2020年大選：選舉人人數最多為40至49歲，政黨票76.5公分史上最長

選舉將至，中央選舉委員會昨日下午也公布這次總統副總統選舉人人數，全國選舉人數最大宗落在40至49歲的族群，而本次選舉最大票倉則在新北市。不過隨著選戰進入最後關頭，網路上也出現不少假消息，傳縣市合併升格後若還沒有換身分證將不能投票，為此內政部與總統蔡英文都特別出面澄清。

選戰進入最後一周，中選會昨（7）日公告本次選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

中選會進一步表示，關於總統副總統選舉人年齡層分布，其中以40至49歲居冠，最年輕的20至29歲選舉人數也有311萬9456人。以下排序依年齡層人口多寡排序：

40至49歲：374萬3492人（19.3%）

50至59歲：363萬2972人（18.8%）

30至39歲：354萬9620人（18.3%）

20至29歲：311萬9456人（16.2%）

60至69歲：303萬5169人（15.7%）

70至79歲：141萬806人（7.3%）

80至89歲：67萬8315人（3.5%）

90歲以上：14萬1275人（0.73%）

據《中央社》報導，若將2016年與2020年的總統副總統選舉人數相比，成長幅度最高的年齡層是60至69歲的選民，2020年比2016年整整多出53萬2587人。

中選會另指出，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%，選舉人數多寡依序為：

新北市：332萬1459人

高雄市：229萬9558人

台中市：225萬1064人

台北市：216萬7264人

桃園市：178萬755人

台南市：155萬6845人

另外，由於今年政黨票上共有19個政黨，選票長度創紀錄達76.5公分，讓選務人員抱得相當吃力。4年前選票上有18個政黨，政黨選票73公分，今年再創紀錄。

Photo Credit: 中央社

縣市升格未換身分證不能投票？內政部駁斥是假訊息

2020大選將在本周末登場，民眾等著在本周六（11日）去投票，不過媒體報導指出，網路上出現不實消息，指投票通知單上規定「持舊式身分證不得憑領選舉票」，指戶籍地址的縣市合併或升格，民眾如果沒更換身分證，將領不到選票。

為此內政部昨日緊急在臉書上澄清，嚴正聲明身分證上戶籍地址若是寫台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣的鄉親們，身分證都有效，可以領選票投票，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權。

投票在即，內政部表示現在第一要緊先找「身分證」，若找不到現在還來得及補辦，最遲於周五（10日）上班時間攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、1張相片及200元規費，至任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可補領到。

內政部也解釋，「持舊式身分證不得憑領選舉票」，指的是民國75年全面換發的第5代（男生土黃色、女生桃紅色背景）或更以前的身分證，只要拿的是民國94年全面換發的第6代現行有效的身分證（淺紫淺咖啡漸層背景），就可以投票。

中選會也提出6點注意事項，包括投票攜帶投票通知單、身分證、印章；手機、攝影器材不能帶入投票所；選舉票必須用選委會準備的圈選工具蓋票；以及投票當日不能補辦身分證等。

法律白話文也在臉書上提醒民眾，投票日當天必須帶的，最重要的就是身分證，因為如果沒帶印章，可以簽名或蓋指印，而如果沒帶投票通知單，可以跟選務人員報戶籍。

核稿編輯：楊士範