《伸子》導讀：宮本百合子對婚姻的質問，百年後仍觸動想認真理解婚姻的讀者

文：楊照

本文為《伸子》導讀

在「女性主義」出現以前，領先時代的女性自覺

宮本百合子是日本近代文學中重要的「女流作家」，她出身顯赫的貴族世家，後來卻因為堅持左翼立場而在軍國主義及戰爭中飽受折磨，有著如此高度反差的人生際遇。

宮本百合子出生於1899年，本姓中条，她的父親是知名的建築師中条精一郎，1904年到1907年間在英國留學，取得了劍橋大學的學位。母親西村蕗江是維新時期知名啟蒙思想家西村茂樹的女兒，西村茂樹曾經成立「日本弘道會」，更為知名的經歷是和福澤諭吉、森有禮等六人結成了「明六社」，建構了明治時期日本吸收歐洲知識思想的重鎮。西村蕗江在嫁給中条精一郎之前，以第一名畢業於華族女學校，還獲得明治天皇親自頒獎。

在從中条百合子成為宮本百合子之前，她曾有過另一個來自婚姻的名字──荒木百合子。於日本就讀女子大學英文科後，父親安排她到美國留學，1918年9月抵達紐約，兩個月後在紐約親歷目睹了第一次世界大戰結束所引發的狂歡騷動。她進入精英的常春藤名校哥倫比亞大學當旁聽生，認識了當時在哥大攻讀博士的荒木茂，發展了一段海外自由戀愛，決定嫁給荒木茂。

結婚時兩人的生命經驗有著奇特的不對稱。從一個角度看，百合子當時才19歲，荒木茂比她年長15歲，已經34歲了。換另一個角度看，19歲的百合子不只是家世提供了她得以前往20世紀新興繁華都市紐約，她自己也很早就表露出驚人的早慧寫作天分。12歲開始模仿《源氏物語》寫古典風格的長篇小說，隨後轉換為積極學習現代小說，17歲時她的第二部長篇小說就在地位極高的啟蒙知識重鎮媒體《中央公論》上連載，同年又以書籍形式出版。

去紐約之前，她已經是出版了兩本文學著作，備受矚目、引發眾多討論的亮眼少女作家。相對的，荒木茂是哥大東方語言學系的老博士生，選擇的專業是極度冷門的古波斯語，不要說在日本沒有任何知名度，就連何時能畢業、畢業之後能做什麼，都是一片茫然。

百合子要嫁給這樣的人？她出身華族、個性強烈的母親無法理解，後來更表現出無法接受的態度，進而從現實觀點懷疑荒木茂一定是別有用心，將和百合子的婚姻視為「登龍之術」，要藉此擺脫自己困蹇的人生境況。為此，百合子和母親之間起了很大的衝突，一度甚至被母親禁止回到娘家。經歷了種種風波，百合子終於在婚後第五年選擇結束了這段婚姻。決定要離婚時，她也就開筆寫《伸子》這部小說，雖然採取了小說的形式，實質上鉅細靡遺記錄了婚姻過程。

可以這樣說吧，《伸子》等於是百合子為自己而寫的一份「婚姻自白書」，追索、交代了自己到底經驗了什麼、思考了什麼。小說中和現實裡一樣，母親占據了重要的地位，百合子似乎像是在母親關切、質疑、困擾、憤怒地凝視下，決定仔細認真地解釋自己為什麼違反母親及大部分人的預期，選擇了他們都認為不適合的荒木茂作為丈夫。在這過程中，一邊向母親說明，一邊也以小說和寫作的自己對話，盡量弄明白究竟這場婚姻對自己的意義是什麼，如此才能確定下一步該如何決定。

促使百合子如此檢視婚姻，除了母親、除了她從小擅長的小說形式帶來的作用外，還有一個不能忽略的強烈因素，那是突然闖入她生命中的湯淺芳子。湯淺芳子比百合子年長3歲，本來也要進東京女子大學讀英文科，卻中途轉向，成了日本最早的俄羅斯語言與文學專家。湯淺芳子選擇少人行走的道路，一部分和她的女同志情感特質有關，她24歲就在京都和當紅的名藝妓同居。湯淺芳子與眾不同的風度，不接受男性權威的態度，深深吸引了百合子，更提供了她得以擺脫自己和母親爭執，從第三角度來分析看待婚姻的動力。

百合子離婚後，一度和湯淺芳子住在一起，1927年年底，又相偕前往革命後的蘇聯訪問。這次離開日本3年多，住過蘇聯，又廣泛遊歷了歐洲，回到日本時，百合子徹底脫化成了一位忠貞的共產主義信仰者，認定了共產主義是人類應該追求的美好未來。

她積極參與了「全日本無產者藝術團體協議會作家同盟」，更進一步成了正式的共產黨員。那是1930年，日本政治與社會正快速朝向軍國主義傾斜變化的關鍵年代，百合子卻明確、堅決地逆反潮流，在1932年和共產黨核心幹部宮本顯治結婚，於是才有了現在大家熟知的「宮本百合子」這個名字。

By Unknown - Japanese book "Showa Literature Series: Vol.8 (February 1953 issue)" published by Kadokawa Shoten., Public Domain, Link 宮本百合子（Miyamoto Yuriko）

1933年，右派政府對日共發動了大鎮壓，宮本顯治被捕，接著百合子也遭檢舉而被拘留。之後一直到戰爭結束的1945年，10多年的時間中，百合子的作品幾乎無法發表，難得出版的書籍也遭到查禁，還數度進出拘留所。1944年12月，宮本顯治甚至在審判中被處以無期徒刑。幸好沒有多久，日本戰敗，1945年10月，宮本顯治得以獲得釋放。

這10幾年的經歷，讓我們看到了宮本百合子的堅強韌性，以及近乎不可思議的強大創作動機，那麼嚴酷的環境都阻止不了她持續寫出作品，不管能不能發表，在哪裡發表。戰後重獲寫作自由，經過了一些曲折，到了生命最後的幾年，宮本百合子將精神專注投入在《道標》三部曲的寫作。《道標》等於是《伸子》的續篇，從《伸子》結束的地方開始，追述、描繪了離婚之後的生活，重心從婚姻移轉到絕對不會有婚姻糾葛的新關係上，也就是從思想到欲望到社會關係，年輕的百合子如何受到湯淺芳子影響改造的過程。

雖然中間相隔了40年，《伸子》和《道標》一前一後明顯構成了宮本百合子文學的核心，也是她最感人最成功的作品。她少女時期起步寫小說，正逢「白樺派」當令，她很自然迎向那樣一種關切下層人民的號召，17歲就以成長中去鄉間探訪外祖母時所見所聞，寫成了帶有高度社會意識的《貧窮的人們》，後來正式加入左派行列，寫了更多帶有社會寫實精神的作品，但終究在根柢裡，宮本百合子還是相當醉心於「私小說」的浩然傳統，並且反而是以「私小說」風格完成的兩部自傳小說，獲致了最高的文學成就。

連結社會意識與「私小說」的，是宮本百合子堅毅固執的女性自覺與女性立場。在「女性主義」尚未成為通用的專有名詞，也還沒有明確的概念形體之前，宮本百合子已經藉由不懈的自我凝視與自我剖析，塑造出完全與傳統不同的女性生命意義。也因為是那樣走在時代之前的先端探索，沒有什麼現成理論可供依傍、抄襲，宮本百合子直接從生活體驗而來的感動、疑惑、掙扎、決斷，格外親切格外鮮明，經過了將近一個世紀，仍保存著和當今讀者直接感性對話，尖銳刺入生命實感的力量。

《伸子》書中，宮本百合子真誠、深刻地將自己愛上荒木茂（小說中的佃一郎）的經過，一方面以在紐約所受到的衝擊作為大時代的背景，另一方面又添上了和父親先後染上流行性感冒（在當時是可以致命的凶猛病症）的打擊聯繫上，細膩地呈現了那份愛情不是一見鍾情，不是一時糊塗，而是有著環境條件加持的基礎的。

除此之外，周遭其他人以各種方式試圖介入，提醒她佃一郎不是好對象的熱心，也產生了逆向推波助瀾的作用。她那樣一顆早熟開始創作，不願受到傳統集體束縛的心，反而被這些現實算計推向了完全不具備社會資源與地位的佃一郎。她愛上了佃一郎，因為她更愛不被別人決定婚姻的自由。

然而這樣自由選擇的婚姻，也就只能由自己承擔。小說的後半本，宮本百合子敏銳地捕捉了兩人相處中的互動細節，揭露了很多人不願去看更無能真摯體會的婚姻實景。正因為以戀愛之心走上婚姻之路，19歲就結了婚的這個愛好自由的靈魂，也就必須誠實面對「婚內失戀」的情況。更進一步，她還要自由地去決定該維持還是該放棄這段婚姻。

《伸子》完全從女性的角度進行書寫，用的雖然是第三人稱，卻甚至沒有要假裝客觀提供佃一郎那邊的解釋，如此而製造出了一種特殊的窒息性氣氛，持續陷入帶有隔閡的沉悶狀況中，帶引讀者一起思考，如何才能突破這樣的透明障壁，還有，可以忍受在這種障壁中繼續婚姻嗎？婚姻成立與維繫的要件到底是什麼？

將近100年前宮本百合子對於婚姻的質問與反思，100年後仍然可以有效觸動任何想認真理解婚姻的讀者。

相關書摘 ▶《伸子》小說選摘：她們母女就是如此地相愛，以至於非如此暴烈地分開

書籍介紹

《伸子（日本戰後抵抗文學先鋒．宮本百合子宣揚女性解放的超越時代之作）》，麥田出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：宮本百合子

譯者：王華懋

日文文壇譽為「日本近代第一級小說」，近代以女性視角撰寫的離婚小說先驅。《伸子》中極力探究的問題，是現今仍根深柢固的「家庭」的問題－－是「丈夫」與「妻子」的問題、是試圖擺脫「女傭」、「保母」身分的女性的問題，更是階級的問題。

問世之初仍被忽視的女性議題階級議題，戰後各大出版社不斷再刷，跨時代精準寫出女性的迷茫和渴望。

Photo Credit：麥田

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航