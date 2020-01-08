北市通過全國第一個《外送自治條例》，業者憂「全時段」納保成本恐暴增3倍

2019年國慶日發生2起外送員車禍身亡的意外，美食外送的安全保障成為外界注目的議題。台北市政府首創《台北市外送平台業者管理自治條例》草案，6日於議會三讀通過，最快2月底上路，雙北3.5萬名外送員的權益料能更獲保障。不過共享經濟協會抗議，若強制要求平台為外送員投保「全時段」意外險，保費將大增2至3倍，對企業經營會產生重大打擊，反而將影響多數外送員接案權益。

美食外送正夯，興起一陣自由接案的外送商機，不過外送員騎機車穿梭在巷弄間，生命安全沒有保障。台北市議會6日通過自治條例，開全國首例保障外送員權益。

自治條例共有16條條文，包括天然災害如颱風天宣布停止上班期間應停止外送、訂定交通事故計畫備查等等，另外也要求外送平台業者為其外送員投保意外傷害保險，因意外傷害致失能或死亡的保險不得低於200萬元。至於意外傷害醫療保險，實支實付型最低保險金額3萬元，日額支付型最低保額每日1000元，違者處以2萬至10萬元罰鍰。業者若規避、妨礙或拒絕勞動局查核，也可開罰2萬至10萬元罰鍰。

不過，該條例規定，平台業者「不得排除外送以外時間發生的事故理賠」，等同強制要求外送業者應幫外送員投保「全時段保險」，為此也引發業者強力反彈。

外送平台業者應將前項保險契約之保險證或保險手冊交付外送員收執，並應於提供外送服務契約存續期間內，維持前項保險契約之效力，且不得排除外送服務期間以外發生事故之理賠。（《臺北市外送平台業者管理自治條例》第4條）

要求全時段保險，業者優保費恐漲2至3倍

該法案通過，也引發業者反彈。多家共享經濟業者的社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今（8）日召開記者會，指出絕大多數的外送員都是利用空閒時間兼差，偶一為之，若強制要求幫每位外送員投保全時段保險，與現實不符。若是外送員同時登錄多家平台，就會發生重複納保或是出意外時可獲得多份理賠等情況。

《中央廣播電台》報導，SEAT協會常務理事吳昕霈就指出，「外送員如果註冊某一個平台，在現在這個法規的解釋當下，他有可能是一日外送員、終身意外險，另外他如果一次註冊4、5間，就變成說一次意外，就能得到5份理賠。」

GOGOVAN台灣區總經理許文忠也表示，目前他們是為外送員投保上班時段的意外險，每人每月約新台幣240元，但若未來變成全時段保險，成本將大增2至3倍，對企業經營會產生重大打擊。

業者表示，「全時段」之意外險將導致平台因為經營不敷成本，而變相將成本轉嫁給外送員、餐廳或消費者，使得原本蓬勃發展中的產業蒙受重大打擊。多家業者目前正與跟勞動部、金管會、國發會等部會推動適合外送員的「碎片式保險」，保險期間以外送員送餐服務期間作為基準，約1至2個月就會出爐，呼籲柯市府不要為了拚選舉亂開支票，恐扼殺新興產業。

SEAT協會監事張嘉予律師解釋，「碎片式保險」國外皆有例可循，如同YouBike意外險一樣，租用時保險才會啟動，至返還時終止，這段期騎乘YouBike的民眾如因受傷住院，或致死亡、失能者都能獲理賠，可見碎片式保險實務上並非不可執行。

勞動局：平台應以外送員保障優先，勿以成本為考量

針對業者聯合發出聲明，台北市勞動局今日稍早也做出回應，表示目前保險公司並無針對外送產業販售對外送員的「碎片式」意外傷害保險保單，法令的制定應以目前保險公司有販售並可行的保險為基礎。勞動局表示，目前已有業者購買「全時段型」的意外傷害險保單，顯示此規定屬可行，呼籲平台業者勿以成本為考量，應以外送員最佳保障為優先，落實外送員勞動權益。

而針對業者抗議有想透過「一日外送員」獲得「終生意外險」的心態，勞動局則表示業者應篩選這樣的員工並解除合作契約，以避免「一次意外、五份理賠」之爭議。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉則認為，自治條例將保險期間改為「不分時段」，應該是因為保險公司有沒有辦法承接「從接單到送餐」的型態，「你那麼多外送員，上線下線上線下線，我電腦系統要怎麼跟你串？他們（保險公司）認爲這對他們來說太複雜了。」職業工會目前也提供會員團體意外保險，與自治條例的保險時間類似，就算不是在外送期間發生意外，也都給予理賠。

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核稿編輯：楊士範