伊朗夜襲伊拉克美軍基地，揚言美軍若反擊下一波將攻擊以色列、杜拜

美伊關係一觸即發，美國總統川普（港譯「特朗普」）3日下令空襲炸死伊朗軍方領導人蘇雷曼尼後，伊朗矢言報復，報復行動於今（8）日凌晨展開，伊拉克境內包括美軍基地等多區都遭到伊朗飛彈襲擊。伊朗正規軍更揚言，美軍若採取反制行動，他們將對阿拉伯聯合大公國（UAE）的杜拜（Dubai）、以色列大港海法（Haifa）展開「第三波攻擊」。

《CNN》報導，伊朗在 伊拉克時間8日凌晨1時30分（台灣時間5時30分）發起攻擊，目標包括伊拉克西部安巴爾省（Anbar）的阿薩德空軍基地（ al-Asad Airbase），與另一處美軍基地位於北部庫德族（Kurds）自治區首府艾比爾（Irbil）。

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伊朗聲 稱向 阿薩德空軍基地投放了 數十枚彈道導彈，據了解一共有13枚火箭彈擊中了該基地，但目前沒有傳出美軍傷亡的消息 。 而稍晚於8日清晨，又有至少2枚彈道導彈襲擊艾比爾 兩個不同區域，包括 一枚沒有爆炸就落在艾比爾國際機場的導彈，第二枚導彈則集中了伊爾比爾市西方33公里，但沒有造成人員傷亡。

伊朗坦承發射導彈，揚言美軍反擊還有第3波攻擊

蘇雷曼尼所屬的伊朗正規軍「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）證實此事，並稱這次襲擊是為了報復蘇雷曼尼之死。並揚言，如果美軍大舉反擊，他們將對阿拉伯聯合大公國（UAE）的杜拜（Dubai）、以色列大港海法（Haifa）展開第三波攻擊。

伊朗國家電視台報導則稱，這次德黑蘭的報復行動由最高精神領袖哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）親自主導。

伊朗對美國展開襲擊後，白宮發表聲明指出，針對美國駐伊拉克軍事設施今天遭受攻擊的消息，總統川普已聽取簡報，並與所屬國安團隊密切注意局勢發展。白宮官員表示，將等美國時間白天時，對這波空襲行動進行全面評估。

美國盟友開始撤退，伊拉克收到「誤發」的撤軍通知

伊朗發動這波空襲之前，伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi，港譯「邁赫迪」）稍早證實，他收到美軍署名信函，信中描述美軍「撤離」伊拉克的步驟。他表示，這封信討論「重新部署，目標是從這個國家撤離。措辭非常清楚」。

美國3日在伊拉克空襲炸死伊朗將領蘇雷曼尼後，伊拉克國會5日要求美軍和其他外國部隊撤離。不過，6日美方突然向伊拉克軍方提交了一份「撤軍通知」，內容表示「為了尊重伊拉克的主權決定...駐伊美軍已接獲拔營命令，將於近日全面撤兵。」《轉角國際》報導，這樣突如期來的決定，讓華府上下極感錯愕，就連不斷要求美軍撤收的伊拉克中央政府，都感到措手不及。豈料數小時後，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）與參謀首長聯席會議主席密利上將（Mark Milley），卻主動撤回撤兵通知，強調該信只是「誤發草稿」、「美軍絕無離開伊拉克的打算！」

美國總統川普則表示，美國現階段從伊拉克撤軍，對伊拉克是「最糟糕的事」，美軍目前在伊拉克約有5000名駐軍。他表示：「我們希望在某個時間點撤離，但目前不是適當時刻。」而根據彭博報導，美國國防部長蓬佩奧也緊急發出通知，禁止美國外交官在未經任何許可的情況下，私下接觸伊朗反對派組織。

不過《衛報》， 美國盟友已經開始離開巴格達， 目前領導北約訓練團的加拿大表示，它將撤出其500名士兵中的一部分，德國表示將「暫時淡出」伊拉克，英國國防部長也指示， 非必要人員已從巴格達被調往北約19英里（30公里）的塔吉 。報導指出，大多數北約部隊撤離前往科威特。

川普稱「一切都很好」

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在當地時間8日凌晨發文，表示稍早美軍所在地的2個伊拉克基地遭到襲擊。聲稱這是伊朗根據《聯合國憲章》採取的自衛措施，但強調並不尋求升級或戰爭，但會持續防衛行動以抵擋任何侵略。

而美國總統川普今日並未就預期發表演說，反而在推特上表示，「 一切都很好！導彈是從伊朗在伊拉克​​的兩個軍事基地發射的。現在正在評估傷亡人數。到目前為止，一切都很好！」

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

伊朗起飛的烏克蘭客機意外墜毀，180人生死未卜

在伊朗對伊拉克境內美軍基地發動飛彈攻擊後，新加坡航空公司已經宣布，班機將避開伊朗領空。而美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）則表示，正密切注意中東的情勢發展，並與美國航空公司和外國當局協調飛航安全問題。在伊朗於2019年6月擊落一架高空飛行的美國無人偵察機後，FAA就下令美國班機不得飛越波斯灣（Persian Gulf）和阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗領空。目前美國主要航空公司已無班機飛航此處。

不過正值此刻敏感時機，烏克蘭航空一架波音737客機卻疑似因技術問題，從伊朗首都德黑蘭起飛後墜毀，機上載有180名乘客和機組人員，目前生死未卜。

而美國駐伊拉克軍事基地今天遭到火箭攻擊，讓人再度擔心中東衝突擴大，推動市場避險情緒，《中央社》報導，作為避險貨幣的日圓聞訊漲至3個月新高，今天上漲0.6%，報107.74日圓兌1美元的3個月新高，金價每盎司也上漲18美元，來到1592.5美元，為2013年以來新高。

美國3日以無人機在巴格達擊殺伊朗革命衛隊的聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），兩國之間緊張關係惡化。蘇雷曼尼的葬禮8日傍晚在伊朗南部城市克爾曼（Kerman）舉行，昨日送葬隊伍發生嚴重的踩踏事故，造成至少56死、213人受傷。

Photo Credit: Reuters/達志影像 蘇雷曼尼生前是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅的指揮官，負責建立伊朗在中東地區的代理人軍隊網絡，伊朗長久以來想把美軍趕出伊拉克，蘇雷曼尼正是統領這項行動的中樞人物，當地人視他為國家英雄。

Photo Credit: AP/達志影像 命喪伊拉克的伊朗將領蘇雷曼尼靈柩送抵伊朗，運送的卡車被送葬者團團包圍。

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核稿編輯：楊士範