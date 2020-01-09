美伊衝突會是「第三次世界大戰」的開端嗎？

在伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）一聲令下，伊朗於1月7日對美軍駐伊拉克軍事基地發射十餘枚飛彈攻擊。此次行動可說是針對美軍在1月3日於巴格達狙殺伊朗革命衛隊及「聖城旅」最高將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後的報復行動。一時之間，國際油價金價上漲，西方媒體及政要擔憂中東情勢再度升高，社群網路上甚至紛紛轉傳「第三次世界大戰」的標籤。

然而回顧近年中東政治可以發現，今日情勢並非一夜之間急轉直下，而是經過長年的醞釀而成。而儘管情勢升高，但緊張局勢不必然會一發不可收拾。美軍撤出中東的大戰略很難逆轉，而爆發第三次世界大戰的可能也相當低。

第一，美伊衝突不是最近才爆發，而是長期情勢升高的結果

根據美國智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）在2019年12月提出的報告，從2018年9月起，由伊朗所支持的武裝團體就對美國在伊拉克境內的各項設施，如大使館及軍事基地，發起超過三十枚火箭攻擊。去（2019）年底美國駐伊拉克大使館受到攻擊，實則是伊拉克的親政府與反政府方，甚至伊朗扶植的民兵涉及一系列抗爭的結果。

伊朗去年九月疑似以無人機及飛彈襲擊沙烏地阿拉伯油田、七月扣押行經波斯灣的英國油輪、六月攻擊英國油輪甚至讓與美國及伊朗皆友好的日本首相安倍晉三親赴伊朗調停。而一系列衝突可以回溯到2018年5月8日川普（Donald Trump）宣佈退出由歐巴馬（Barack Obama）於2015年促成，由多國介入監督的《伊朗核協議》，並恢復對伊朗制裁。縱然伊朗在川普執政初期被認定為合乎協議要求，但川普認為此一協議根本上無法阻止伊朗進一步發展核武的能力，並決意退出。2020年1月6日，伊朗宣佈鈾濃縮作業不受核協議限制，等同宣佈《伊朗核協議》死亡。且不論川普當初決定的功過是非，但今日情勢絕非過去一週才急劇升級，而是有長期脈絡可循。

第二，美伊衝突不會無限升高

對於伊朗領導階層而言，失去蘇雷曼尼除了失去了軍事上的左膀右臂，也是對伊朗的奇恥大辱。然而緊張情勢的升高仍然有不同層次，而不會即刻升高到你死我活的全面戰爭。伊朗領導階層雖將美國視為大敵，但戰略優先指導原則仍然是政權及自身身家的存亡。

到今天為止，美伊衝突地點大多限於本土以外。蘇雷曼尼是在伊拉克遇襲，而伊朗的反擊也是針對美軍在伊拉克的基地。這實際上顯示出美伊雙方的克制。美國向伊朗領袖展示能在地球上任一目標發動斬首攻擊的能力，以及現階段無意發動在伊朗本土攻擊的意圖（儘管川普威脅攻擊伊朗本土目標）。川普甚至在去年七月就表示，在下令發動對伊朗本土攻擊的前十分鐘反悔而收回成命。

伊拉克雖然飽受無妄之災，但也成為美國與伊朗的緩衝區。往後的情勢升高也不會一步跳到美國對伊朗的政權更迭或伊朗對美國本土的飛彈攻擊。伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）往來軍艦商船的騷擾勢必增加。但伊朗若全面封鎖荷姆茲海峽，造成第四次石油危機，非但很難傷到油源相對充足的美國，反而會對經濟下滑的盟友中國造成極大經濟衝擊。

此外，伊朗雖然宣稱要將以色列「從地圖上抹去」，但直接攻擊以色列的情境仍很難成真。針對如以色列及沙烏地阿拉伯等中東大敵，伊朗多年來是以扶植週邊代理人進行騷擾。例如對以色列是扶植黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），對沙烏地阿拉伯則扶植葉門的胡賽組織（Houthi movement）。而以色列在中東一向以能征慣戰，反擊毫不留情著稱。過去面對距離更近的伊拉克海珊政權，以色列曾在1981年空襲伊拉克核設施。1991年波斯灣戰爭期間，以色列因受伊拉克飛毛腿飛彈攻擊，一度準備進攻伊拉克。當時美國為免節外生枝，向科威特派出大軍壓制海珊政權，以極力安撫以色列，以免因為以色列參戰使得其他阿拉伯盟軍收手。

此刻川普設下撤軍中東的大戰略已定，得不到足夠美軍奧援的以色列可能會以更優勢無情的軍事手段反抗，甚至報復可能的伊朗攻擊。而此刻政治威望因貪腐疑雲受到挑戰的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），也可能以對外用兵轉移國內政治焦點。最後，以色列一般相信持有核武，這都使得任何企圖對以色列發動大規模攻擊的國家投鼠忌器。

Photo Credit: AP / 達志影像

第三，美軍撤出中東的大方向不會反轉

美軍在伊拉克及阿富汗等中東戰場逐步撤軍早已行之多年。而川普上任後則延續此一政策，甚至冒着拋棄庫德族盟友的罵名也堅持從敘利亞及伊拉克撤軍。同時間，美軍仍然在印太及歐洲有着大量駐軍。2019年，美國海外駐軍最大的駐在國依序是日本、德國、韓國、阿富汗及義大利。在《2020財政年度國防授權法案》中，被提及次數最多的美國戰略對手是俄羅斯（195次）及中國（193次），伊朗的76次甚至不及北韓的121次。

縱然此刻美伊緊張形勢升高，但在近20年勞民傷財的中東戰事後，美國政界已認識到在東亞及歐洲的權力真空造成了中國及俄羅斯的軍事、經濟、科技、網路、影響力等領域給美國帶來的威脅。從國際關係現實主義的角度來看，恐怖主義對美國而言是癬疥之疾，伊拉克、伊朗等中等國家至多能造成皮肉傷。唯有中國及俄羅斯此等有能力在全球尺度爭霸的強權，才是美國的心腹大患。將戰略重心放在防範真正有資源實力挑戰美國的中俄強權，會比陷入與中等規模中東國家的「上駟對下駟」不對等戰爭，對美國核心國家利益還來得要緊。

最後，第三次世界大戰爆發的機會仍然很低

雖然在西方主流媒體及社群網路在蘇雷曼尼遇襲後開始有「第三次世界大戰」的討論，但今日情勢顯然還不到爆發世界大戰的程度。過去兩次世界大戰都有幾項特徵：起碼兩大軍事同盟的對立，以及戰事在兩個區域以上爆發。但在人類進入核子時代後，縱然在冷戰期間有過北大西洋公約組織及華沙公約組織的對立，東西陣營也有在一個以上的區域爆發全面戰爭的可能。但相互保證毀滅的核子威嚇使得核武國不直接兵戎相見，更沒有爆發以軍事同盟集團為單位的世界大戰。

如果我們將美軍戒備狀態（defense readiness condition，DEFCON）視為可能爆發全面核子戰爭的指標，過去最接近爆發世界大戰的時機是古巴飛彈危機及波斯灣戰爭的第二級戒備狀態（第一級戒備狀態意味即將或已經爆發核戰）。九一一恐怖攻擊後曾一度提升到第三級戒備狀態，但一週後就降為第四級。

今日外界雖預料伊朗距離發展出核武只需幾個月到半年時間，但沒有核武的伊朗便很難將戰事擴展到區域外，有核武的伊朗更會因為核戰的成本過高而自我節制。同理，作為伊朗靠山的俄羅斯及中國，縱然近日才與伊朗進行聯合軍演，但同為核武國的兩國更不會與美國直接爆發衝突。而美軍也不會為了與伊朗可預期的長期衝突，留下在歐洲及西太平洋的權力真空。

今日美伊衝突急轉直下，確實令人擔憂。除了軍事上的可能衝突，對全球經濟可能的衝擊也可以預期。然而我們也不必陷入末日情緒，以為第三次世界大戰將至。二戰結束至今已75年，比今日更緊張的情勢所在多有，但「三戰」仍未發生。其關鍵在於各國領袖不分意識型態與體制的理性決策模式，使得國家利益及自身存亡考量壓倒了瘋狂與狂熱。

縱然伊朗取得了核武，至多也將會是世界上第十個擁核國。一國擁核雖能有效嚇阻外地入侵，但該國也必然要在對外用兵時自我節制。美俄英法中如此，受強敵環伺的以色列如此，有血海深仇的印度與巴基斯坦如此，極權專制的朝鮮也如此。面對升高中的中東情勢，審慎冷靜地觀察因應要比杞人憂天更有建設性。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航