摸到珊瑚沾沾自喜、撿到貝殼洋洋得意，我們離正確的海洋知識有多遙遠？

你家住哪裡呢？四面環海的台灣哪都離海不遠，但一整排綿延不絕的消波塊，無情地阻隔了我們與海的距離，腦中裝載的海洋知識也只停留在消波塊。地圖放大一點，請問您住在地球哪裡？目前我住日本，日本領土概略37萬8千平方公里，狹長的地形及眾多小島，稱上四面環海可惜還是消波塊，令人感嘆的是日本人對海洋的觀念是利用大於保護，不顧國際輿論壓力，捕鯨船一艘艘風光出航滿載而歸，餐廳大剌剌地把鯨魚肉當成招牌菜大肆宣傳，超市買得到鯨魚罐頭鯨魚肉乾，每每看到都無言以對。街頭餐廳門口養著小鯊魚，身長剛好符合魚缸，動彈不得跟躺棺材差不多概念。

潛水不是觀賞水下生態而是玩弄水中生物。前陣子看了一部潛水主題的卡通，主角潛水後沒多久就拿海蔘放到空中甩，還哈哈哈笑得開心，不禁搖頭嘆氣，難道是鼓勵大家玩弄海洋生物嗎？上樑不正下樑歪，多少次親眼看到日本潛店帶著客人摸海龜，採珊瑚，玩小丑魚，抓起海星、海蔘拍照。拿著照相機顧方便把珊瑚當扶手座椅，或是整個人跪在珊瑚礁上拍照。停船把錨直接丟在珊瑚上，珊瑚一年長一公分，到底要多少年才能恢復人類無情的破壞。船家甚至還理直氣壯地說，這裡是停船區破壞了沒關係。海洋不會說話淚水看不見只能任人欺壓。

某天，有位客人結束潛水行程後，從沙灘上撿了貝殼跟珊瑚，興高采烈地準備帶回家，上車前被我發現。我說，不好意思，沙灘上所有貝殼珊瑚都不能帶走，麻煩你放回去。她一臉不可置信的表情，跟我說，貝殼為什麼不能拿。說這句話的人是一個國際學校的老師，聽到她的回答，我更加不可置信，當然在說明原因及堅持下，她也只能乖乖放回去。

後來同事說，你剛剛阻止客人帶珊瑚，他說如果是沙灘上的，會讓客人帶回去，因為只是貝殼不是珊瑚，任何人都可以從沙灘撿貝殼。雙重打擊差點昏倒，我說並不是每個人都能像我們這樣清楚分辨各種珊瑚跟貝殼，況且那些貝殼本來就屬於海洋，因為天氣、潮汐沖刷到沙灘上，當然也有機會再次回到海中，如果我們撿起來帶回家等於判它死刑，海洋真的失去它們。還記得寄居蟹拿瓶蓋當家嗎? 因為家被某人從沙灘撿走了。

他繼續問，店內那麼多珊瑚擺飾，難道這也是錯的嗎? 我說這些行為錯到離譜，無法認同潛店老闆放任自己的小孩在海邊隨意撿珊瑚的行為，也強烈反對店內置放珊瑚裝飾品。他不死心繼續問，如果日後客人指著店內的珊瑚問起，我該怎麼回答。簡單清楚的回覆：很抱歉，這些是一個超級錯誤示範，請勿學習。

我們身為教練，本來就有傳遞正確海洋知識並以身作則的責任。若允許客人在沙灘撿貝殼，下次他們去其它地方潛水，就會認為在海中撿珊瑚有何不可，甚至是會獲得讚美鼓勵的行為。現在才一個人，一天一個沙灘一個人，全世界這麼多沙灘有一年下來就有幾百萬個貝殼消失。

從這些事件，驚覺連為人師表以及跟海朝夕相處，靠海吃飯的潛水從業人員，都是這樣地看待海洋，我們的海洋命運真的岌岌可危。回想起過去在馬爾地夫搭著船出海跟鯨鯊浮潛，每次下水前都會一再提醒客人，可以在鯨鯊旁邊游動但絕對不能碰觸。若發現任何人蓄意觸摸，所有人就必須立刻上船，行程立刻結束回島。不是嚇唬人的口號，真的有一次就提前打道回府，一顆老鼠屎害了整船的人，這麼嚴格當然是因為重視海洋生態。美景不是憑空得來的，是地球經過幾百萬年的演變才有的，並非取之不竭用之不盡，沒有永續觀念很快就會消失，亞馬遜雨林就是一個血淋淋的例子。

不採集、踐踏、觸摸海洋生物及珊瑚是最基本的保育常識，但許多人不知道，去海邊玩摸到珊瑚沾沾自喜，撿到貝殼洋洋得意。環境教育怎會如此失敗。想像一下，朋友去你家作客，覺得牆上的畫很美，桌上的飾品很好看就順手帶走，覺得垃圾很臭，就隨手丟到你家地上，你會有什麼反應？將心比心，人類怎能將擅自把屬於自然的一部分帶走，更過分的是將其當成垃圾掩埋場。

另外想跟大家說，購買珊瑚紀念品也是助紂為虐。對的，沒有需要就沒有買賣，你不買，商人得不到利益就會放棄，一直賣表示一直有人買。大家知道海星背面佈滿了細小的觸手嗎？分享一個親身經驗，我剛開始接觸潛水時，跟多數人一樣，以為貝殼在商店架上跟在海裡長得一樣，後來有一次幸運地近距離觀看一個在紀念品店常見的貝殼，觀察一陣子後驚覺上面有無數的細小觸手，上岸之後問教練，剛剛那個貝殼有細毛好特別喔，他說，每個貝殼都是有生命的生物，離開海裡失去生命，所以我們才會誤以為貝殼像石頭。那次之後每當我在海以外的地方，尤其是紀念品店看到貝殼，都覺得是屍體。喜歡海洋珊瑚請多參加水上活動，潛水浮潛都能讓你看到它們生命力旺盛的樣貌。

只要開始就為時未晚，幾個輕易的動作就有極大幫助，讓我們一起保護珍貴且美麗的海洋，讓下一代都還看得到我們眼前所享受的自然美景。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航