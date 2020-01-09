找回尊敬國軍的精神，就是紀念黑鷹將士的最好方式

文：陳冠甫

國軍UH-60M黑鷹直升機2日不幸墜毀新北市烏來山區，包含：參謀總長沈一鳴在內等八名人員殉職、五人生還，總統蔡英文3日召開「國防軍事會談」強調「繼續堅守崗位，就是紀念沈總長的最好方式。」毫無疑問，國軍持續堅定守護國家安全，就是紀念殉職將士的最佳方法。一般民眾，也可等待台北賓館設置殉職將士追思會場後，前往殉職將士致意。

至於，依然眷戀選舉的政治人物、電視名嘴，所說的刻薄談話，以及網路上光怪陸離的陰謀論，不妨可以選擇無視，甚至鄙視類似的說法，別讓以往的意識型態或特定爭議人物的言行，打擾舉國都在為事故痛失國家棟樑，而誠心默哀的悲傷時刻。

整起事件於臉書社群的傳播幅度，超乎以往。任何企圖見縫插針、為選票帶風向的言論都被快速負評留言掩蓋，沈榮欽教授在臉書貼文提及「這恐怕預示著凍土之下新芽的初生。」近年來政府推動軍事改革，從更新武器裝備、募兵待遇調整，不斷希望提升軍人社會地位。然而，職業形象與社會地位一體兩面。以往男性義務役從軍後，對軍旅留下的負面印象，導致軍心士氣低落，另外還有年金改革爭議，所造成族群、階級間的衝突、敵對。

歷史發展的脈絡，不論是軍徽、軍歌、學校名稱，都讓國軍背負莫名的重擔。不過，如今時空背景早就不可同日而語，現在的軍人是為國不為黨。國家軍隊正常化逐步邁入正軌，也許仍有些歷史遺緒，但相信多數民眾不會懷疑軍人保家衛國的決心，即便有少數特例出現也是如此。

軍民一心對國家存續至關重要，軍民互動的日常化，一個笑容、一句簡單的問候，新的愛國情操、愛國心正在重新萌芽。團結在中華民國台灣的國家符碼之下，能夠破除以往信任、信心上敵對的枷鎖。此次墜機造成的不幸意外，殉職將士的犧牲不會被忘記、更不會白費，民眾會繼續與國軍站在一起，世世代代捍衛中華民國台灣的民主自由。

日後不再有「今日公祭、明日忘記」的輪迴，軍人站在第一年保家衛國，政府與民眾在軍人背後做堅強的後盾，彼此在不同崗位上奉獻一己之力守護國家。「誓死捍衛國家」從來都不是句口號，更是古老忠義精神的延續，在罹難者、生還者、搜救者、關心民眾身上重現。對此，蔡英文總統說的沒錯，堅守國家安全，是紀念沈總長與殉職將士的最好方式。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航