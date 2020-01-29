羅浥薇薇 X 李屏瑤對談：轉化有感事物為虛構情節，保留閃閃發亮的細節

文：沈眠

繼大獲好評的散文集《情非得體：致那些使我動情的破美人》後，羅浥薇薇繳出小說集《失戀傳奇》，特邀亦推出新作《台北家族，違章女生》，備受矚目的創作者李屏瑤對談新書。相識多年的兩人，在堪稱女同志精神餵養聖境的女書店，以「妳還記得第一次喜歡的那個女生嗎？」為題對談。

Photo Credit: 時報出版提供

性別是永遠固定的嗎，人生的可能性只有這樣嗎

李屏瑤對《失戀傳奇》的閱讀，不由帶著特殊情感，因為裡面充斥她熟悉的公館生活圈。「比如女書店，我記得以前這裡會有筆記本，上面可以留下資料，像是徵友啟事，讓大家找到彼此。」她帶著遮掩不住的笑意：「也許今晚座談可以朝台大外文系女生的愛恨情仇這種超尺度進行？」讀者萬分期待地笑開了。旋即她正色道：「這是薇薇橫跨10年的作品集，讀的時候，好像進入夢境，像看今敏動畫，片段不斷糾葛，畫面可以無限repeat，於是愛過的人、離開的人都再度重返，讓人非常感傷，卻又懷念不止。」

「確實是活在夢裡吧，尤其是已經不在的東西。寫作時，我非常想要保留記憶中的細節，因為害怕它們就此消失。」因為生病導致記憶力出現障礙，再加上住在南部，唯恐身心無法負荷，羅浥薇薇原本想要盡可能減少新書分享會的場次，「調整到公眾狀態對現在我的來說，滿困難的。不過，女書店這一場，我勢必要答應，因為這是餵養我成長、讓大家能夠美好地串連在一塊兒的重大地方，無論如何都得來。」她慵懶的嗓音裡帶著真誠的動情。

李屏瑤提到幾年前與羅浥薇薇見面的事，「那一天她穿花長裙，小孩已經出生了，聊一聊她就掀開長裙――」讀者譁然，現場醞釀著進入限制級的氣氛，羅浥薇薇也一臉驚嚇，李屏瑤很快接著講道：「給我看膝蓋上的刺青。」似乎可以聽見眾人發出「切」的心聲。「那個刺青已經變樣了，因為生產讓薇薇從裡到外翻攪，她徹底地被改變。其實，戀愛也是這樣，發生了以後，有些改變會留下來，將人變造成另外的樣子。」

「這幾年身體狀態的改變，的確滿激烈。生小孩這件事讓周邊朋友很驚訝，尤其她們都認為我是鋼鐵女同志。但也許這是我的人生夠幸運，也活得夠長，所以就不停地有各種生命的變動到來。」羅浥薇薇鼓勵似的對台下讀者說，「各位真的在年輕時不妨多嘗試，不要自我設限。性別並非永遠固定，某個時刻喜歡上同一種性別，也許好事，也許壞事，但總之是開啟了一個可能性，然後某個時刻棄暗投明，又回到所謂正常關係，同樣也是可能性。」盡可能經驗人生的可能性，於羅浥薇薇而言，是重要的。

羅浥薇薇不是非得做女同或異性戀，而是碰到某個人，感覺很對，可以一起生活，那是舒服的狀態，唯她也明瞭，當然不是每個人都能找到那樣的開關，「只是幸運也是由態度決定，要維持開放的心態，機會才能變成幸運。」

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寫小說，就像看不見的人拿刀切蛋糕

羅浥薇薇自陳寫《情非得體：致那些使我動情的破美人》，是狡猾了一點，從公眾人物觀察的角度暗自覆載她的成長歷程，「另外也是不甘心，總覺得應該有更多可以被看見與認識的女性典範。」

隨後她講：「我走的是掏心掏肺的創作路線，那是必須給出全部，不然就是零的痛苦。」羅浥薇薇鄭重地說著。她且提到〈斷代史〉入選《九歌107年小說選》，是有些意外的，因為她是當散文而寫，唯讀者與創作者看待虛構與真實的界線似乎並不相同，「重要的是，我的情感真實與否。我的寫作，都是從自己有感的東西開始，再轉化為虛構的情節。但其中依然保留那些我所經驗的，閃閃發亮的細節。」

羅浥薇薇小說的細節，的確讓李屏瑤沉迷不已。最近要搬家的緣故，李屏瑤整理東西時發現大學時代照片的光碟，還有畫素只有10萬數位相機32M的小記憶卡，「都已經無法讀取，永遠打不開了。說起來，文字讀取還是最可靠的形式。我覺得《失戀傳奇》就是一本將容量32M相片或影片寫下來的書，而且粒子並不粗，有許多細緻幽微的層次。」

李屏瑤轉而說起人魔萊克特博士系列作電影《紅龍》：「裡面有名盲女要切蛋糕招待男人，她將牙籤插在圓心，慢慢切片。我覺得寫小說就是看不見的人拿刀要切蛋糕。你要怎麼下刀，是非常難的。」另外，她講到有時候看電影，會目睹一些過長的畫面，美得不可思議，即便跟故事的推進無關，但導演明顯就是很想留著它，她寫《向光植物》也會有類似無法捨離的情況。

多年前，羅浥薇薇寫第一本書《騎士》時一無所有，沒有戀愛，英國學位也沒有取得，跑到台中友人家中借住，全神貫注地將自己浪遊美洲所經歷的事情寫下來。她真摯地講述：「那其實是我人生最混亂的一年，一切都要從頭來過，歸零重設。但現在想起來，也是我看見最多的一年。所以，當時的我，想盡辦法要寫下那一年中的所有細節。《騎士》並不完美，但是非常珍貴的創作。」

李屏瑤則直白地講，讀羅浥薇薇的書都有種劫後餘生感，「你的世界一直在被重設，每一本書好像都是在reset。《失戀傳奇》的排序，從〈夢醒時分〉到〈願望〉，有種概念式專輯的設計，也像貪吃蛇，讀起來像是繞著遠路在轉車。就像我很喜歡的一篇〈浪琴記〉結尾寫到坐在那裡安安靜靜把自己的心吃掉，就是這樣，好像不寫下來連自己就會忘記，所以非得寫下來不可。」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航