「隨團專家」帶香港團去波羅的海深度遊

文：梁啟智

第二次幫Glo Travel帶波羅的海團。我和他們說，波羅的海我去幾多次都唔厭的。事實上，我每次去都會找到新景點，到今日都仲有景點未去過，諗緊幾時下次去可以補返。

「隨團專家」這個東西挺有意思的，其實就是平時在大學study tour的academic leadership：很多細節的東西當地導遊會介紹，「隨團專家」的角色是把事情拉得更闊，和帶回香港的相關事例。例如當地導遊會介紹彼德大帝宮殿的歷史，我便會再拉去彼德大帝的歷史地位，再拉去帝國擴張和邊緣地區的命運等等。原來很多人在大學的時候沒有經歷過像樣的study tour，參加這種「深度遊」算是補返。當然，相對於正規的大學study tour，這種「深度遊」其實還是相對輕鬆的，畢竟不帶學分，大家最終還是來放假的嘛。

Photo Credit: 作者提供 拉脫維亞/立陶宛邊界石

另一個「隨團專家」的功能，是行程設計。我看過一些坊間旅行社的波羅的海團行程，基本上都是賣古堡和市集，我懷疑去完回來可以不知道三國曾被前蘇聯統治過。我在行程中帶團友看了很多革命景點，還有黑獄和大屠殺現場，都是正常旅行團不會去的。放假嘛，應該開開心心；但去到波羅的海，不看這些東西，我又不甘心。為平衡起見，唯有又帶大家去冬季奧運訓練場玩雪撬，夠新奇刺激，不過同樣是正常旅行團不會去的。

不過最重要的功能，是安排大量在原有計劃中不公佈，到埗才說的「隱藏行程」；例如晚上旅遊巴士司機已經放工，我再帶大家搭市內巴士去看一些名不經傳（但我覺得很有意義）的紀念碑。這種活動真的要熟路和很有好奇心才會去，難得團友又有興趣一齊顛。

Photo Credit: 作者提供

說到團友，今次的團友還有沈旭暉和Bonnie，相識十數年卻是第一次一齊「去旅行」。沈旭暉這幾天一直在他的專頁貼見聞和感想，向大家推介波羅的海經驗，有興趣知道我們其實去了些什麼地方的可以追看。

Photo Credit: 作者提供 Bonnie、沈旭暉、梁啟智（左起）

今時今日做香港人，其實很有必要多去旅行，多看外面的經驗，很有鼓舞作用。例如我一直很想和大家推介立陶宛總統府的公民教育中心，就是我見過最好的「國民教育」。他們知道活在一個大國的邊緣，要民主與自由萬世都不朽，槍砲不會夠打，唯教育一途。這個公民教育中心的故事，下次有機會再談⋯⋯

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

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