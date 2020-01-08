濫權施暴卻要蒙面，充分顯示香港警察的虛怯

由反對「送中條例」所引發的一場全民運動，堅持了超過半年，被捕者超過七千，有人被判刑，受傷者無數，也有人因抗爭運動而喪命。踏進2020年，香港市民依然「莫忘初衷」，元旦被警方粗暴腰斬的大遊行，主辦團體民陣估計至少有103萬人參加，比數星期前12月8日的大遊行還要多。個多月前的區議會選舉，選民空群而出，「反送中」民主派的壓倒性勝利，早已顯示民心的堅決。

不過，只要不是親政權／撐警集會，那怕遊行集會人數再多，警方都會目中無人。在警方威逼民陣解散遊行後，灰記由灣仔走到北角，沿途滿街人群，都遠遠不止警方所說的6萬人。警方的信口雌黃已達到令人失笑的地步，除了亂報示威人數外，那些發言人竭力替前線警員無數暴行、違法行為「辯解」，實際上是睜著眼說謊，例如把警察故意大力推撞市民說成互不相讓，又例如把警察瘋狂毆打倒地毫無反抗能力的示威者，說成示威者未被完全制服。無怪很多人把警方恒常的記者會叫作「警謊記者會」。

除了高層以真面目「大話西遊」，更多的是無面目見人的「失控執法者」。1月1日，Facebook流傳一張應該在警察總部拍攝的集體照，數十名穿著制服的蒙面人，有些拿著武器在示威。這張照片引來熱議，很多網民把這群在警總的蒙面人與恐怖分子、恐怖組織，伊斯蘭國相提並論。

灰記覺得這群蒙面人遠遠比不上恐怖分子，恐怖分子雖然會威脅平民性命，甚至濫殺無辜，但他們多少有一些信念，並且正在對抗強權霸主，隨時為此失去性命，他們之所以蒙面，主要是避免強權霸主的殘酷報復。但這群蒙面人背靠中共強權，又有林鄭政權撐腰，面對的是手無寸鐵的香港市民，卻由頭包到腳，不敢以真面目示人，完全不是「正常」執法者應有的模樣。

事實上，不但很多穿制服的警察黑布蒙面，那些所謂便衣更是個個見不得光，真的兵賊難分，當他們突然衝向人群（往往不願出示委任證表露身分），亂打亂撞，市民會疑問，誰在破壞社會安寧。由六月至今，愈來愈多市民覺得，沒有警察出現才最安全，警察在市民心目中的形象可想而知。「好仔唔常差，當差正仆街」、「黑警死全家」、「解散警隊，刻不容援」是其中最多人呼喊的口號。

早前某商場有「和你shop」示威活動，有人拍攝到一名蒙面「防暴」警員在商場內抓到獵物——一名年輕人，正想「玩弄」一番，赫然發現只有自己一個，其他「防暴」已離開，現場仍有不少市民圍觀，該名「防暴」表現十分慌張，然後拔足狂奔。

這警察狂奔是為了追上把他拋下的其他警員，但需要如此慌張嗎？其實在他獵獲那名市民時，其他警員都已不在場，市民圍觀、拍攝，但沒有人走上前有所舉動，除了他，便沒有任何手持武器的人可威脅他的人身安全，他的恐懼顯然不是一個正常執法者所應有。而街上的大批警員長時間不敢以真面目示人，也不是一個正常執法者所應有的心態，那張ISIS式壯行大合照正正流露警察們的虛怯而不自知。

他們恣意的濫權施暴，卻要蒙面行動，不正正是虛怯的表現嗎？正如有「和理非」市民對著蒙面警察說：「我光明正大，冇帶口罩，如果你哋係光明正大執法，點解個個要蒙住面？」還記得反送中運動之初，那些撐警的「正義」藍絲，不是揶揄抗爭者，說如果沒有犯法，為何要蒙面嗎？真夠諷刺。

撐警者會說警察蒙面是怕示威者起底，不但影響該警員，還會連累其家人。但還是那一句︰你正常執法，你沒有濫權施暴，為何怕別人起底。而之所以有人起底，是林鄭政權和警隊高層包庇警員的違規違法行為（至今沒有一個警員因為濫權違法而受制裁），看不過眼而為之。再說，其後法庭不是頒令不准起底嗎？為何警察依然不敢以真面目示人，這不正正是虛怯而不自知嗎？

Photo Credit: May James / Newscom / 達志影像

當然，虛怯還虛怯，不自覺還不自覺，全副武裝的警察，一旦以為妄顧專業操守可以沒有後果，肆無忌憚的濫權施暴，遭殃的還是手無寸鐵的市民，這大半年來遭殃的市民的確不計其數，不但示威者受害，記者、義務急救員、社工、議員、市民都不能幸免，不少時候受害者的慘況更是聞者心酸，見者流淚。面對紀律蕩然的警察，市民當然害怕，但社會更瀰漫仇視、瞧不起警察的氛圍，這種與警察決裂的心態，也是「和勇不分」能走到現在的重要原因。

因此，中共／林鄭政權依靠虛怯而不自知警隊「止暴制亂」的如意算盤顯然打不響，分化不了和勇，阻嚇不了市民。新任警務處長鄧炳強元旦推出的「寧枉無縱」、侮辱式大濫捕（例如要求市民下跪，不准人去廁所⋯⋯），或許會令部分市民對遊行卻步，但同時亦會進一步激化警民矛盾，社會要「回復正常」更遙遙無期。不排除虛怯不自知的警隊也意識到「飛鳥盡、良弓藏、狡兔死、走狗烹」的道理，竭力要維持香港需要「止暴制亂」的狀態，拒絕「正常」。不過，只要稍為冷靜想想都知道，需要「止暴制亂」的狀態不可能長期維持，警察遲早要行beat，遲早要面對市民。

中共／林鄭政權鐵了心腸縱容警暴，拒絕回應巨大民意，其實也是拒絕「正常」，要將香港人習慣的人權、自由、法治……，所謂核心價值連根拔起，代之以威權／專制統治，所謂送中惡法 ，也正正如是。現在因為香港人的竭力反抗而成了膠著狀態。

手無寸鐵的「和理非」，只有民氣作武器。事實上相比擁有大殺傷力武器和保護裝備十足的警隊，勇武的武力也是十分有限，根本與「虛怯的警暴」不能比較。觀乎大半年來，無數受傷的絕大部分都是前線抗爭者、示威人士，甚少警察受傷便可知。

Photo Credit: Andy Wong / AP Photo / 達志影像

其中一個民氣的平台，就是18區民主派主導了17區的區議會。三百八十多名勝出的民主派區議員完全明白，自己的當選與這次反送中運動脫不了關係。他們的任務就是把運動持續下去。預期林鄭政權會「矮化」今屆區議會，例如會繞過區議會調撥資源給親政權組織／政黨、更淡化區議會的諮詢角色，換言之是冷處理區議會（林鄭寧見落敗親政權議員也不願見當選議員便是一例）。民主派議員如何在原來權力極有限，現被政權冷待的議會平台抗爭，將是一大考驗。但只要一日林鄭政權不取消區議會，不能取消大部分民主派區議員的資格，區議會平台依然是有用的「戰線」，各區成立小組，追究警暴是第一步。當然還有新工會和黃色經濟圈等的抗爭平台。

至於在勇武行動力大減下（可能因大部分勇武前線已被起底、已被拘捕），和理非要更多直面警察濫權施暴，例如元旦日和1月5日上水反水貨示威的無差別施暴和大濫暴，會否令更多人退卻，連合法的遊行也不敢參與，也是一個大考驗。

灰記相信，這次反送中全民運動相比幾年前的雨傘運動，無論質和量都是「大躍進」，強烈抗爭意識隨運動散落社區而植根社區，中共／林鄭政權若以為繼續沿用鎮壓和拖延的手段，令運動走向沉寂，即使能收一時之效，政權也只會終日惶惶，特別是當一個政權淪落至依賴虛忶的警暴時。2014年的「We’ll be Back」，2019年的「煲底見」將會引領港人繼續前行，對專制強權說不。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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