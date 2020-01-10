支持宋楚瑜並非沒有意義，而是給藍綠的一大警示

文：趙方倪

為了投票，很多人老早就訂好回家車票，但在網路上你劈我捅的藍綠混戰之間，仍有許多人尚未決定要將手上那張票投給誰，還有些人甚至根本就不想出門投票。

為何如此？因為雖然蔡韓兩人分別揮舞著「主權」和「發財」大旗號召，有些人就是覺得這兩位最可能當選的人都不夠好，但投給宋楚瑜好像又「沒有意義」。

這些人或許錯了，因為每個人的每一張票，投或不投，其實都充滿意義，都很重要。

先談支持韓國瑜或蔡英文的選民，他們投下手中選票時都有清楚的目的考量。投給韓國瑜有些是不滿蔡英文的執政、有些盼望能藉著與中國相安而賺得利益，當然也有人是擔心投了民進黨之後會入境不了中國界見不到中國官；對辣台妹的支持者而言，擔心台灣被中國併吞首當優先理由，也有人覺得韓國瑜一路荒腔走板而投不下去，當然，也是有覺得蔡英文執政得當希望再來四年的。

仔細分析其中的緣由，你會發現扣掉少數最死忠的韓粉或英粉，打算投給這兩人的選民，其動力多是發自於對另一方的懼怕或厭惡，而非真正熱愛或支持自己投下的候選人。仔細想想，這其實有點悲哀。

因此之故，有些不想落入這種悲哀的人，每當見到這樣的藍綠惡鬥互抹，就會不願意出來投票。

Photo Credit: 中央社

這些人，他們的年紀或許落在青壯年之間，但不論網路筆戰再激烈他們也不會跟著吵，所以每次用「年輕人都支持蔡英文」這種粗暴思維來做統計的時候，他們就是讓青年投票低的那群人；他們過往可能是藍軍的支持者，也就是因為他們，每次鐵藍縣市的基本盤才有空間不斷下修。

正在排定去哪郊遊的時候，宋楚瑜出現了，在辯論會時夾在那對互罵的冤家之間講理想說笑話，這些選民動了心，卻仍無法說服自己在美好的星期六早晨踏出家門——畢竟投了宋楚瑜，他好像也不會當選。

確實，投宋楚瑜無法和投蔡投韓一樣在當下出口鳥氣，但卻可能改變四年或八年後的台灣。

2016年宋楚瑜拿了150萬張票，扣掉當時民國黨副總統號稱的30萬黨員，也顯示台灣有120萬人對蔡英文與朱立倫都沒有興趣，想想看，這120萬張票的意向在選情是689對上609的時候，可以發揮多大的作用？如果宋楚瑜在這次選舉更加擴大這個數字，甚至把去年66.2%的低迷投票率向上再拉高10%，就算他本人不能當選，對藍綠兩大黨都是一個重大的信號。

這個數字告訴國民黨和民進黨，在台灣有幾百萬個不屑藍綠對罵互嗆的選民，如果沒有宋楚瑜出來，他們根本就不會出來投票，四年八年後的藍綠為了爭取這一百萬張票，或許就不會推出另一個偏激到連鐵藍都投不下去的韓國瑜，或讓有些人寧可投韓國瑜也不願意支持的蔡英文。

鼓吹「每張票都有意義」的人大多只想著自己勝選，但選票真正的意義其實是個人意象的展現，好多人說中間選民不存在，如果你沒投過票又不滿意現下藍綠，不妨靠自己手中的選票發出聲音，這個當下好像「沒有意義」的舉動，長遠來看反而能帶給台灣最大的助益。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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