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2023/10/08,
社會

「Lin bay好油」林裕紘返國稱筆電手機在維也納遭竊，法院懷疑滅證裁定收押禁見

「Lin bay好油」林裕紘返國稱筆電手機在維也納遭竊，法院懷疑滅證裁定收押禁見
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

林裕紘向辦案人員供稱，出國時帶走的筆記型電腦及手機在維也納失竊；由於相關通聯及電磁紀錄為重要證物，警方懷疑林裕紘是計畫性出國，且有滅證可能。

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘爆料全家人遭恐嚇，檢警調查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，全案可能為自導自演的恐嚇案，林裕紘昨（7）日自維也納搭機返國，桃園地檢署訊後依偽造文書、誣告、恐嚇等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見。桃園地院昨晚約10點半開羈押庭，今（8）日凌晨1點裁定收押禁見。

林裕紘涉犯偽造文書、誣告及恐嚇

《自由時報》報導，檢方指出，誣告罪嫌是因林男涉及使用偽造證據開啟刑事訴訟程序，偽造文書罪嫌則是涉及臉書假帳號「何可恩」的使用；恐嚇罪嫌在於「何可恩」的訊息內容涉及林裕紘的老婆跟小孩等。

桃檢表示，林裕紘涉犯刑法偽造文書、未指定犯人誣告及恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。7日深夜10點半左右，桃園地院法官閱卷後，才召開羈押庭，直到8日凌晨1點左右，裁定林男收押禁見。

手機和筆電都在維也納遺失，警方懷疑滅證

《中央社》報導，據了解，林裕紘向辦案人員供稱，出國時帶走的筆記型電腦及手機在維也納失竊；由於相關通聯及電磁紀錄為重要證物，警方懷疑林裕紘是計畫性出國，且有滅證可能。

《聯合報》報導，法院表示，依同案被告、國民黨黨工許哲賓供述，事發後林裕紘曾要求許刪除彼此的通訊紀錄，且林裕紘自稱，他平常與許聯絡的手機，於昨天回國前在國外搭乘火車時遺失，不過遺失的狀況明顯異於常情，加上有要求許刪除通訊的動作，林也自陳使用LINE、VIBER等軟體與許通話，就是為了避免留下雙方通聯紀錄，足認林裕紘有湮滅證據之虞。

另外根據林裕紘的陳述，他得知許哲賓有虛擬帳號的管道，許的虛擬帳號來源為自行創設及不詳友人提供等管道，顯見此案尚有不明共犯尚待追查，且此種虛擬帳號的用意，原本就是要避免被追查，足認林裕紘也有串證之虞，因此符合具有羈押之因。

《中央社》報導，林裕紘的律師在桃檢外被媒體堵訪，針對林裕紘是否筆電失竊等問題，均表示偵查中不便公開，甚至說「不要叫他好油，叫他壞油，他壞透了」。

林裕紘委任辯護律師郭羿廷被網紅四叉貓起底，4年前曾擔任前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的委任律師。

《自由時報》報導，李佳芬家族過去有多件官司都是委託郭羿廷辯護及追訴，包括李佳芬家族爆發農舍、干政、韓國瑜有小三等爭議時，郭羿廷都受委任提告政論名嘴、媒體社長、電視台主播等，韓國瑜岳父李日貴被指控涉盜採砂石、李佳芬弟弟李明哲被控散布「吃毒無罪」等案，郭羿廷也受委任訴究相關人士，堪稱御用律師。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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