聊天、客套幾句可以，但在廣播或電視、演講與辯論的場合，猶如照妖鏡，此政治人物的台語能力就被全面檢視，優缺畢現。

演講不只是演講，而是檢驗政治人物：是否將台語當作日常語言，且在奮鬥的過程中，充實語彙與論述能力。更重要的是，語言代表生活，政治就是站在人民的立場，提出願景，解決問題。

若不能從生活出發，以在地語言來思考，頂多是客套話與虛應，怎能深入民間，打動人心呢？

強過陳柏惟和謝龍介

回顧政治台語的歷史，解嚴前的黃信介與康寧祥，可說慷慨激昂，機趣橫生，魅力十足！真的是萬人空巷！感染許許多多人來思考政治，就此加入社會運動。而世紀末前後，陳水扁與謝長廷掀起炫風，更有陳菊磅礴的重低音，儼然歷史的聲響。

轉眼來到2020，綠營的文青新銳，不要說營造新世代的台語氣口，連前輩震撼人心的鏗鏘激昂，毛皮都學不到。或許有人反駁，基進黨的陳奕齊與陳柏惟，台語講得很好啊，還掀起狂潮耶！

基進黨的語言思維，相當值得肯定。但黨主席陳奕齊也承認，他是長大後覺醒才將台語講回來的，程度還不如華語。而3Q陳柏惟的氣口與機鋒，的確有黨外前輩的風範，不過其語彙與句法，太多太多是華語硬翻譯過來的。若以基進黨的立場來檢視，其語言本位仍不夠徹底。

Photo Credit: 中央社

至於藍營，謝龍介的布袋戲氣口，這幾年席捲了大眾對台語的認知。的確，謝龍介的台南腔相當道地，言說流利，但有時顯得花腔浮濫，其時不時耍弄的俗語與文言，有許多積非成是的「錯音」，這點，許多台語專家早有指正。

無論如何，若以黃信介的純粹、生動、豐富做標準，陳水扁以降的政治人物，全都不及格。

前輩是可以超越的

文章至此，以如此嚴苛的標準來檢驗，台語豈不沒有希望？幸好，語言最大特質，是可透過學習來進步提升甚至超越。

這不是廢話嗎？台灣人從小到大，不都在學習華語與英語！但在許多人的潛意識設定裡，面對台語，沒有「學習」這兩個字。

自以為程度好，感覺日常生活都有了，不必花時間學習是原因。或學校不考，學也沒有用，甚至認為台語沒水準。（2020的當下，台灣的孩子只在飆髒話時講台語）

黃信介的年代，有百分百的語境，是最理想的涵養，現下台灣早已流失。

幸好，這幾年許多人戮力打拚，確定台語文字與拼音的標準化，教育部也建置網路辭典，方便查詢。再加上台語電視台設立，以及各種學習資源、網路影音與學院的研究，更有許多新詞與流行語的整理創造如itaigi網站，社會大眾對語言的多樣性越來越開放，沒有黃信介那時代的政治打壓了。

這是最壞的時代，也是最好的時代。台灣各年齡層的政治人物，可學的語言如此優質豐富。在整體社會的正向風氣帶動下，相信有朝一日在政治場合，可聽到漂亮具時代性的台語新演講。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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