「三陰性乳癌」為何無法使用荷爾蒙或標靶治療？

突然得知罹患乳癌，經常讓患者心慌意亂。然而，面對這個女性最好發的癌症，第一要務是取得乳癌細胞進行化驗，再依照乳癌細胞的各種生物標記，擬定個人化的治療計劃。

檢測生物標記，對抗乳癌

首先醫師會檢測乳癌細胞是否具有雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、人類表皮生長因子受體（HER2）等生物標記。

這3種生物標記都是「細胞受體」，受體是位於細胞表面或細胞內的蛋白質。你可以把這些受體想像成細胞的感官，能協助細胞「接收訊息」。我們的身體會透過血液中的化學物質來調控細胞功能，細胞需要有受體當接收器，才能做出反應。

「雌激素受體（ER）」和「黃體激素受體（PR）」都是女性荷爾蒙的受體。如果細胞有這兩個受體，血液中的女性荷爾蒙能與受體結合，進而影響細胞內的基因表現，促進細胞分裂、生長、發揮作用。第三個受體是「人類表皮生長因子受體（HER2）」，過度表現的HER2會讓乳癌細胞加速分裂、轉移。

多數乳癌患者的癌細胞會帶有其中一個受體，然而，約有15－20％的乳癌患者其癌細胞內沒有任何受體，被稱為「三陰性乳癌」。

三陰性乳癌的特色

確認這些生物標記，可以協助醫師擬定治療計畫，若乳癌細胞具有ER、PR，我們可以使用「荷爾蒙治療」來阻斷荷爾蒙對癌細胞的影響。當癌細胞具有過度表現的HER2，我們就可以使用「標靶治療」來抑制癌細胞生長。

Photo Credit：照護線上

相較之下，三陰性乳癌患者無法使用荷爾蒙治療或標靶治療，且惡性度較高，比較容易轉移到肺臟、大腦等遠端器官，接受治療後也比較容易復發，尤其容易於3到5年內復發。

值得注意的是，三陰性乳癌的患者通常較年輕，可能小於50歲，甚至小於40歲，而不是60幾歲的銀髮族。當患者本身有乳癌基因BRCA變異的話，亦較易罹患三陰性乳癌。

根據研究，三陰性乳癌患者癌細胞的細胞分級較高。「細胞分級」是檢驗癌細胞與正常細胞的相似程度。細胞分級低代表癌細胞長得與正常細胞比較相近，分化比較好，這樣的腫瘤長的比較慢。細胞分級高代表癌細胞與正常細胞非常不像，這樣的癌細胞長得快，較有可能轉移。

迎戰三陰性乳癌

目前三陰性乳癌的治療方式，包含手術治療、放射線治療、化學治療。傳統的乳癌治療通常是先讓患者接受手術，再做化學治療、放射線治療。近年來研究發現於手術前先做化學治療，也就是先做「術前輔助治療（neoadjuvant chemotherapy）」，對患者比較有利。

因為於術前進行輔助化學治療，醫師較容易評估藥物對癌細胞的治療效果，若接受幾次化療後，乳癌腫瘤明顯縮小，代表藥物有效，可繼續使用。假如腫瘤反應不佳，便可考慮使用其他藥物。結束化學治療的療程後，患者再接受乳房切除手術。

三陰性乳癌不具有荷爾蒙受體及過度表現的Her2受體，對荷爾蒙治療、標靶治療沒有反應，不過醫師還可以嘗試化驗「PD-L1」，看看是否適用「免疫治療」。

免疫系統是身體用來對抗病毒、細菌，負責防衛的私人部隊，免疫治療的概念就是利用免疫系統來攻擊癌細胞。正常狀況下，我們體內的細胞會有正常生命週期，於適當時機凋亡，這是所謂的「程序性細胞死亡（Programmed Cell Death）」，然而癌細胞卻能持續、活躍地增生。

免疫學家發現免疫系統的T細胞上具有PD-1，至於想要躲過免疫系統攻擊的癌細胞上則有PD-L1，能與PD-1對接。當癌細胞的PD-L1和T細胞的PD-1相接時，就像踩下煞車一般，能抑制身體的免疫反應，讓癌細胞逃過免疫系統的攻擊。

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發現癌細胞是透過這個方法來躲避免疫系統的攻擊後，大家便開始尋求破解之道。免疫治療的藥物進到患者身體後，會先與乳癌細胞的PD-L1結合，如此一來，PD-L1就無法跟T細胞的PD-1相接，便不能再瞞騙免疫系統。透過這樣的機轉協助免疫系統攻擊癌細胞。

1990年代，免疫學家本庶佑發現PD-1在免疫系統所扮演的角色，開啟了免疫治療的可能，也於2018年獲頒諾貝爾獎醫學獎。根據統計，晚期三陰性乳癌患者中約有4成屬於PD-L1陽性的腫瘤，可考慮使用針對PD-L1的免疫療法，搭配化學治療有助於延長整體存活期。

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相較於化學治療，免疫治療的副作用較少。然而接受免疫治療時，還是可能出現一些副作用，例如疲倦、發燒、腹瀉、噁心、嘔吐、便秘、食慾降低、搔癢、皮疹等。若有需要，醫師都能給予協助。

貼心小提醒

當患者聽到自己的乳癌屬於「三陰性乳癌」，可能會感到沮喪。然而，我們要提醒大家，「三陰性乳癌」只是評估乳癌的其中一個面向，整體預後及存活率仍與發現乳癌時的分期有關。平時定期接受乳房超音波與乳房攝影檢查，及早發現乳癌，及早治療，能有較佳的預後。

免疫治療的實現，讓乳癌治療又多了一個選項，患者、家屬要與醫師密切配合，共同努力以獲得更好的治療成效。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航