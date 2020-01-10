傳統深藍大本營的中和立委選舉，會在韓流的浪潮中淪落？

文：納許均衡

選戰翻出底牌在即，走向開票情勢也隨之急迫緊張。除了總統大選，立委選情厥為值得注意一端，而此其中具代表性選區有數部，我以為很值得參酌的一區應該是新北市中和。

本文擬先就為什麼這區值得討論來分述，再延此析論本區選情賽局何若？

先談為什麼我們應該注意中和選區。編目屬新北市第八選區的中和，在本質上乃藍大於綠基本盤毫無疑義，前不久韓國瑜展開最後一輪選戰也選擇中和作為他的出發點，因為中和眷村壽德新村係韓國瑜成長地、這樣的選擇非僅合理更也代表中和在今回選戰特殊牌面意義。

除了中和乃國民黨主帥故鄉，另個或可注意中和原由，在於中和作為傳統深藍大本營如何於今次韓流狂飆又消風的浪潮中自處？

換言之，深藍鐵票區的國民黨立委會否隨著小英氣勢威武而隨之淪落，值得觀察。

第三個值得注意中和選區的理由，在於這回中和選區三人競逐、兩藍一綠的模型類於總統大盤。除了傳統深藍國民黨邱烽堯，代表民進黨、意識形態比較不強烈，聚集問政的江永昌；還有原國民黨改革派「草協聯盟」、現加入親民黨的李正皓。也就是說這是縮小版選情基底，其中學問值得一看。

第四點讓我們聚睛中和選區的原因，在於邱烽堯和他的父親邱垂益久為韓國瑜好友，從二十幾年前韓國瑜當立委時兩家即交好。韓流興起、邱家出錢出力；韓流急墜後，邱烽堯更是少數堅持繼續高掛和韓合照看板的國黨立委。從這個角度看，中和這戰可能是全台和韓國瑜連結性最高的少數幾個選區，容為選戰測試劑。

職是以論，在上揭為何要談中和選情的四點基礎上，我們可以稍加論述中和戰情。

Photo Credit: 中央社

從國民黨的面向出發，邱烽堯家族財雄勢大、在本區深耕已久，人脈金脈俱足，組織戰可稱勝場。不過邱家隱憂在於黨內初選時和張慶忠之子張智倫扞格，裂痕始終未平。

持平而論，張智倫學經歷俱優，擁台美兩地會計師執照、賣相與口條也勝邱烽堯，張初選這一仗會輸，在於新人知名度難短期拉升，還有競爭當下受到許多網路莫名黑攻。也正因為初選過程流轉不公允和惡意攻擊，許多知識藍、經濟藍與張家樁腳都無法支持邱烽堯。

而就在許多知識藍決心放手滑過邱烽堯之際，同樣藍軍血脈、形象清新的李正皓代表親民黨出征。李正皓口才便給同勝邱烽堯，而且年輕敢言、沒有背景這塊吸引許多新世代藍軍。加以宋楚瑜和郭台銘聯名推薦，這在模型架構上很像總統大選的第三組，雖難掄元，但可吸引不少心懷中華又對國民黨失望的菁英藍。

再又一個較少人知道的地方角力變局，原屬深藍的中和市長呂芳煙家族，這次選戰幾乎不動員支持邱烽堯，一般咸認、這發展肇因邱垂益某個地方皆知的「好交情」。

故而縱然中和藍軍盛勢不弱，但囿於內部矛盾並非鐵板一塊藍。初選恩怨、派系傾軋都決定支持邱力道，復部分自主性較高的偏藍知識份子厭惡派系政治，他們不會支持邱家，票源可能流向李正皓，亦是隱憂。

除了邱烽堯與李正皓，另個賽局主要參與者江永昌代表民進黨。江永昌三屆議員出身，民代任內風評不惡。2008年立委敗選過後、於2012年趁大勢拿下中和。以外在客觀基準言，江永昌曾獲得「公督盟」和「口袋國會」皆評鑑為優秀立委，問政算上認真。不過他推動減稅法案等題宣傳不夠，於立院作秀味也不足、媒體曝光偏弱。再又江永昌組織與財力皆遠不如邱家，所以在對外拓展、在地方連結都落後邱烽堯。

有偏弱處當然也就有上風，江永昌的優勢在於形象陽光，專業問政且意識形態不強，可以跨出綠營基本盤，吸引比較重視政策的中間選民。如若靜心檢視江本屆立委任內建樹，他在打通中和大排防汛道，在華中橋增設匝道接水源快速道路等、都實質切中地方需求。

易言之，江永昌溫和問政的特質可能係一刀兩刃，正面乃在凸顯就事論事、針對問題解決作風；扣分處則如前述，沒有張牙舞爪地在鎂光燈前表演，有些選民雖受益但也難感。

綜上所述，這是一個以藍營過半為盤勢的選區，他的現任立委黨籍從屬執政、選情當然也連結於斯。再者中和選區的三國演義高比例複製蔡韓宋賽局，投射引人。而且如前文談及，中和對韓來說是原根老巢，一旦被剿滅、則接下來的流竄「長征」可能走向被罷免。

也因由此些，這是全台非常重要的立委選區，不論由誰取下這席，身為選民、我們都引頸期盼誠懇認真、清明無私的風格紮根中和。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航