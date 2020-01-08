「待遇不符期望，找不到工作？」桃園市為青年就業撐腰

面對全臺 29 歲以下青年失業率居高不下的問題，桃園市提出「桃園市青年安薪就業讚」方案，對症下藥協助年輕人順利就業、穩定職涯，也同時幫助事業單位解決人力招募問題。

加入「青年安薪讚 就業大滿貫」滿六個月，替自己加薪 22Ｋ

為擴大解決青年失業第二大原因專長技能、證照資格不合，桃園市自 106 年起將方案擴大為「青年安薪讚 就業大滿貫」，增加青年技術士證照獎勵及青年自主學習方案，推出就業讚、學習讚及證照讚三讚方案，幫助設籍桃園未滿 30 歲高中職以上畢業之待業青年就業，並提供就業獎勵金。

青年於桃園市就業服務據點完成「就業讚」登記後，經面試錄取，於同一單位任職滿 3 個月，可於第 4 個月時申請每人每月 3,000 元獎勵金，一次請領 9,000 元；任職滿 6 個月，可於第 7 個月時，申請第 4 到 6 個月每人每月 4,000 元獎勵金，一次請領 12,000 元。

Photo Credit : 桃園市政府 一圖看懂「桃園市青年安薪政策」三讚大滿貫，獎勵金這樣拿。

呼應計畫名稱「桃園市青年安薪讚 就業大滿貫」，109 年度更增列青年如參與「學習讚」或「證照讚」，且加入「就業讚」方案，完成三讚大滿貫，其就業滿 6 個月申請獎勵金時，可同時檢附參與「桃園市青年自主學習方案」或「桃園市青年技術士證照獎勵方案」的佐證資料，經審核通過，則加發 1,000 元獎金。鼓勵青年不要只參加其中一個讚，最好三種讚都參加，達到「大滿貫」，來增強自己的實力！

也就是說，桃園青年即日起參加就業讚，並完成學習讚或證照讚，於就業滿六個月時申請 12,000 元獎勵，可多申請 1,000 元；不論是先參加就業讚，還是先參加學習、證照讚，只要是在就業滿六個月前完成，就可領取 9,000 + 12,000 + 1,000 = 22,000元

「就業讚」媒合職缺基本月薪達 27,000 元以上，大幅縮短求職時間

Photo Credit : 桃園市政府 就業大滿貫諮詢媒合。

桃園市政府就業服務處統計，自「就業讚」執行以來，效益人次已超過 24,000 人次，且109 年將配合勞動部調漲基本工資政策，全面提高媒合職缺薪資至 27,000 元以上，預期將有效提升青年就業薪資。

行政院主計總處 108 年上半年統計，桃園市 15 至 29 歲青年失業率為 7.23%，較 107 年下半年 7.95% 下降 0.72%，不僅低於全國平均 8.76%，且為六都中青年失業率最低之縣市，顯示桃園市推動青年就業促進政策成效卓著。

此外，參與「就業讚」方案青年穩定就業 6 個月後，於原推介單位任職率達 72%，更有 97.5% 青年目前仍就業中；而在縮短求職時間方面，經統計參與方案的青年平均求職時間為 7.8 週，與全國 15至24 歲青年平均失業週數19.9週相比，桃園市大幅縮短青年所需的求職時間，更可見正面的就業獎勵措施能促進青年穩定就業，協助事業單位改善人力留任困境。

「證照讚」「學習讚」獎不完，提升職能自我競爭力為自己加分

Photo Credit : 桃園市政府 桃園青年參與「學習讚」的木工課程。

設籍桃園未滿 30 歲的年輕人，可以藉由「桃園市青年技術士證照讚獎勵方案」簡稱證照讚，參加政府自辦或委辦的職業訓練相關課程，並在參加相關訓練 30 小時後取得甲、乙級技術士檢定證照，若考取甲級技術士證照可向就業服務處申請證照獎勵 20,000 元、乙級技術士證照則可請領 8,000 元。

學習讚方案全名為「桃園市青年自主學習讚方案」，青年可參加國內大專院校開辦的推廣教育課程，取得進修學分證明後申請學分補助，每學分最高補助 5,000 元，最高補助 3 學分，共 15,000 元。

「學習讚」、「證照讚」自106年開始辦理，截至 108 年底已協助 4,550 位青年提升職能或培養第二專長。

桃園是六都裡面最年輕的城市，市民平均年齡 39.24 歲，代表桃園市是非常有活力的城市。年輕的城市，挺年輕人，桃園市政府主辦的「青年安薪讚 就業大滿貫」，鼓勵設籍桃園未滿 30 歲高中職以上畢業之待業青年參與，在工作滿六個月後，為自己加薪22K，提身自我競爭力！

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