認識常見的財報「操作手法」，避免落入被過度美化的數字陷阱

財務報表是什麼？財務報表簡稱「財報」。財報中包含許多會計科目，科目裡的數字代表公司過去一季或一年的財務表現。所以財報就像公司的健檢報告，透過它，可以找出財務表現穩定、良好的績優股。

財報的三大報表：資產負債表、綜合損益表、現金流量表

簡單介紹財報的三大報表：

資產負債表：告訴我們公司身價有多少、負債情況如何？

綜合損益表：告訴我們公司賺不賺錢、從哪部份賺了多少？

現金流量表：告訴我們公司的錢怎麼來、用在哪？

只要搞懂三大報表中數字背後的意義，就能很快地了解公司的財務狀況。

然而你知道嗎？其實你看到的財報幾乎都是美化過的。為了讓股東看到獲利穩定成長，使他們願意再投資公司，經營者常會調整會計科目。但是，會計科目有很多，背後計算我們也不懂，那要如何找出被過度美化的科目和操作手法呢？就得找出關鍵數字，了解背後原因。

問題又來了，關鍵數字是什麼？我們又要怎麼找到它？

這麼說好了，當你是投資人時，你最在乎的是什麼？不外乎是你的報酬。因此，最容易（或最直接）影響到你的報酬，就是擁有關鍵數字的科目。舉幾個常見例子：

應收帳款：公司美化營收最常見的手法，就是製造假交易。這些交易會被記錄在應收帳款上，最後可能錢收不回來，造成問題。 存貨：也有許多公司將假交易記錄在存貨上，因為存貨減少代表銷售增加。例如：2011年爆發的宏碁（2353）蘭奇事件。為了增加獲利，大量出口存貨給歐洲通路商；以及宏碁那時採用「出口即認列收入」的會計原則，但其實這些存貨並沒有銷售出去，只是搬到另一個倉庫。導致宏碁事後還要花大筆錢處理早已過期的存貨，股價也從98元掉到51元。 流動負債：為了降低流動負債，公司可能會故意低估或漏報應付帳款、用子公司借款，或者期末還款、期初再借回來等手法。 EPS（每股盈餘）：它代表每股公司幫股東賺多少錢的能力，跟獲利有關。如果公司今年獲利增加，主要來自營業外收入，應該思考是不是公司賣掉廠房、打贏訴訟，所以獲得短暫性的增加？這樣的EPS可能只是包裝地很好，而不是公司賺錢能力真的好。

像是統一（1216），2017年的EPS驟增，將近前一年的3倍。研究背後的原因發現，原來2017年時賣掉上海星巴克股權，獲利大增，EPS也跟著上升。

年度 2013 2014 2015 2016 2017 EPS 2.48 1.96 2.48 2.56 7.01

通常被美化的是可以增加利潤的科目，所以營收、負債相關科目常是造假對象。但並不是所有被美化的科目都是不真實的數字，有些數字的確存在，只是它的好表現可能是暫時的，像是上面的EPS。

而識別科目數字異常的具體訊號，有下列2種：

某一年數字幅度變動很大。 與此科目有關聯的比率出現不合理情況。例如：存貨減少代表銷售增加，照理說存貨周轉率（銷貨成本／平均存貨）也要上升，但是如果它反而下降，就有可能存貨減少其實是有問題的。

快速結論 透過財報可以找出財務表現穩定、良好的績優股。財報的三大報表：資產負債表、綜合損益表、現金流量表。

閱讀財務報表時，我們除了看公司的財務表現，也要多想想科目數字背後的意義，再搭配消息面。只要多用心思考、研究背後原因，看懂財務報表不是問題。

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