【插畫】為了生活我可以忍，但這天加班絕對不行！

Photo Credit: 編輯小姐Yuli的繪圖日誌

分享一個業界的小故事給大家。

雜誌每一期的封面人物都會搭配一篇深度專訪，專訪對象通常都是歌手、演員等明星。而編輯撰寫的專訪文章，在出刊前都會交給經紀公司過稿，過稿的用意有一部分是確認資訊是否正確，以避免熱絡的採訪中產生資訊誤解，或者是否有些涉及隱私的內容藝人希望刪改，等等。

幾乎每一次，只要採訪內容涉及中國，便會被要求修改。

例如希望編輯部將所有「中國」改為「大陸」，或者藝人聊到與時事相關的看法，也被要求修改到非常含蓄，絕對看不出立場用語。例如「關心政治」要改成「關心新聞時事」；「台灣局勢變化」要改成「大環境的變動」之類，即使藝人只是單純的話當年，最後的文章也必須進行修改，更有甚者是整段刪掉。

畢竟大咖藝人多多少少都在中國有合約、有作品，雖然無奈，編輯部都盡全力斟酌，讓字面隱晦，但原意不變，不讓藝人為難，也不做太多妥協。

現在，是有人護著我們，才能好好地對這個世界提出觀點——這是多麼神聖的事，是不該被任何人、任何政權奪走的自由。1月11日，是每個人都有能力守護台灣的日子，一起投一票，給民主與自由。

本文經編輯小姐Yuli的繪圖日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航