2019是建商搶地「建商辦」的一年，這個趨勢會繼續嗎？

文：游筱燕

2019年的商用不動產交易熱鬧空前，從商辦、工業廠房到土地等，不乏強勁的租盤和買盤。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒形容，現在來找的10家建商，10家都想蓋辦公樓！

史上最大，京華城規畫豪辦

如此盛況讓2019年商用不動產與土地市場的交易金額，創下近10年新高，甚至全年的交易金額打破商仲第一太平、世邦魏理仕進軍台灣市場的自有紀錄以來新高，尤其土地（含地上權）交易超過3000億元，是2016年房市新低的4倍。

商用不動產的類型有辦公室、廠辦（房）、零售店鋪、旅館、土地，而今年最貴的商用不動產是以372億元成交的京華城，未來規畫做豪辦，這是商用市場2019年最大筆的交易案，一舉拉抬了今年的成交總額。

第2高價是南山人壽標下的信義區行政中心地上權，金額159.8億元。辦公室成交的前兩名則是聯強集團用63.6億元買下的南港世界明珠H棟，以及國票金集團以56.7億元買的華固大直國票金控大樓。

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商仲認為，有4項原因造成市場搶進氛圍濃厚，首先是受到全球政治風險影響全球經濟波動，誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛轉移投資策略，增加不動產部位的持分；其二是貿易戰下的轉單效應，多家台商紛紛將產線移回台灣，廠房、辦公室供不應求；三為公部門標售添柴火，刺激建商大舉獵地；四為超低利率條件所致。

新完工A辦，租金跳漲4成

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶觀察，近來自用型買方預期未來有擴編計畫，所以預售辦公室有成交個案，剛性需求支撐整體買盤。而保險業者對商用不動產積極度明顯提升，過去買辦公室，現在買的物件愈趨多元、操作靈活，如物流倉儲、醫療物業，或是在法拍市場找1~2層樓辦公室，不然就是著眼重建潛力買老舊大樓，甚至是買市區精華土地，自己蓋大樓，故全年投資金額129億元，年增幅達114%。

商辦市場是2019年的發燒品，辦公室的自用、投資需求增加，A、B辦租金全面上漲。世邦魏理仕台灣交易與顧問部主管陳頌民指出，以A級商辦為例，全年空置率降至5.05%，是18年來新低，其中位於信義基隆區的頂級A級商辦租金漲幅尤其顯著，平均租金爬升至每坪3466元（年成長3.3%），為10年以來新高。

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根據第一太平統計，2019年許多大型企業搬遷與新設據點，最大型租戶為商務辦公室及共享辦公室，承租面積高達9600坪，其次是專業服務業、新創、金融保險、科技業、生命科學（含生技、製藥、醫材），以及精品業等，辦公室需求增溫，租金成長動能強勁。陳頌民說，以亞洲各大城市的共享空間業者占辦公市場面積的3%，目前台灣才2.3%，換算下來還能擴張8000~9000坪，「業者有擴點需求，面臨無處可供給。」

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠說，預計在2023年之前，租賃市場的供貨會持續稀缺，房東態度強勢，租戶續租時將面臨租金明顯提升，卻沒有談判條件的困境，導致2020年A級辦公室租金將持續上漲，預期最少有5%成長空間；新完工A級辦公樓租金甚至會跳空上漲，將比同區段平均辦公室租金高出2~4成。

南港辦公室，4年後將爆量

不過朱幸兒提醒，如今建商一窩蜂布局商辦市場，飯店、住宅、商場都要改成商辦，但2024年開始，南港辦公室會大爆量，包含南港經貿園區C3、世界明珠，預估之後南港可創造的辦公面積達4萬多坪，大於南山廣場一整棟面積，直逼台北101。猶記當年101花了6~8年才順利去化，日後商辦行情將受到不小挑戰。

此外，經濟部今年推出的投資台灣3大方案，迄今已有257家廠商申請，台商回台通過聯審投資額累計已超過7097億元，根留台灣近850億元，包括台灣最大精密陶瓷粉末大廠、台灣最大揚聲器龍頭、電路保護元件等大廠等，帶動全台工業區土地交易金額成長。

Photo Credit: 財訊 南港未來可供給的辦公室數量十分可觀 | 潘重安攝

普華國際不動產公司總經理田揚名指出，今年至11月底上市櫃公司以工業土地及廠房廠辦交易金額已達832億元，今年工業地產有機會年底前超越900億元成交金額。

除了台商回台設廠帶來充足的自用需求，第一太平表示，買方結構性轉變為工業地產注入投資動能，特別是大型機構法人看好消費模式轉變，物流倉儲需求增加，包括全球、南山、國泰人壽與樂富一號REITs等專業投資人積極購置具租金收益的物流倉儲。據了解，這也是第1次有廠辦市場進入REITs標的，看好的是10年以上租約，報酬率有2.8%。

工業區地價，連續5年飆高

進一步觀察台灣工業區地價指數走勢，北北桃3都工業地產價格漲幅高於全台平均，過去5年漲幅達30%。世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所施甫學所長表示，台灣工業區土地平均地價已連續5年增長，以交易熱區之一的五股工業區為例，平均地價已漲到每坪新台幣91.5萬元，拉長廠商的評估期，進而轉往中南部，或是東南亞。

業者表示，展望2020年在倉儲物流、高科技業需求強勁，以及工業立體化獎勵誘因支撐下，預計工業地產投資市場仍將維持成長趨勢，只是上升幅度將會放緩，也將因成本墊高導致報酬率下滑。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航