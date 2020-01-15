《莫守成規》：侷限於自身觀點是棘手傾向，「反事實思考」有助於我們突破盲點

文：法蘭西絲卡．吉諾（Francesca Gino）

反事實思考能突破盲點

我們往往會以迎合自己的方式去處理資訊。證據與我們想要相信的事情符合時，我們會從寬接受，並尋求更多資料，當兩者不符時，我們就漠視證據。哈佛心理學家丹．吉伯特（Dan Gilbert）觀察到，人們考量證據的表現類似大家在浴室量體重時看到體重計所顯示數字的反應。如果體重計顯示壞消息，我們就下來，再站上去一次，確認顯示螢幕沒有問題，或是確認自己的站姿沒有讓其中一腳構成多餘的壓力。但是，當顯示螢幕出現好消息時，我們就自豪地微笑，直接走進淋浴間。我們陷入自己的觀點，而且只關心一種想法：我們自己的想法。

這裡有一個更科學的例子，說明這個傾向如何發揮作用。加州大學艾爾文校區的心理學家彼得．迪托（Peter Ditto）與分析統計顧問公司（iAnalytics Statistical Consulting）創辦人兼執行長大衛．羅培茲（David Lopez）告訴參與者，大家將要接受一項檢測，看看是否有危險的酵素缺乏症。這項檢測需要參與者在一張試紙上吐一點唾液，然後等待結果。有些人被告知，試紙如果變成綠色，就表示他們有酵素缺乏的現象；有些人則被告知，綠色表示他們沒有酵素缺乏的現象。然而，那張試紙並不是真的檢測試紙，只是一張永遠不會變色的紙。結果呢？希望看到試紙變綠，顯示自己沒有酵素缺乏的參與者，等待時間比希望看到它沒有轉綠的參與者還長。也就是說，相信資料能讓他們安心的人，比起相信資料會驚嚇他們的人，會更有耐心地等待資料。

在另一項實驗裡，有兩名研究人員請參與者逐一檢視學生資訊，評估各個學生的智能，一如專家評斷大學入學許可。資訊內容相當苛刻，而參與者只要覺得自己已經掌握足以確定決策的證據時，就可以停止檢視資訊。參與者也會看到學生的照片和其他資訊，讓他們對申請者有概略的印象。參與者喜歡一個學生時，會不斷翻看資料卡，尋找能讓自己給予正向評估的資訊。但是，若是遇到自己沒那麼喜歡的學生時，就只會翻幾張資料卡，就足以確認自己對學生的負面感覺。

拒絕迎合自己的方法

幸好，有很多方法可以對抗我們迎合自己的傾向。一項有力的技巧來自1998年的電影《雙面情人》（Sliding Doors）。電影中，女主角葛妮絲．派特羅（Gwyneth Paltrow）飾演的主角海倫趕著去搭倫敦地鐵的一班列車。這時，電影故事分成兩條線發展：一條線是海倫擠進車門，趕上了車；另一條線是她錯過了列車。這個看似微不足道的時刻，卻對海倫的人生造成重大影響。這部電影提醒觀眾思考，大大小小的事件如何改變生活裡一路開展的風景。雖然我們通常不會知道，如果趕上了一班列車或電梯，事情會如何發展，但是大部分人在人生不同的時點可能都會思忖：「如果我當時⋯⋯，會怎麼樣？」某些轉折的時刻會在腦海裡跳出來，觸動我們去思考，如果沒有發生那些事，人生或許會不一樣，可能更好，也可能更壞。例如，若是你沒出席你遇到戀人的那場晚宴、如果接受另一份工作、假如用不同的方法處理你和同事的一次衝突，事情會怎麼樣？

這種「反事實思維」（counterfactual thinking）是一種有力的方法，能讓你忘記你知道的事物，從新鮮的觀點思考一個情況。我們所做的決策和面對的問題，通常全都有無限個可能的面向，大多時候不會去思考其他可能，除非我們採取反事實思維。如此一來，我們就會對自己擁有的工作更覺得感恩，在人際關係裡更快樂：只需通盤思考過去擺在眼前的所有選擇，還有那些結果會變得相當討厭的選擇就行。

反事實思考促成正向的改變

研究發現，採取反事實思維的員工，對組織和同事會更盡心盡力，在工作時也會更快樂。例如，有一項研究讓一組參與者回想組織的起源，然後描述一些如果沒有發生，組織可能就不會存在的事件；另一組參與者也是回想公司成立的起源，但接下來是詳細描述這些事件，而不是就其他可能進行反事實思考。然後，參與者要指出自己對公司的投入程度，並評估它的發展軌跡是正向或負向。反事實思考能提升參與者對公司的投入，也能提升對未來的樂觀程度。體認到組織或許有可能不存在，能刺激員工對公司的忠誠，放大對組織的喜愛之處。

反事實思考也能促使我們進行正向改變。諸如「如果我更用功，考試就能考得更好」，或是「如果我更有耐心，與伙伴的應對會更得體」，這些想法能讓我們在未來更有可能表現更好。

我們對工作和生活的熱度之所以會消退，部分原因是我們經常忽略與自身觀點和偏好相左的資訊，反而把注意力放在相符的資料上。假設你換了跑道，但是對於新工作不是很滿意，於是你感到後悔，認為自己犯了一個錯誤，甚至無視於顯示事情會好轉的正面訊息。這時，反事實思考應該有助於你擴大視野：「如果待在原來的舊職涯，工作最後變成無聊的例行公事，那會怎麼樣？」在思考事情如何有不同的發展時，我們對人生的無常會變得更敏銳。於是，我們會以更對稱的思維去思考決策，以更開放的心胸面對生活。

反事實思考也能賦予一種意義感。在一項研究裡，研究人員請參與者省思自己人生中的關鍵事件。有些參與者要進一步思考這個事件可能有什麼別的發展。相較於沒有思考另一種發展的參與者，這些參與者會賦予關鍵事件更重大的意義。在另一項研究裡，一半的參與者思考可能會讓他們無法遇到後來成為最好朋友的事件。另一半的參與者（控制組）則是回想他們第一次遇到最好朋友時的細節。採用反事實思考的參與者，這段友誼在他們心目中的價值較高。

反事實思考能轉移我們的焦點，不再只守著自己的觀點。侷限於自己的觀點是一種棘手的傾向，遺憾的是，它會隨著經驗的累積而變得更嚴重。問題的癥結之一似乎是我們遺忘了「沒有經驗」的感受。當我們成為專家，新手的感受就不復記憶。我們也容易犯所謂的後見之明偏誤，也就是在得知結果之後，認為自己一直都知道那項資訊。

知識的詛咒：高估他人的知識量

「知識的詛咒」導致我們高估他人擁有的知識量。當技術人員滔滔不絕地講述你的車子出了什麼問題，或是當醫師倉促地解釋你的身體出了什麼問題，你卻聽得一頭霧水：此時，問題可能不是你缺乏專業，而是專家沒有體認到你可能不知道的事。在與新手互動時，較專業的人通常沒有考慮到新手並不具備像自己一樣的專精知識，也低估了新手學會複雜工作所需要的時間量。

張婷（音譯）是哥倫比亞大學博士後研究人員，她想要知道專家能否藉由重新發現那種沒有經驗的感受，以克服「知識的詛咒」，與新手有更良好的溝通，並能更了解新手。在一項研究裡，她找來至少有三年演奏經驗的專業吉他手，請其中一部分人把吉他反過來彈，這樣一來，這些人就會用非慣常使用的那隻手彈吉他（左撇子用右手，反之同理）；當然，他們慣常用來按指板的手也會換成另外一手。至於其他人（也就是控制組），則按照平常的方式彈一下。

接下來，研究人員讓專業吉他手觀賞一段吉他初學者努力彈奏一系列和弦的影片，並請專家給影片裡的初學者建議，評估他的潛能，並評判自己與對方的感受有多類似。張婷也找了另外一群樂齡不到一年的吉他手，來評估專家的建議。

反向彈吉他對專業吉他手確實有難度。感覺上（或聽起來），他們比以傳統方式演奏樂器的人更像初學者，這表示改變吉他方向能有效地讓專家重新發現沒有經驗的感受。相較於以傳統方式演奏的吉他手，在以非傳統方式演奏的吉他手眼中，新手更有潛力。有趣的是，新手在評估專家建議時，重新發現無經驗感受的專家給的建議，助益高於控制組專家的建議。至少在這個領域，扮演初學者能幫助專家成功地從初學者的觀點看事情。重新體驗沒有經驗的感受，是反制既知感的誤導，以及潛在生命威脅的方法。

不同領域的觀點能促成創新

數十年來，鑽石都是用機械工具切割，如鋸子。在1970年代，拜更有力、相對便宜的雷射的發展，切割方法開始改變。但是，切鑽流程不見得能因此簡化。切割鑽石時，不管是用鋸子或雷射，都會造成肉眼看不到的新裂痕，減損鑽石的價值。鑽石廠商想要找出一項可以沿著鑽石的天然裂解面切割鑽石的技術，而不會產生新裂痕。他們後來在一個出乎意料的地方找到了辦法：食品公司，還有不起眼的甜椒。食品公司要為甜椒去籽時，會把它們放在一個特別的艙室裡，增加氣壓，壓縮甜椒，在梗部造成裂痕。接下來，快速降壓，讓甜椒在最脆弱的地方裂開，籽筴也會彈出來。鑽石廠商發現，他們可以對鑽石實行類似的程序，讓晶體沿著天然裂解線分開，不必對寶石造成額外損傷。

不管是在工作上，還是在個人生活裡，人都有遇到無法靠自己解決問題的時候。有時候，找專家能讓我們得到知識，例如找財務顧問協助我們管理金錢，或是請有經驗的召募人員協助我們展開新職涯。雖然專家通常可以在他們的專業領域裡幫助我們，有時候我們或許可以嘗試找一個能提供真正新鮮觀點的人諮詢。叛逆人才了解，不同的觀點能引導我們遠離老套過時的假設，轉進更深入、更有力的思維。

書籍介紹

本文摘錄自《莫守成規：哈佛教授教你跳出框架、避開慣性陷阱，工作與生活都更出色》，天下雜誌出版

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作者：法蘭西絲卡．吉諾（Francesca Gino）

譯者：周宜芳

一流人才贏在勇於打破規則！

適當的叛逆、不盲從，讓你更有自信、處於領先地位，

瞬變的超競爭時代，破框應變才是讓自己更優秀的必備能力！

穿著輕便走進精品店，為什麼反而被店員視為有錢人？

為什麼問問題的人，在別人眼中反而比較聰明？

薩利機長怎麼敢迫降哈德遜河，在208秒內救了全機乘客？

不守規則，不一定不乖，而是衝撞的開創力！

資歷可能成為盲點， 打安全牌可能沒有競爭力。釋放內在的不服從，

就擁有解決問題的新視角與高韌性，創意更豐富、生產力破表！

人天生渴望安於舒適區。但是吉諾 （Francesca Gino）發現，不盲從的人雖然讓人覺得「不乖」，但是他們不願依附熟悉的事物、懂得質疑現狀，擁有豐沛的能量和心理韌性，能夠找出更富創意、更具效能的方法，不僅能夠幫助團隊領先，自己也活得更精彩。

全球最具影響力的50位管理思想家之一（Thinker50）的吉諾，將心理學應用於組織，投入十多年的時間，走訪皮克斯、米其林三星餐廳、講究流程的速食連鎖、規範嚴明的金融業和科技業等各領域，研究其中一流領導人，整理出打破框架、釋放創意、加強解決力的五大元素，人人都能學習。

追求新鮮感：撥出時間從事新奇或有挑戰度的任務，就能大幅提高工作滿意度、敬業程度，以及創新行為。

發揮好奇心：問問題的人顯得聰明、容易建立連結。好奇心讓人以更開放的態度看待困難，對不確定性有較高容忍度。

開拓視野：「反事實思考」能避免工作和生活的熱度降低，我們經常忽略與自身觀點相左的資訊。思考事情如何有不同的發展，對變化會更敏銳。

培養多樣性：高效能團隊擁有更高的多樣性，也一定會充滿異見，卻可以產生更好成效。

忠於自我：誠實面對自己的偏好、情緒和信念。愈偽裝自我，壓力愈大，幸福感愈低，愈容易過勞殆盡。

喚醒心中的叛逆靈魂，學習適當勇敢行動的方法，

工作更出色，人生更精彩！

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航