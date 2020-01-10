專訪時代力量高鈺婷：主打托育與居住正義政策，減輕新竹家庭的負擔

文：丘琦欣（Brian Hioe）｜編輯：胡景祥

丘琦欣（以下簡稱丘）：首先，能不能請你向我們的讀者做個自我介紹？

高鈺婷（以下簡稱高）：我是時代力量新竹立委候選人高鈺婷，我今年35歲，有兩個女兒，之前是在新竹的工業技術研究院擔任研發工程師，大約有十年的資歷。工研院是一個財團法人的學術研究機構，我在裡面有六年的時間是做衛星相關合作計畫的研發，最主要是做無線技術應用。

丘：當初是如何開始從政的呢？是什麼原因讓你決定加入時代力量？

高：其實我是在2014年太陽花運動的時候，才真正地投身政治活動。在那之前，就只是關心政治，對政治有一些自己的想法，但從沒有起身來做過。剛好，自己過去的家裡是一個本土派家庭，講了非常多政治相關的事情，於是我從小就養成了關心政治的習慣。

當然從2008年馬英九上任以後，到2014年的六年間，我自己感覺非常痛苦。我覺得馬英九，特別是兩岸親中的政策，以及他任用的官員，和我的價值觀嚴重衝突。到太陽花運動爆發的時候，我當然會覺得應該一起站出來聲援，也有很多人跟我有一樣的想法。後來，隨著太陽花運動的落幕，我也同時意識到，我自己是一個媽媽，那個時候我大女兒是一歲又一個月。我覺得我能做的，是不是能在顧小孩之外的空餘時間裡，做些對這個社會更正向的幫助，或是更有影響力的事情。

那時我加入了「島國前進」，一個倡議補正公投法的公民團體，又接著上街向不認識的市民尋求公民連署書、以及辦論壇，這樣大概兩年的時間。2015年，島國前進的夥伴投入了新竹的立委選舉團隊，參選人正是代表當時2015年成立的時代力量。然後我觀察他，這個立委參選人叫做邱顯智──他是一個很棒的人，我能理解島國前進的夥伴為何願意來協助他。

那時候我還是一個工程師，不常有空。當他們問我有沒有意願幫忙，有時間我就會去，但沒有像投入島國前進那麼全心全意，因為我同時也還在觀察時代力量這個政黨。後來我看他們在新竹持續地深耕到2018，去（2018）年的地方大選他們也有推出議員，真的是非常認真經營，直到今年，換他們問我願不願意投入這場選舉。

我相信沒有人會把參政或參加選舉這件事情，當作人生一定要做到的事情，所以一開始我也沒有很認真去想，覺得參政好像很遙遠，雖然我很關心。可是因為去年的選舉結果，我很明顯感受到保守勢力的反撲，包括公投的結果，我會覺得在台灣看似很親和、很友善的社會，仍然是一個充滿歧視、且沒辦法接受差異的一個社會。我內心是被衝擊的。

那時我有寫下去年大選的心得，如果我可以在我的位子上做到更多的話，我希望可以擴大我的影響力。那個時候，新竹的時代力量來問我，你願不願意參選，我當下第一時間是拒絕，因為對我來說，我有一個穩定的家庭生活，兩個小孩又還小。後來，他們反覆跟我討論，也說：「你代表這個城市大多數的家庭，所以你可以做到更多。」這讓我想起那個時候，我想讓自己的影響力擴大，希望讓這個社會有所進步，這是我可以努力的。我理解到大家都是同一個命運共同體──如果選舉的結果不是你想要的，是不是你不夠努力？所以我才覺得原來我可以做這些，成為這次時代力量的立委候選人。

丘：和往年相比，你認為今年的選舉有什麼特別的地方？台灣的選民又專注在哪些議題上？比如說，會比較關心兩岸議題還是國內政策？在你選區內的選民又更常關注什麼議題？

高：根據過去選舉團隊的feedback，因為時代力量是一個很新的政黨，被認為不是真的想贏得選戰，而是一個相對投機的政黨。但是隨著這四年過去，現在非常認真在新竹耕耘，在去年成功選上了新竹市、新竹縣以及苗栗，總共推出了七位候選人，當選了六位。推動整個黨部，整個桃竹苗競選團隊運作的，就是2016年沒有選上的邱顯智，雖然他沒選上，但他也沒離開新竹，他持續耕耘。所以我這次出來選，可以很明顯地發現，不會再有人說你是想騙政黨票，或是想來沾沾民氣，然後下一次選議員，不會再有人這樣講了。

至於推出的政策，因為我的年紀比新竹市平均大約37歲還小個兩歲，新竹市的家庭非常多是親子。新竹雖然不是直轄市，可也是生育率第四高的城市；另外在新竹市還有一個每年產值已經破兆的科學園區，所以像我們這樣的家庭，同樣也是工程師的很多。有非常多像我這樣子本來家裡是在新北、台北，因為工作就業的關係，到新竹這邊落地生根。大家可能有相對相像的背景，譬如說學歷比較高，然後在園區這邊形成一個科技的聚落。所以我推的政策都跟他們相關，譬如說托育與居住正義政策，這兩個應該會讓他們有感。以托育政策來講，剛剛說我們生育率第四高，但是實際上在新竹的公托是零；公共托育，就是政府舉辦給零到兩歲幼兒的公立托兒中心。三到六歲，則是公立幼兒園，而我們一家公立托兒中心都沒有。

新竹的公、私立幼兒園比例是三比七，這個比例是全國倒數第三，然而我們的生育率卻是全國第四高。新竹市的平均家庭收入所得百分之二十都要用來負擔托育費用，更不要說像我們這種外縣市移入的家庭，沒有家人作為後勤支援，對每一個家庭來講，除了經濟上的負擔，如果小孩生病了，變成一定要有人請假在家照顧，而像我跟我先生是雙薪家庭，就一定要輪流休假。所以我們的政見，就是清楚地說要廣設公托公幼，至少希望公幼可以拉到五比五的比例。另外我也有推企業托育政策：在竹科現在有157家員工百人以上的企業，但是設有企業托育的只有四家。我真心希望，推動企業托育可以幫助到每一個在園區工作的爸爸媽媽。

我之前在工研院的時候，我們公司有托育中心和幼兒園，雖然是委外的，可是相對於很多家長來講，你不用擔心你的小孩，第一個要花時間接送，第二個是可以一起上下班。再來就是透過這樣的關係，提供較好的福利可以讓員工對公司更有向心力，而且產力也會提高，我們的托育政策政見就是推這兩個。

再來就是居住正義的問題。新竹市雖然不至於像台北市，要不吃不喝15年才買得起房子，可是在新竹市，大概也是需要不吃不喝八年。新竹市的房價，這十年就已經漲了兩倍，所以實際薪資還是持續負成長，這對年輕人來講是非常辛苦的事。針對這部分，時代力量主推囤房稅的改革，我們希望幫忙年輕人降低壓力。另外，我們希望新建案在賣預售屋時，可以登錄價格，讓價格透明；現在就是不透明，可能被建商哄抬，讓想買房子的人更加辛苦。

丘：你覺得這次選舉怎麼反應出台灣年輕人的政治參與？

高：很明顯地，時代力量是一個非常願意讓年輕人參與政治的政黨，也非常努力。前提是要有專業背景。對我們年輕人來說，我們可能是代表所謂新政治的人，我們覺得專業是非常重要的事情。如果是一般的選民服務，像是清水溝、修路燈、露臉、跑攤諸如此類，對我們年輕人來講這些事情都很簡單，不具必要性。對我們來說，選專業非常重要。

如我剛剛講的，新竹市是一個比較年輕的選民結構。所以對年輕人來說，推出一個比較年輕的，能讓大家覺得更能理解我們聲音，推出我們有感的政策，這才是我們想要的民意代表。我不要那些，只會做一些不知道在服務誰，且提出的政策又讓我們無感的民意代表。我覺得新的政治人物，特別年輕人，你提出的政策，要能夠讓他們有共鳴，而且是讓他們看得到未來，才會被年輕人接受。

像時代力量去年在新竹市推出四個新議員，選上了三個，他們三個人都是相對年輕，大概30歲上下。他們一個是年輕的媽媽，一個是單身在地人，一個是從美國留學回來的碩士在新竹生活，甚至整個市議會有三分之一的老政治人物被汰換掉，換成新的、年輕一代的政治人物。有的可能過去是助理，也有從事記者工作，他們透過身體力行，清楚地認識在地，並爭取到認同。所以我覺得這是一種風氣，是看得到的改變。

丘：你認為在台灣，「進步」年輕人的政治參與是否能夠被擺在國際政治趨勢的脈絡之中？尤其是全球各地年輕政治家都在主打「進步」政策的現象？

高：對，沒有錯。舉個實例：時代力量支持同婚，然而去菜市場的時候，就會有一些人跟你說：「你們支持同婚，我們不支持你」，但很少遇到年輕人說不支持同婚，所以不支持你。我覺得這件事有世代差異，譬如說前幾天芬蘭才剛出了一位34歲的女性總理，說起來她可能跟我年紀差不多大。對於國外進步的事情，我們絕對是給予肯定，之前還有一個女總理帶著女兒去參加聯合國會議，我覺得這些事情是很稀鬆正常的，本來政治就是眾人之事，而且對於政治的態度，本來就應該落實在生活每一個角落，政治就是生活。所以我覺得對於這些進步派的事情，我個人是非常樂於接受，而且也認為這樣的價值會慢慢的成為一種普世的價值。希望可以往這個方向前進。

丘：最後，你有沒有什麼不只對台灣讀者，也想對國際讀者說的話呢？

高：對國外的人，我很希望大家可以同時關注中國跟香港，以及中國跟台灣的關係，其實我覺得香港跟台灣都是中國暴政延伸的第一線。台灣在太陽花學運以後有很多年輕人出來參政，我在希望這些聲音不要輕易地被消滅的同時，也希望其他人共同來關心與參與政治。

特別是香港遭遇這些事情，也許對台灣來說，我們除了關心他們以及表態支持之外可能沒辦法多做什麼。我希望當選立委之後，將來台灣在修法上，可以真正的幫助他們。我會希望國際上的人，不要以為自己沒有辦法幫助他們，只是要你願意關注他們，只要你不是沈默的，未來，如果大家遇到相同事情，還是會有人跟你站在一起。

再者，我自己過去是做產業相關研究的工程師。關於中美貿易戰，就我來看，中美貿易戰的本質是科技戰。所以在這裡，台灣的角色是相對關鍵的，特別因為台灣是以半導體產業做為核心競爭力，所以台灣的角色會非常敏感。除了台灣本來技術就非常不錯，也有非常多人才從事於這個產業，所以未來，如果中國想要擴張，譬如說5G產業，中國就會利用「惠台措施」來挖角台灣的人才去協助他們擴展，成為新的經濟霸權。

所以對我來說，台灣人一定要注意除了我們本身具備的優勢，也要注意到中國的威脅，不要認為中國真的給你任何甜頭。以中國過去的行為，我認為他們就是用市場換取技術，譬如讓台灣進去中國市場，但中國藉此獲得技術，美國進去中國市場也是一樣。中國人當然也很清楚，想賺我的錢可以，但請你把你的技術交出來。而且你賺的這些錢，可不可以從中國帶回台灣，也是打上一個大問號。

中國透過市場換取技術，這事情本來大家都知道，而且是持續發生超過二十年。美中貿易戰的引爆點就是在這裡。所以我希望讓國際讀者瞭解，關於中美貿易戰，台灣扮演著一個關鍵的角色。我們也希望，除了在貿易戰關注台灣，更重要的是回應中國的統戰威脅；台灣賴以為生的科技業這個核心競爭力，又是不是抵擋得住美國與中國的競爭，非常值得大家關心，試想台灣還能不能保住自己的特殊地位。

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本文經破土（New Bloom）授權刊登，原文發表於此（英文版）

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航