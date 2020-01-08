澳洲野火超過10億隻動物死亡、當局必須撲殺1萬隻駱駝，3區火勢恐再加劇

（中央社）澳洲當局今（8）日警告民眾準備新一波撤離行動。經過短暫涼快的數天時間，東南部地區氣溫開始上升，重啟火勢復燃的危險。

消防員利用酷熱及強風暫緩的時刻，強化數條封鎖主要火場的防火線。此外，軍方持續提供物資給數以千計、無家可歸的災民。

澳洲當局預計最快10日將有新一波高溫來襲，雨量不多，意味火勢將重返危險情況，使得復原工作變得複雜。

澳洲遭野火重創，近幾週已有24人喪命，燒毀的土地面積超過1030萬公頃，相當於南韓國土面積（約為1000萬公頃）。

新南威爾斯州（New South Wales）鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）告訴《天空新聞網》（Sky News）：「我們將看見一些廣泛蔓延的烈火引發的危險，我們要求大家做好準備。」

Photo Credit: AP/達志影像

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澳洲野火煙雲飄散1萬2000公里，已觸及巴西

澳洲東南部3座主要城市，雪梨、墨爾本和首都坎培拉全被濃厚的煙霾籠罩，入列全球空氣汙染最嚴重的城市。

澳洲當局努力恢復郊區數千民眾的通訊和電力，並警告若系統超載，可能會強制斷電。專家認為澳洲連續3年乾旱與氣候變遷有關，乾旱造成大片灌木叢地帶極為乾燥，容易引發大火，導致這場野火危機。

澳洲野火延燒，巴西國家太空署（National Institute for Space Research, INPE）旗下的遙測部門7日推文表示，野火煙霾已觸及巴西，煙霾一路飄洋過海來到巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）。

Smoke from Australia bushfires reaches Brazilhttps://t.co/0M2uWaO2s1



? NASA image obtained January 7 shows smoke from wildfires surrounding Sydney, Australia pic.twitter.com/350ZCyqAME — AFP news agency (@AFP) 2020年1月8日

智利氣象局7日也表示，智利和阿根廷能看見野火產生的煙霾。這意味著海拔6000公尺、霧濛濛的煙雲飄了1萬2000多公里到達南美洲。

Photo Credit: Reuters/達志影像 澳洲大火的煙屑灰燼進入海洋被沖上岸，染黑了雪梨的邦黛沙灘。

死亡動物已達10億隻，南澳卻將撲殺1萬頭駱駝

雪梨大學生物學家今天把新南威爾斯州估計因大火而傷亡的動物數量加倍，多達10億隻。

Photo Credit: Reuters 受大火衝擊的澳洲東南部海岸伊甸（Eden），一隻鳥兒死在沙灘上。

不過澳洲嚴重乾旱導致野火肆虐，大批野生駱駝在偏郊城鎮尋找水源與人搶水喝，在南澳州西北部、住有2300位原住民的「阿南古之地」（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara，APY），將將自8日起連續5天射殺駱駝，估計約有1萬頭 駱駝將被槍殺。

當地官員表示，這些野生駱駝湧向當地社區的水箱，水龍頭和任何其他可用的水源找水喝，消耗著本來已經很稀少的水和食物，已經給地處偏遠的原住民社區 帶來了壓力，據稱這些駱駝破壞 籬笆，進入房屋周圍並試圖喝冷氣機的水。另外，有些駱駝渴死或爭搶水源時被同類踩死，動物屍體也汙染了重要的水源和文化遺址。

不過這樣的決定也引發了網路上的撻伐。不滿的網友表示，澳洲已經死了這麼多動物了，當局卻還要撲殺更多的動物？

So the Australian government is now blaming CAMELS for the fires all over the country, and plans on killing 10,000 of them. I swear, humans would probably blame unicorns before accepting that it's our fault. — Connor Anderson Ⓥ (@C_Anderson1998) 2020年1月7日

澳洲於1840年代首度引進駱駝，協助探索澳洲大陸的廣闊內陸，往後60年更從印度引進多達2萬頭駱駝。如今澳洲被視為全球擁有最多野生駱駝的國家，官方估計，有超過100萬頭駱駝在澳洲內陸沙漠遊走。

澳洲2010年《 國家野生駱駝管理計劃》 估計，澳大利亞有超過100萬頭野生駱駝，如果不加以管理， 這些駱駝將每8至10年增加一倍，5天的撲殺行動預計將全澳洲駱駝控制在120萬隻以內。

閃電助長火勢，澳洲3地區災區恐更惡化

《美聯社》報導指出，雖然澳洲東海岸8日的雷陣雨稍稍緩解火災情勢，不過外界也擔心閃電恐怕會導致更多的火災發生。《衛報》則指出， 本周初天氣較緩和，不過包括新南威爾斯州、 維多利亞州、 南澳州部分地區將從明（9）日開始再趨惡化，原因在於40°C以上的高溫和不可預測的風將席捲整個火區。

10日將是關鍵的一日，澳洲 氣象局已對維多利亞北部郡縣發布了極端火災危險等級。該州緊急事務大臣 內維爾（Lisa Neville）建議居民盡快在此之前撤離，「所有維多利亞州人都應該保持警惕，因為乾燥的閃電可能會引發維多利亞州其他地區快速蔓延的火災。」

澳洲自9月爆發大火以來，目前死傷人數已攀升至26人，東南部已有2000所房屋被大火摧毀，目前新南威爾斯州仍有2300名消防員正與110起以上的火災搏鬥。

Photo Credit: Reuters/達志影像

澳洲野火危機持續擴大，各界紛紛挺身募款賑災，來自澳洲的明星包括「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、妮可基嫚（Nicole Kidman）都紛紛解囊，分別捐出新台幣3000萬元、1500萬元協助救災。

另一位澳洲男演員羅素克洛（Russell Crowe）則缺席6日在美國加州舉行的金球獎，美國女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）擔任頒獎嘉賓時解釋，羅素克洛未能出席，是因為他在家鄉澳洲「保護他的家人免於毀滅性森林大火」，無緣親自領取所獲得的迷你影集或電視電影類最佳男主角獎座。

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核稿編輯：楊士範