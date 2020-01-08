馬哈迪：美國狙殺伊朗將軍，猶如謀殺沙國記者哈紹吉的兇手

「我們不再安全。」馬來西亞總理馬哈迪7日在行政中心布城說道，並批評美國狙殺伊朗將軍蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）是不道德的，更將此事與沙烏地異議者哈紹吉（Jamal Khashoggi）之死相比較，直指美國此舉，猶如哈紹吉案中謀殺者的角色。

《彭博社》報導，兩者都是跨國界的行動，馬哈迪批評美國暗殺行動是違反法律的，也已構成不道德的行為，「如果有人說或者辱罵一些不中聽的話，別國的人就可以派個無人機射殺我。」他也警告美國襲擊巴格達機場的行為，可能會讓恐怖主義升溫。

《海峽時報》報導，正當中國與沙烏地阿拉伯呼籲各國冷靜，有分析者指出，巴林、葉門、阿曼的主權，卻更可能受到海灣國家延長並擴大的衝突所影響，變得更加弱勢。「我不管誰強誰弱，如果一件事是不對的，我就有權表達出來。」被問及會不會向世界表達他的觀點，馬哈迪回應，自己只是在「說出真相」。

馬哈迪提及的哈紹吉之死，發生於2018年10月。當時《華盛頓郵報》專欄作家、沙烏地異議記者哈紹吉被謀殺於伊斯坦堡的沙烏地阿拉伯領事館，聯合國人權事務高級專員Agnes Callamard曾發現沙烏地的間諜，討論如何在哈紹吉進入領事館之前的幾分鐘之內，將他的屍體肢解。

此事引燃土耳其、沙烏地阿拉伯之間政治風暴，美國為則了自身利益支持選擇沙烏地阿拉伯。《聯合報》報導，2018年11月，川普發出官方聲明指出，沙烏地阿拉伯是制衡伊朗的盟友。哈紹吉死後，沙烏地阿拉伯稱「哈紹吉是國家公敵」「哈紹吉與穆斯林兄弟會、恐怖組織有聯繫」，但川普表示自己力挺沙國的決定，單純是為了美國利益，跟沙國這些說法毫無關係。

高舉伊斯蘭社群旗幟

伊朗和沙烏地阿拉伯長期敵對，馬哈迪此時將蘇萊曼尼與哈紹吉的事例對舉，可能引來沙國不滿。《南華早報》報導，「這是伊斯蘭國家團結的時機了。」馬哈迪批評美國之際高喊，他採取支持伊朗的姿態，也很小心的維持和伊朗的關係，即使美國與德黑蘭尖銳對峙。

不過，分析者相信，他仍然敏銳地避免惹怒德黑蘭（伊朗首都）的主要敵人沙烏地阿拉伯。馬來西亞12月時主辦全球伊斯蘭論壇，被視為搶走了沙烏地背景的伊斯蘭合作組織的風頭，利雅德（沙烏地首都）方面對此相當在意。

2019年12月的吉隆坡峰會（Kuala Lumpur Summit）上，來自利雅德主要的三個宗教敵人——卡達、土耳其和伊朗的講者們，在演說中得到表彰。另一方面，儘管收到邀請，但沙烏地阿拉伯及其盟友埃及、巴林，對峰會敬而遠之。

近期對於伊朗的言論，分析者認為馬哈迪吉隆坡峰會之後，試圖回到中立、不結盟的角色。馬來西亞國際關係與策略研究院分析師Thomas Daniel指出，去年馬來西亞的外交政策框架，就已重申作為穆斯林多數的國家的承諾「改善伊斯蘭社群的處境」，並宣布成為伊斯蘭合作組織要角的意圖。

分析者認為此次反應，並非馬哈迪過去典型的舉動。比起轉移盟友的信號，馬哈迪本次動作，更像是政府部門雖時有爭議，但是仍長期經營的烏瑪（Ummah，阿拉伯語中伊斯蘭社群之意）、伊斯蘭社群對外政策。Thomas Daniel說，「這是『復古』的馬哈迪，這個議題得到他的關心，並且伊斯蘭世界陷入分裂衝突，他就推出伊斯蘭社群。」

不過，Thomas Daniel說，阿拉伯可能因為馬哈迪這次言論限制馬來西亞的朝聖額度，是過於誇大的。此外，諾丁漢大學馬來西亞分校會系助理教授Julia Roknifard也指出，「馬來西亞在中東扮演的角色相當微小，不過馬哈迪仍舊試圖標舉ummah，這個角色是明確的。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜