你是錯了，還是害怕會輸掉：三個方法遠離「政治焦慮」

文：倚墨

什麼是政治焦慮呢？這不是一個真實的病名，但選舉將近，許許多多人都有這樣的狀況：是否關心選戰到睡不著、食慾減低？在意自己中意的候選人是否又被抨擊？會在網路和社交軟體上找尋相關的新聞？平常能夠理性對待別人的政治傾向與選擇，但大選越近，是不是聽到意見相左的意見愈發刺耳？

民主愈發成熟，而我們作為民主之國的國民，在關心政治之餘，審視自己的身心狀況也是必要的。

以下是當我自己陷入政治焦慮時，會採取的三個方法，也許因人而異，但我用這樣的做法化解了許多不安的情緒，提供給讀者參考。

一、放下有色眼鏡、不須干涉他人的政治選擇

對於政治選擇，人們時常被勾起情緒，追根到底，最在意的便是三件事：對錯、輸贏、對選舉結果的未知。

我們會相信自己信任的候選人是對的，我們可能有千百種理由這樣認為，同時，支持不同候選人的人也是如此。

於是，當有人在批評我們信任的候選人時，我們的心裡會感覺不適，也許是怕自己成為錯、輸的一方，又也許是認為自己思考出來的答案被攻擊了，抑或是認為他人才是錯誤的，當我們認為錯誤的一方勝選時，那樣的打擊和恐懼感會衝擊著腦門，進而產生失落感。

不論網路上還是社交軟體的群組，總是能看到彼此陣營叫罵著，讓人感到不舒服又有情緒上的不適，當我們投身進這樣的戰爭中，情況也會更加猛烈。

我們對選舉結果未知的不安，有時候會轉化成對於支持不同陣營的人戴上有色眼鏡，也許是辱罵，也許是標籤。當陷入這樣的情緒時，不妨停下腳步想想，政治選擇真的有對錯及輸贏嗎？也許我們已經踏入了有色眼鏡的情緒中。

執政黨有執政黨的工作，在野黨有在野黨的工作，人們彼此監督的民主不會因為誰選贏誰選輸就停下腳步。而我們認為的「錯」，有些是別人眼中的「對」，又或者，是所謂的「成效不彰、沒有對症下藥。」舉例而言，商業與環境的平衡、自由經濟與保護本國出口者的平衡，不同的位置都有不同的想法與優先考慮的價值，那哪邊是正確的呢？

當然，並不是放下自己對於政治選擇的想法，而是摘下那副「認為他人是錯誤」的有色眼鏡。當我們了解他人的想法：因為某件事而支持某個人、因為某件事而不支持哪個人，那我們可以避免陷入標籤化、抨擊他人的有色眼鏡情緒之中。

二、關注第一手消息

媒體（不論是主流或是網路）時常都有各自的立場，再加上許多談話跟當時的狀況難以用幾秒的畫面、簡單的篇幅就寫完一篇新聞，時常會有斷章取義的狀況發生，有時候也不能完全歸咎於媒體記者，而是他們也只能以這樣的篇幅呈現報導，也導致許多除了主流政黨以外的小黨、政治人物沒有露臉發言的機會。

有些媒體在自己的立場上態度會更加堅定，使用的措辭會帶有煽動性，評論性也會比較強，讓不同陣營的支持者看了心裡會有疙瘩。這樣會令部份支持者陷入一種焦慮之中，不斷地翻找著媒體對於自己支持的候選人、政黨又做出什麼言論，又或是自己支持的候選人、政黨對某某黨又做出其他抨擊。

這時候，我們可以選擇盡量關注「第一手消息」，關注支持政黨的官方網站、關注支持的候選人的社群軟體、粉絲專頁等等，這樣即便是有爭議性的言論，我們也能自己下判斷，而不是透過二手、三手的媒體報導替我們下註解。透過第一手消息，我們也能看清楚自己所選的候選人是否符合我們的價值觀。

在缺少了各式各樣二三手消息的紛紛擾擾後，情緒性自然也就少了一些。這裡還提一下，這個做法跟「待在同溫層」有些不同，所謂同溫層是族群不斷強化自身的合理性，但如果我們都是能接受各種訊息自己下判斷的人，自然也不會被同溫層給吸收，透過第一手消息，用自己的雙眼下判斷，問心無愧，憂慮也減輕了。

Photo Credit: 中央社

三、停止主動提起政治話題，多聊些身邊的人或是自己的事

政治與政策，是解決社會問題的方式，但當過分投入時，別忘了我們自己每個人都是組成這個社會的一份子。不只是政治需要關心，身邊的每個人以及自己更是需要關心的對象。

如果已經意識到政治話題會引起自己的不安，或是發現幾乎都在和旁人講政治話題，那麼，也許該停下了。當我們不斷講起政治話題時，通常跟本文（一）那段有關，我們急切地想證明自己是對的、或是說服他人我們是對的，才會用許多篇幅去講政治話題。

我們身邊是不是有著這樣近乎二十四小時都在講政治話題的人呢？跟這樣的人相處，多少會感覺到壓力，反之，我們也能審視自己政治話題佔與他人的對話多少比例。

我們也許抱持著某種信念想去說服別人，也千萬要記得，對方跟自己一樣是一個獨立的個體，有著自己的想法和價值觀，當無法說服別人時，也別忘了退一步，尊重別人的選擇，也是民主的價值。

把「你投給誰」替換成「最近過的還好嗎？」當我們一步步實踐生活的聯繫，那也是在為堅實又健康的政治民主鋪路。

結論：堅實的民主，由健康的你我構成

討論政治、思考政治固然重要，但也別忘了我們的身心靈健康也是民主的基石，只有我們能夠健全的思考、相處時，才能有健全的民主。

如果有非焦慮不可的理由，一些政治議題與自身利益切身相關，那就建議尋求醫療資源，好好保存心理體力，迎接可能而來的變局吧！

大選將至，同時也是我們的農曆新年，不論結果如何，都希望我們的民主之路能夠繼續走下去，人與人之間的關係也不會因此破裂。當關注政治導致情緒和不安淹沒思緒時，留給自己一些時間，休息一下再前進吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航