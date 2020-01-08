零距離科學：為甚麼害蟲近年能捲土重來？

文：鄭昭彤（東京大學地球與行星科學系博士生）

圖：香港電台

蚊子、塵蟎、床蝨，相信每個人都不多不少受過牠們的「照顧」。多年來科學家致力研發各種有效的殺蟲劑對付這些令人困擾的害蟲，而我們也曾經以為人類的勝利只是時間問題。然而，近年隨著氣候變遷、全球化與現代生活模式轉變，這些害蟲居然有了捲土重來的跡象，而且比之前更難應付。

蚊子、蜱蟲：氣候暖化的既得利益者

說到地球暖化，很多人都會擔憂海平面上升以及冬天會消失。對蚊子來說，愈來愈暖的氣候卻是喜聞樂見的好消息。蚊子的首三個發育時期（卵、幼蟲、蛹）和環境溫度息息相關，炎熱的夏天對牠們來說最有利。氣候暖化帶來更長的夏天，也令更多地方變得適合蚊子生存。科學家發現，白紋伊蚊（Tiger mosquito）花了十年攻陷了法國的十個城市，之後卻只用了五年時間遍佈相同數量的城市。牠們先在城市裡的小池塘產卵，漸漸適應城市的環境。

蚊子吸血時會注入唾液令過程更順暢，這也是我們被叮咬後會覺得痕癢的原因。蜱蟲的叮咬則是無聲無息，牠們待在樹葉底下，在人類和動物靠近時勾在他們身上飽餐一頓。近年來人類都市不斷擴張，原本居住森林裡的動物不時誤入城區，寄宿在動物身上的蜱蟲和蚊子因此得以在城市裡發展勢力。和蚊子一樣，蜱蟲喜好温暖的環境，而在攝氏7度下則會失去活力。但這些寒冷的日子已經愈來愈少，科學家最近在冬天搜集的樣本發現了蜱蟲的踪影，而牠們在加拿大、瑞典等寒冷的國家中也開始變得活躍。

科學家用白布在叢林中採集蜱蟲樣本。

我們討厭蚊子和蜱蟲，主要是因為牠們吸血令我們皮膚紅腫、痕癢。然而牠們實際上的威脅更加嚴重：牠們也是是各種傳染病的載體。牠們不只叮咬人類，也會吸動物的血，導致各種細菌病毒可以在人畜之間傳播。例如萊姆病（Lyme disease）原本寄宿在老鼠體內，卻能透過蜱蟲傳染給人類。我們可以想像，未來將會有更多國家面對蚊子與蜱蟲帶來的流行病危機。

產卵期的蚊子吸食血液以得到能量孕育蟲卵，也留下了紀念品：皮膚痕癢，以及傳染病的病原體。

塵蟎、床蝨：藏在房間的敵人

說到窩藏在床裡的害蟲，大概很多人都會想到塵蟎。塵蟎只有數百微米大，所以肉眼無法看見。牠們依靠我們的皮屑維生，因此我們的床對牠們來說是簡直是最完美的居所。雖然塵蟎並不吸血，但牠們的排泄物會引起過敏，所以也令不少人困擾不已。尤其現代人喜歡宅在家中，卻也增加了暴露於塵蟎的風險。幸好，科學家指出現在已有預防塵蟎過敏的疫苗，而且只要每天打開窗戶通風，就可以減少室內的塵蟎。

塵蟎非常細小，要使用顯微鏡才能看見。牠們本身不會騷擾到人類，但排泄物卻會引起過敏反應。

然而，我們的睡床也有可能藏了另一種更為棘手的害蟲：床蝨（bedbug），又名臭蟲。牠們約1至7毫米大，呈圓形扁平狀，遠看是一堆密集的黑點。顧名思義，牠們會躲床裡，在你最放鬆的時候跑出來咬你一口，令你痕癢難耐。蚊子固然可惡，卻只有產卵期的雌性需要吸食血液以得到足夠能量。床蝨卻是盯上你的血作為糧食，一旦睡床被攻佔，牠們就會恆常地騷擾你的睡眠。因此有人因為被叮咬而失眠，甚至患上焦慮症。而且不要被牠的名字騙了──床蝨的領地可不只是床，牠們也會佔領你的其他傢俱、衣物。一隻床蝨每天可以產下兩到五顆卵，只要幾個星期就會遍佈家裡的不同角落！

幾十年前，人們會使用一種叫DDT（滴滴涕）的殺蟲劑來對付床蝨，使牠們的勢力一度被削弱。但之後因為濫用DDT以致效果大不如前，再加上人們開始了解它的毒性後，就棄用了這個解決方法，床蝨也因此得以重振旗鼓。隨著近年國際貿易和旅遊日益蓬勃，床蝨也坐順風車進軍全世界。

床蝨不只出現在睡床，也能跑到衣櫥裡藏於衣物之間。

蠕形蟎、頭虱：與你親密無間

蠕形蟎（Demodex）和塵蟎同樣屬於蟎類，也是我們俗稱的蟎蟲。現時發現有兩種蠕形蟎會寄生於人類，宿於毛孔之中。因為通常會在睫毛、眉毛或鼻子附近發現牠們的蹤跡，故又被稱為「睫毛蟎」（eyelash mites）。小孩子通常都不會感染蠕形蟎，直到青春期荷爾蒙變化，油脂分泌增多，我們的臉部就會變成牠們的安樂窩。

不過即使受到感染也不用慌張，因為蠕形蟎非常普遍，到了80歲時幾乎每個人臉上都住了幾隻蟎蟲。牠們和塵蟎一樣不會吸血，一般也不會引起任何症狀。可是，當蟎蟲數量大幅增加，就會引發皮膚發炎等健康問題。 現代人的飲食比前人豐富，油脂分泌過盛並不少見，而空氣污染也可能導致蟎蟲的增加，因此愈來愈多人患上因蠕形蟎帶來的健康煩惱。蠕形蟎會通過人與人的親密接觸，包括愛侶間的親吻，而找到機會寄生到新的宿主身上。

蠕形蟎躲在我們的毛孔附近，一般患者大概每平方米厘米會有一兩隻，大多沒有明顯的症狀。嚴重的患者卻有十隻以上。

單身的朋友看到這裡，先不要太早放心：如果你喜歡和朋友自拍，就有可能受到另一種寄生蟲的青睞──這個在近年才出現的社交行為，其實有利於頭虱的傳播。以前主要是小孩子比較容易惹上頭虱，現在卻連成人都不能倖免。頭虱的繁殖力驚人，只要有幾隻虱子在你自拍時偷渡到你的頭髮上，牠們就會迅速在你的頭皮上落地生根，然後靜待下一次自拍時繼續開拓領土。

現代人和朋友自拍大概不會想到有可能會傳染到頭虱吧？

人蟲攻防戰

人類與害蟲的對抗歷史悠久，尤其二十世紀各種殺蟲劑的發明成功消滅一部分害蟲。隨後人類開始濫用殺蟲劑，而能夠在這種困境下殘存的害蟲通常都是比較頑強的變種，整個族群因此慢慢產生抗藥性。可以說，我們現在的敵人已是今非昔比了。

「凡是殺不死我的，必使我強大。」不幸地，這句話也適用於剛才提到的所有害蟲、寄生蟲，也是為甚麼近年牠們能夠捲土重來的原因。

面對這般挑戰，人們只能思考其他方法來防治害蟲。例如蚊子和蜱蟲既然能夠憑二氧化碳水濃度探測人類的方位，那麼能否利用這個原理製造誘捕牠們的陷阱呢？在實驗中，科學家發現比起單獨用二氧化碳，使用了人類腋下和腳部體味的誘餌似乎更為有效。也有科學家對雄性蚊子進行基因改造，再用無人機放生五萬隻改造後的蚊子，希望有效減慢蚊子的散播，但這個做法始終具爭議性。

科學家進行實驗測試床蝨對溫度、二氧化碳以及人類體味的反應，從而造出更有效的誘餌。

至於躲在床裡、傢私裡的小傢伙，科學家發現牠們無法在攝氏48度以上存活，所以可以使用熱室為傢私「消毒」。為了防止床蝨藏在行李箱裡、跟著人們坐飛機擴散到世界各地，有些機場的檢疫犬接受了訓練，幫助偵測旅客的行李裡會不會躲了幾隻非法入境的床蝨。

在無法逆轉的氣候變遷下，如何防止害蟲進一步侵食我們的生活，是我們人類的重大課題。這場人與蟲之間的攻防戰仍然在繼續 。

《零距離科學》集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於1月10日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。節目網站：www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/sciencewithyou

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue