「政治小餐桌」賣台對談：賣台沒那麼簡單，只是選前的「假議題」？

文：波波研究室 Popo Lab

「學姊」黃瀞瑩曾在政論節目上表示「統獨是假議題」，引起大眾的廣泛討論。不可否認的是，每逢選舉，各政黨免不了在統獨立場上針鋒相對；近年來，針對特定候選人「賣台」的控訴更是屢見不鮮——究竟，在年輕人心中，濃厚的「亡國感」因何而生？總統是否真的賣得了台灣？如果可以，該怎麼賣、要賣什麼？

為了第一線暸解青年意見，關鍵評論網編輯群除了推出【總統可以賣台嗎？】系列專題，更參與「波波研究室」旗下活動「政治小餐桌」，與青年們同桌共食，當彼此的一日飯友，在燈光美、氣氛佳的晚餐時間，輕鬆吃飯聊政治！

本次餐桌上的飯友包含編輯祺祺，以及來自資工系、化學系、政治系、法律系、農經所、會計所、分細所等不同背景的10位青年——對於「賣台」，大家是怎麼想的呢？

當我們談「賣台」，我們談的是什麼？

分細所飯友首先搶答：「賣台就是出賣國家主權的行為，像是簽訂《和平協議》或是接受一國兩制都算是吧？」幾位飯友出聲附和：「我同意，賣台就是拿國家主權，向他國交換利益。」會計所飯友接著延伸：「主權不能放，才能擁有控制權，進而保護國家的最大利益。像是某些政黨主張傾中的經濟政策，等同仰賴中國，將經濟命脈交付他人之手，我覺得不行。」另一位飯友則開口道：「談賣台這件事，其實可大可小，但我想大家最擔心的應該是：現在的生活方式會不會被改變？例如喜歡寫文章的人，是不是能一直暢所欲言？」

大家討論熱烈之時，來自香港的飯友悠悠地說：「不過在台灣生活了幾年，我覺得賣台更像是一種政治文宣和口號。電視新聞、報章雜誌總是說某政治人物賣台，但卻難以指明賣的到底是什麼？國家組成的要素有四個——領土、人民、政府跟主權。出賣領土跟人民比較好分辨，比如說領土有沒有被割出去、人民的利益有沒有受損，這很好察覺；但像政府的機能有沒有被濫用或是被抑制，這就是民眾比較難知道的；遑論主權，完全是個被建構出來的概念，就更難分辨了。我認為真要說一個人賣台的話，應該更具體、更指向性地闡明他賣的是什麼，才能進行更深入、理性的討論。」

賣台只能賣給中國嗎？傾美、傾日算不算？

沈思已久的一位飯友此時開口：「確實，領土、人民、政府、主權都可以賣，就看你用什麼價錢賣、交換什麼東西。但我特別想討論的是，買方只有中國嗎？傾美、傾日，算不算賣台？我覺得大家不能單防範中國，卻不去思考美、日可能帶來的威脅。」香港飯友點頭道：「對耶，這蠻有趣的，談到傾中，大家反彈很大，但傾日、傾美大家好像沒什麼意見？」

政治系飯友試圖解惑：「我同意賣台是指有人試圖改變這片土地的生活方式，中共是極權政府，我們當然害怕；論及傾美、傾日，我們同屬自由民主的國家，在乎的價值、生活的樣態基本上沒什麼差異吧？」另一位飯友讚聲：「況且，現實就是中國對我國有明顯的侵略意圖與行動，但美、日並沒有啊！」

為什麼大家擔心，被賣給中國？

年輕人到底為什麼害怕「被賣給中國」，又為什麼這一年來，台灣人對「賣台」的討論熱度持續升溫呢？資工系飯友分享道：「香港反送中事件影響很大吧！這段期間一直傳出中共政府不人道的作為，例如許多香港青年失蹤，甚至被自殺⋯⋯長輩們之前常說，共產黨也沒那麼糟呀，反正經濟好就好，但香港事件讓台灣人看見，獨裁政府如何濫行國家暴力，進而意識到被中共統治是一件可怕的事情。」隔壁飯友則補充：「另外，國民黨將和平協議納入黨綱也讓人警覺，畢竟我們和中國目前不算戰爭狀態，為什麼要主動簽和平協議？簽署等同承認我們和中國是國內關係，這不也是賣台的一種嗎？」

化學系飯友接著說：「但我每次和我爸媽聊和平協議或香港，他們總說我們不一樣。新疆、西藏簽和平協議，是因為他們是少數民族，但台灣人是漢族；而香港本來就是中國的一部份，沒有自己的軍隊。爸媽認為台灣有國防，不可能那麼容易被出賣或侵略⋯⋯但擁有軍隊跟把自己賣掉是兩回事吧！如果軍隊中有內應、間諜，還不是坐以待斃？」隔壁飯友附和道：「最可怕的是現在很多人不演了！要是十幾二十年前，哪有人敢像統促黨那樣大剌剌地，喊著要被對岸統一呢？一些政黨與政治人物明顯傾中，似乎是近年來獨有的現象⋯⋯？」

從憲法賦予的職權，談總統可以賣台嗎？

在大家的焦慮瀰漫整張餐桌之時，編輯祺祺出馬了。台灣真的會因為特定候選人當上總統、特定政黨取得立院多數，就面臨「被賣掉」的困境嗎？祺祺不這麼認為。

他首先從總統的職權談起：「在中華民國憲法裡面，不論是本文或增修條文，都沒有明確地規範總統的職權。像美國憲法，其實已經寫得夠模糊了，只說總統有行政權，並未指出行政權該怎麼行使，也沒有施行細則；而我們的中華民國憲法也沒寫，只有提到國防、外交屬於總統管轄。在這種狀況下，總統職權就像是一張空白支票——貪心的人寫多一點，認份的人寫少一點——這是憲法體制出了問題。」

飯友皺著眉問：「所以意思是⋯⋯？」祺祺繼續說：「總統現在的職權，難以做到立刻賣台這件事。」飯友進攻：「那像是總統職權中有行使締結條約、宣戰、媾和，『媾和』不就可以賣台嗎？」祺祺答道：「我們的專題裡面，就有一篇文章在討論這件事。事實上就協議本身的內容以及文字細節，都需要立法院討論通過，並非總統一個人可以獨斷地決定，只是總統可以代表簽字罷了。」

賣台沒有那麼簡單，請信任我們的民主機制！

飯友繼續問：「所以是實質影響力的問題？如果特定政黨掌握立院絕對多數的話，不就可以強過賣台政策了嗎？比如說像和平協議，會不會輕輕鬆鬆就通過了？」祺祺則說：「當初服貿不就是這樣的狀況嗎？最後也被公民的力量擋了下來。」

祺祺繼續談道：「至於和平協議，其實長輩說的沒有錯，我們必須要看具體內容談的是什麼？新疆、西藏和台灣的狀況確實是不一樣的，和平協議要簽，也必須要過立法院。我想說的是，中華民國台灣是一個有憲法、有立法機構的國家，我們的政府體制具備監督、討論的功能，以及踩煞車空間，也就是事後補救的機制。所以如果硬要說今天任何人上台、任何人下台、哪個黨過半，就一定會造成什麼可怕的後果——我覺得像剛剛飯友說的，比較傾向一種政治口號。」

祺祺最後這麼說：「我們是一個有法治的國家，擁有監督、制衡的行政立法機制。任何人要把這片土地賣掉，都不是一件容易的事情。」

談「九二共識」，就是賣台嗎？

談到賣台，祺祺不得不談談九二共識：「今（2019）年大家特別有亡國感，應該也和習近平的新年講話以及《告台灣同胞書》有關，他在其中將九二共識和一國兩制台灣方案做了強烈的連結，這是過去領導人未曾做過的；蔡英文政府直接將其簡化成『支持九二共識就是一國兩制』，我不支持一國兩制，也不支持兩岸要統一，但我認為這是過度簡化，我並不覺得這個論述是相等的。話說回來，你們知道九二共識到底是什麼嗎？」

飯友們面面相覷：「其實⋯⋯不太知道。」祺祺接著說：「大家都不太知道，為什麼？我研讀完的結論是，九二共識的價值就在於模糊。這是國際上處理條約或是談判過程中，常用的手法。有些事情不能太清楚，尤其是具有高度爭議性時，你一旦再跨出一步，就要攤牌了，所以兩邊在當時都踩了煞車。我之所以說習近平講的話，跟之前的領導人不一樣，因為他試圖要多跨出一步，但他終究還是沒說出口，他還是沒有講死九二共識中的『一個中國』是『中華人民共和國』，因為只要他這樣講的那個瞬間，他就徹徹底底地失去台灣了。」

賣台是不是個假議題？我們需要擔心嗎？

飯友們不免疑惑：「那你覺得現在的政治人物，有任何賣台的事實嗎？」

祺祺回答道：「我認為目前沒有。當我們指明某些人有賣台行為，他們可能是某個黨或某個團體的一員，但他們並未代表這個國家做出決定。我們國家的當權者其實從未跨越禁忌的紅線，例如大家說馬英九執政時傾中，但他所推的每一項政策，事實上都在《兩岸人民關係條例》的架構底下運作。確實，他試圖做更多，所以才推了ECFA跟服貿，但服貿就被人民打回來了。反過來講，外國干涉我國主權的例子呢？舉例而言美國近期不是通過了很多友台法案嗎？這一些看似友善的法案裡面，會不會無形侵犯了台灣主權？這是值得研究的。」

祺祺補充：「不過像是之前吵得沸沸揚揚的自經區——中國製的產品到自經區轉一圈出去，可以洗產地、變成台灣製造——對我而言這就是侵犯了國家主權，也就是賣台。但這並非現行的政策，沒有產生實質的影響。」

飯友們繼續疑惑：「這麼說，你覺得賣台是一個假議題嗎？」

「我覺得它確實是選舉文化的產物。現階段下賣台並不值得討論，因為我們連對賣台的定義都沒有共識，等同在一個不確定的假設前提下，討論不確定的事情，所以某些程度上，我同意賣台是一個假議題。你說韓國瑜當選了，就真的會跟對岸簽什麼嗎？即便他見了林鄭月娥，但大家不要忘了，林鄭月娥只是特別行政區的特首，不等於中國政府——我的意思是，現況下事情還沒有發酵到可以討論的狀態，我們需要具體的定義與內容、知道我們要討論的是什麼？否則賣台只會淪為政治文宣。」祺祺答道。

鬼門關前走一遭，可能讓台灣更強韌嗎？

政治系飯友忍不住焦急了起來：「所以意思是要等韓國瑜當選、推行某個政策，我們才能來討論這個政策是不是賣台？」祺祺不疾不徐：「對，我認為任何討論都必須要有實際的內容。」輪到化學系飯友開始慌張：「這樣會不會就來不及了？」「對啊。」——其他飯友連聲附和。

政治系飯友繼續說道：「我並不覺得賣台的定義很模糊，基本上涉及對國家主權的出賣或讓步，我們就會定調是賣台。年輕世代會著急，是因為我們已經看到很多可能的發展方向，我們預期某個黨派或候選人當選，便會做出侵犯國家主權的事——若事到臨頭再討論，還有意義嗎？以剛剛談到的自經區為例，如果立院是國民黨多數，就很有可能通過，那我們還不現在討論嗎？這難道不是影響投票意向的重要因素嗎？」

祺祺回答：「我指的是難以深入、切題地討論，不代表不能討論。所以專題文章中，有一篇特別去談自經區，正是因為它是一個比較具體的政策，有明確的內容可以掌握。目前，我們只能從兩黨既存的政策，去檢視它們分別是否有賣台嫌疑，至於賣台到底包含了哪些實質要素，我們很難掌握。另外，我不覺得等到一個政策出現，就代表來不及了，因為法案必定得經過審查跟三讀程序。」

化學系飯友並不死心：「不過，取得立院多數不就一定程度地掌控了立法職能嗎？」

祺祺這麼說：「如同前面提及的，想想服貿吧！輿論，才是最強大的力量。立委還是要面對來自選區的壓力，以及社會的監督。遑論太陽花學運為我們展現了體制外力量，那是人民團結起來，抵擋社會掉落懸崖的過程。」

「所以事先預防不是更要緊嗎？既然知道那裡是懸崖了，為什麼還靠近？」飯友們一臉疑惑。只見祺祺瀟灑地撇撇嘴角道：「沒有在鬼門關前走一遭，大家會發現問題的嚴重性嗎？沒有國家是在順遂之中成長的，人類是經驗的動物，必須在教訓裡學習。」

理性抽離看賣台，換位思考觀全貌

經歷兩小時的熱絡討論，以及祺祺刻意扮演反派角色的辯論，飯友們雖有點筋疲力盡，然收穫滿滿，學習更理性地思考賣台的內涵。餐桌尾聲，大家也談及了《反滲透法》，祺祺坦言，該法案的立法程序其實頗為粗糙，執政黨執意通過，某些程度對映台灣民意對「亡國」的恐懼⋯⋯綠營在操作亡國感外，是否能優化內政；藍營在傾中的標籤外，是否能更新自身的兩岸論述，都是台灣未來走向的關鍵。年輕世代守護國家的同時，莫忘時時換位思考，方能擺脫政治文宣的洗腦催眠。

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責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：羅元祺