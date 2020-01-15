《召喚勇氣》：這十個行為與文化規範，在領導者眼中對信任與勇氣有害

文：布芮尼．布朗（Brené Brown）

勇敢的領導者與有勇氣的文化

經常有人對我說，「只要把你需要從書上得到的東西寫出來就好。」身為領導者，我所需要的，以及過去幾年曾共事過的每位領導者所想要的，其實就是一本把《脆弱的力量》、《勇氣的力量》的觀念化為行動的實用劇本。《做自己就好》中的一些觀念，也有助我們在職場打造能予人歸屬感的文化。如果你已經看過上述幾本書，那麼你將會在本書遇見一些你已經知道的觀念，但以新的脈絡、故事、工具與例子呈現。假如你尚未讀過那些書，也沒問題，我會在這本書裡說明你需要知道的所有觀念。

本書提及的話語、工具與能力，是需要鼓起勇氣認真練習的。但我相信，每位讀者都會覺得這些方法簡潔扼要、容易理解，而且可以執行。這條路上，障礙保證會出現，有時令人難以招架，但我從自己的研究與生活中學到，只要我們選擇這條路、保持好奇心，並且勇敢站出去，那些障礙就無法阻止我們成為勇敢的人。

brenebrown.com為這本書設立專區，方便讀者找到相關資源，包括免費下載的工作手冊。當你在閱讀本書的同時，若想將書中的觀念付諸實踐，就可以搭配工作手冊來使用。我極力推薦你這麼做。我們為《勇氣的力量》進行研究時，明白了一件事：唯有透過動手實做，才能將觀念從腦袋的理解轉化為心裡的明白。

網站上也有關於領導力的書單，以及角色扮演影片，提供你建立勇氣的技巧。影片無法取代實際練習，但可以幫助你了解情況、可能遇到的困難，以及當你犯錯時如何回頭。此外，你也能找到一份可供下載的關鍵用語表，涵蓋了我在本書討論到的語言、工具與能力。（當關鍵用語在本書出現時，會以粗體標示）

所有阻礙都會成為道路的一部分

當我們與高階領導者訪談時，會先問他們一個問題：現在的大環境充滿了棘手的挑戰，對創新有無止境的需求，領導方式需要做哪些改變，才能獲得成功？

受訪者都給了我們相同的答案：我們需要更勇敢的領導者，以及更多有勇氣的文化。

當我們繼續追問，以了解這個世界「為何」需要更勇敢的領導者之際，研究突然出現了重大轉折。我們得到的答案不只一個，是將近五十個，而且在直覺上許多答案和勇氣並沒有關聯。領導者開始談論各類議題，從批判性思考、綜合與分析資訊的能力，到建立信任感、重新思考教育體系、激發創新、在對立日益激化的政治環境中找到共同點、做出棘手的決定，以及在機器學習與人工智慧的時代，同理心與建立關係的重要性。

我們一層層向核心剖析，不斷追問：勇敢的領導力涵蓋哪些特定的能力？ 令我意外的是，受訪者大多答不出來。只有不到半數的人認為，勇氣是一種人格特質，而不是能力。對於特定能力這個問題，他們的典型回答是「呃，你要麼有，要麼沒有。」我們繼續追問：假如有，那會是什麼樣子？

超過八○％的領導者（包括認為勇氣是一種行為的人），定義不出勇氣涵蓋哪些特定能力。不過，他們可以立刻滔滔不絕的說起，對信任與勇氣有害的問題行為與文化規範是什麼。所幸，「從人出發」是基礎理論研究與社會工作的宗旨，而我也決定這麼做。一路上，我花了許多時間想找「道路」，但花在研究「阻礙」的時間卻足足多了十倍。

例如，我原本不打算研究自卑，我想了解連結與同理心。但假如你不明白自卑可以讓連結瞬間瓦解，就無法建立真正的連結。我本來並不打算研究脆弱，但脆弱偏偏就擋在幾乎所有我們想要的一切的前面，尤其是勇氣。正如羅馬皇帝奧理略（Marcus Aurelius）教導我們的，「所有阻礙會成為道路的一部分」。以下是領導者界定的對組織形成阻礙的十個行為與文化議題：

一、逃避對話，包括開誠布公的給予建設性反饋。有些領導者將這種情況歸咎於欠缺勇氣，或者缺乏技巧。令人吃驚的是，超過半數領導者把「良善有禮」的文化規範當成擋箭牌，逃避困難的對話。不論原因是什麼，研究顯示，這種情況將導致情況更加曖昧不明、信任與投入程度愈來愈低落，以及問題行為增加，包括消極抵制、謠言四起、改以非正式管道（或是「會議後的會議」）溝通、八卦滿天飛，以及陽奉陰違。

二、寧可花費不合理的大量時間去管理問題行為，也不願意花一點時間，主動承認與處理恐懼和不安情緒。

三、缺乏連結與同理心，使得人與人之間的信任逐漸消失。

四、太少人願意為了創新甘冒勝算高的風險，或是發想大膽的點子，以因應不斷改變的要求與未獲滿足的需求。當所有人都擔心自己嘗試新事物後恐遭失敗、甚至是招致批評或譏笑，那麼這個組織充其量只能維持現狀，而且只剩下團體迷思。

五、挫折、失望與失敗會使我們原地踏步，失去信心，於是我們花很多時間與精力，安撫那些質疑自己貢獻與價值的團隊成員，而不把資源投注在善後，確保消費者與利害關係人重拾信心，或是補強內部流程。

六、自卑與責怪太多，當責與學習不足。

七、人們選擇逃避談論多元性與包容性等重要的對話，是因為他們擔心別人會認為他們做錯事、說錯話，或是判斷錯誤。選擇舒適安全，逃避棘手話題，是特權階級的特徵，而這會破壞信任，使我們更難進行有意義與持久的改變。

八、出現問題時，個人與團隊會急著搬出無效或治標不治本的解決方案，而不是沉住氣，好好釐清並解決問題。當我們基於錯誤的理由，拿錯的東西開刀，相同問題會一再浮現。這不僅要付出很高的成本，而且會打擊士氣。

九、組織價值觀薄弱，並且以虛無縹緲的目標來評量，而不是以可教導、可衡量與可評估的實際行為來評量。

十、完美主義與恐懼阻礙了人們學習成長。

我想，多數人看了這個清單，不僅很快就明瞭組織面臨的挑戰，也看見了自己想要勇敢站出去，以及突破不安、發揮領導力的內心掙扎。上述清單或許是職場行為與組織文化的議題，但歸根究柢，其實是人的議題。

找出阻礙之後，我們的工作就是開始界定，人們需要培養哪些特定能力，才能獲得排除這些障礙的勇氣。我們進行了更多的訪談、設計工具，並以MBA與EMBA的學生為對象，進行檢驗，包括萊斯大學瓊斯商學院（Jones Graduate School of Business）、西北大學凱洛管理學院（Kellogg School of Management），以及賓州大學華頓商學院（Wharton School）。我們不斷研究，直到找出答案，然後再將這些答案加以檢驗，改進，再檢驗。以下是我們的學習成果。

領導的勇氣的核心

一、不與脆弱共處，就無法獲得勇氣、擁抱不堪。

領導的勇氣的核心是個鮮少被承認（尤其是在職場）的人性真相：勇氣與恐懼並非互相排斥，多數人可以感覺到勇敢與恐懼同時存在。我們都有感到脆弱的時候，有時會持續一整天。在羅斯福描述的「站在競技場上」的那些時刻，當我們為了害怕與勇氣的召喚之間的拉扯而掙扎，我們需要共同的語言、能力、工具與日常練習，支持我們度過那些奮勇與脆弱衝撞的時刻。

「衝撞」（rumble）一詞已經不再只是以電影「西城故事」（West Side Story）般的奇怪方式說，「我們認真談談吧，即使這是個難以啟齒的話題。」它已經成為一種認真的意圖，以及行為線索或提示。

衝撞是一種帶著決心的討論、對話或相會。下定決心要接納脆弱，帶著好奇與寬厚之心，堅持待在界定與解決問題的混亂過程裡，有必要時就暫時休息一下，稍後再繞回去繼續談，無畏的負起自己的責任。還有，按照心理學家海瑞亞．勒納（Harriet Lerner）教導我們的，如果我們希望別人熱情傾聽我們說話，就先用同樣的熱情傾聽別人。最重要的是，當有人說，「我們衝撞吧！」這會提醒我以敞開的心態與腦袋面對一切，以初衷而非私心，好好完成工作與協助彼此。

我們從研究得到一個非常清楚且充滿希望的結論：勇氣由四組能力形成，這些能力是可教導、可觀察與可衡量的。這四組能力是：

與脆弱共處

走出自己的路

建立互信

學習跌倒了再站起來

培養勇氣的基本功，正是與脆弱共處的意願與能力。少了這項核心能力，其他三組能力就無法付諸實踐。請好好思考這句話：成為有勇氣的領導者的能力，絕對不會大於接納脆弱的能力。一旦開始培養與脆弱共處的能力，就能接著開發其他的能力。你需要知道一些工具、練習與行為，才能打造出實踐上述概念的肌肉記憶。因此本書的目標是，教給你這些工具、練習與行為所涉及的語言與詳細方法。

我們已經透過五十多個組織，以及個別或以團體形式學習這些能力的一萬名學員，檢驗過這套方法。從蓋茲基金會（Gates Foundation）到殼牌公司（Shell），從小型家族企業到《財星》五十強企業，以及美國的三軍將士。我們發現這套做法可以產生顯著的正面影響，它影響的不只是領導者面對團隊的方式，還有這些團隊的工作模式。

二、自我覺察與愛自己很重要。我們是誰決定了我們的領導方式。

我們往往把勇氣想成是天生的特質。然而，重點在於我們的行為，以及如何面對艱難。前面提到的那份問題行為與文化議題清單中，恐懼占據了核心位置，於是你很可能以為它是勇氣最大的阻礙。不過，我們訪談過的所有領導者全都提到，他們常常經歷各種類型的恐懼。這代表感到害怕並不會阻礙我們產生勇氣。

真正妨礙我們獲得勇氣的，其實是我們的盔甲——當我們不願或不能與脆弱共處時，用來保護自己的各種想法、情緒與行為。我們將在後續章節，學習新的工具與培養新的能力，也會評估培養勇氣時可能遇到的阻礙，因為盔甲一定會現身，抗拒新的做事方式與新的自處方式。在這個過程中，練習自我包容（self-compassion）及對自己多一點耐心，是非常重要的事。

三、勇氣是會傳染的。要在團隊與組織裡培養勇氣，我們必須耕耘這樣的文化：所有的人都勇敢地做該做的事，不逃避尖銳的對話，以及全心投入工作。盔甲是不必要的，用了也不會得到獎勵。

假如我們希望人們真正站出去，不設防備且全心投入（唯有如此，我們才能創新、解決問題，以及服務他人），那麼我們就必須謹慎的打造一個讓大家覺得安全、表現被看見、意見被聽見，以及受到尊重的文化。有勇氣的領導者必須關心他所帶領的人，而且與他們連結。

我們的資料清楚指出，領導者與團隊成員之間若要建立全心投入且有建設性的關係，關心與連結是不可或缺的條件。這意味著，假如我們不關心所帶領的人，或是感覺不到與這個人的連結，我們有兩個選項：努力培養關懷之心與連結，或是另外找一個更合適的來帶領這個人。這不是什麼丟臉的事，我們都有過這樣的經驗：不管再怎麼努力，和某個人就是處不來。明白這種關心與連結的承諾有多麼重要，是最低門檻。我們需要真正的勇氣才能夠承認，自己無法全力以赴的服務所領導的人。

如今，領導者（也就是你和我）必須創造與保留一點空間，以滿足更高的行為標準，而且這個標準要高於我們在新聞、電視節目與現實生活中所看到的。對許多人來說，職場的文化甚至不如自己的家規。有時候，對的領導策略能讓我們變成更好的伴侶與父母。

我經常告訴老師們（國家最重要的領導者之一），不能一味要求學生在家裡、或甚至在上學途中卸下盔甲，因為他們可能需要保護自己的身心安全。我們能夠做的及該做的是，在學校和教室裡創造一個空間，讓學生在這裡可以卸下沉重的盔甲，敞開真心，讓別人看見真正的自己。

我們必須成為這個空間的守護者，讓學生在這裡可以不受壓抑，大口呼吸，展現好奇心，探索世界，自在做自己。他們有權利獲得一個這樣的空間，與脆弱共處，讓心喘一口氣。我從研究得知，讓孩子擁有一個可獲得歸屬感的角落（即使只有一個），讓他們在這裡可以脫下盔甲，是極其重要的事，我們絕對不該低估這件事的益處。這個空間可能會改變他們的人生走向，這樣的例子經常發生。

書籍介紹

本文摘錄自《召喚勇氣：覺察情緒衝擊、不逃避尖銳對話、從心同理創造真實的主導力》，天下雜誌出版

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作者：布芮尼．布朗（Brené Brown）

譯者：廖建容

別讓恐懼阻止你跨出成功的第一步！

即使身經百戰，也需要學習轉化，領導自己或團隊開創更多可能。

★暢銷書《脆弱的力量》作者最新力作

面對情緒拉扯、放膽嘗試，才有前進的力量！

焦慮、挫折、批評、酸言酸語，我們向前踏出的每一步都是不確定，

勇氣教母布芮尼．布朗教導在4件事上努力，擁有工作與生活的真正主導權。

在會議中，雖然你心裡有不同想法，但怕自己的意見不夠好而沒開口？

你早就有了企劃，但擔心被批評、被打槍而放棄，看著別人的提案心裡冒出不甘心的酸話、維護自己的優越感？

帶領團隊，你是否擔心顯露自己也沒有所有的答案而失威信，不知道如何凝聚團隊力量？

我們往往被自己的恐懼限制了而不自知。完美主義，阻礙我們成長。

即使無法掌控結果，仍鼓足力量為一點可能性站出去，才是人生的領導力！

布芮尼．布朗暢銷冠軍作家，連續五本書都登上《紐約時報》暢銷書排行榜榜首，她的研究解開許多人開不了口的問題：為什麼我不夠勇敢？

我們都希望自己有主導力，以為把自己武裝得滴水不漏就是強者。布芮尼．布朗花了二十年時間研究勇氣、脆弱、自卑和同理心，發現能承認自己的脆弱、卸下盔甲的人，才能同理他人，建立真正的連結、結合各方力量讓自己更強大，幫助我們解決在工作、家庭、婚姻、教養、人際上的難題。

勇敢，不需要完美。勇敢，不是天生的人格特質，而是有方法、有步驟可以學習的能力。布芮尼．布朗將勇氣訓練導入工作，一年內就快速吸引五十多家企業、超過萬名領導人合作。只要擁有以下四組可教導、可觀察與可衡量的能力，便能真正勇敢地面對自己、領導他人：

與脆弱共處：培養勇氣的基本功。即便無法掌控結果，仍勇敢站出來。

走出自己的路：選擇一、二個價值觀，宣告並落實它。

建立互信：信任是凝聚團隊的最佳黏著劑。

跌倒後再爬起來：學習克服錯誤，面對傷痛，從中獲得更多的智慧。

不論你是否曾讀過布芮尼的作品，本書都能引領你打破慣性、踏出舒適圈、成為人生中、工作上的勇敢領導人。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航