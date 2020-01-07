越民主，越封閉？為何政權輪替後的馬來西亞政治漸往伊斯蘭化擺盪

文：丘偉榮（馬來西亞國民大學大馬與國際研究所研究員）

編按：以下國內、我國是指馬來西亞。

從撤除藝術節的同志彩虹旗、舉報教會學校祈禱儀式，到譴責舞蹈比賽服飾暴露、調查紋身展覽裸露、取消選美泳裝環節，自從政權輪替後，國內各項活動仿佛日益受伊斯蘭化影響。這與某些自由派、非穆斯林對「新馬來西亞」的期待有明顯落差，也跟保守穆斯林黨團聲稱「伊斯蘭遭打壓」的批評不符。

現有的伊斯蘭化現象與國陣時期、社交媒體普遍流行前不同。從前的伊斯蘭化競賽主要是伊斯蘭黨和巫統角逐，包括爭辯如何實現更嚴謹的伊斯蘭法、貫徹伊斯蘭價值、日常生活上規範穆斯林的道德等，伊斯蘭化在相對威權的政體下還算克制。

惟目前的伊斯蘭化趨勢涉及更多不同人士和黨團，有者認為希盟政府未貫徹伊斯蘭價值，因而高舉捍衛伊斯蘭的旗幟、扮演「道德／宗教警察」，把他們篤信的保守價值強加在其他社會群體，導致整個社會環境趨向保守。

有多重因素加劇這股伊斯蘭化現象：

不滿希盟的保守穆斯林黨團，如伊斯蘭黨和穆斯林聯合會（Ikatan Muslimin Malaysia，ISMA），不斷炒作伊斯蘭危機感； 保守的傳教師和線民在社交媒體頻頻揭發「違反伊斯蘭價值」事件； 宗教和各個機構官僚內部遭到伊黨和其他伊斯蘭黨團的「綠色滲透」，希盟裡具有伊斯蘭運動背景的穆斯林領袖無法迴避伊黨等批評； 大多數穆斯林越來越強調自身的伊斯蘭認同，非穆斯林擔心惹麻煩而自我設限，無不令伊斯蘭化現象更為普及。

這些事情經常由一小撮保守的穆斯林黨團在社交媒體炒作後，獲得相關部門官員回應，媒體亦競相報導。這些保守的穆斯林個人和黨團，儘管人數不多，卻主導了社會輿論和民意風向。他們的做法大同小異，不外影射在希盟執政後，挑戰伊斯蘭權威者劇增，違反伊斯蘭案件愈來愈多（儘管並非新鮮事，只是以前未被挑起），進而指責希盟無法捍衛伊斯蘭地位和穆斯林權益。

部份希盟領袖和支持者有意無意落入這類輿論陷阱，為了爭取穆斯林選票遂爭相伊斯蘭化。另一方面，某些馬來自由派則過於激烈回應，以自由派的偏見來解讀伊斯蘭化現象，結果加深非穆斯林對伊斯蘭的恐懼。這些略帶自大自負的言論，反而坐實了保守派指摘「希盟執政後，自由派坐大」的批評。於是間接把原本在光譜中間的穆斯林推向更為保守的一方，讓相對溫和的伊斯蘭組織更加為難。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2019年9月14日，馬來西亞在野黨巫統和伊斯蘭黨在吉隆坡正式簽署結盟協議。

困局中拉鋸互斥共構

這樣下去，馬來西亞將繼續在困局中打轉，伊斯蘭化和伊斯蘭恐懼互相排斥卻又彼此建構。我們一方面擔心伊斯蘭化，又憂慮伊斯蘭被邊緣化，如此拉鋸中，反而助長伊斯蘭化現象，讓伊斯蘭議題更容易被炒作為政治籌碼，令保守的伊斯蘭黨團更能引領穆斯林的社群輿論。

也因如此，爪夷字（Seni Khat／Tulisan Jawi）議題才會被無限上綱到身份政治的對峙：一方擔憂同化、伊斯蘭化，另一方則指責反對認識爪夷字者為種族沙文主義者，患上伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）。爪夷字爭議讓保守的伊斯蘭黨團藉此發起「優先購買穆斯林運動」（Buy Muslim First，下圖），認定非穆斯林既然排斥認識爪夷字，就不應使用以「爪夷字／阿拉伯字體」書寫的清真標誌。

很多人將民主化等同於自由化、世俗化，事實未必如此。早前已有研究指出，印尼民主化後的排他事件不減反增，不寬容現象更趨嚴重，保守伊斯蘭勢力日益膨脹。該國改革開放後， 更為保守的團體如伊斯蘭解放組織（Hizbut Tahrir Indonesia，HTI）、捍衛伊斯蘭陣線（Front Pembela Islam）揭發「不符合伊斯蘭教義」的活動，有論者指那是「不文明的公民社會」（uncivil society）。

Photo Credit: AP / 達志影像 吉隆坡的一家餐廳貼著馬國的清真食品認證標章。

轉型期遭遇不自由的民主

近幾年來，印尼的保守穆斯林勢力雖未贏得全國選舉，卻引領了社會輿論，有論者指該國目前面臨的挑戰是「不自由的民主」（illiberal democracy）。印尼部份世俗派穆斯林就懷念蘇哈多的獨裁統治，因為他在任期內不是打壓就是收編伊斯蘭運動。

馬來西亞日前某調查指出，國內的社會不寬容指數（以國人對待少數族群、性少數和移民的態度作為衡量標準）在換政府後不降反升。姑且不論這樣的指數是否可靠，但或多或少反映目前面對的挑戰：民主化後加上社交媒體普及，保守派善用自由空間來宣揚排他思想。朝野競相伊斯蘭化，加上不同穆斯林團體和傳教師日益活躍，讓社會輿論愈趨保守。

結果，吊詭的是，我們的民主空間打開了，自由空間卻有縮緊的跡象。

本文獲當代評論授權刊登，原文請見：民主轉型期的伊斯蘭化趨勢

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜