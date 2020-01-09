哲學家雅各比的五十道陰影（終篇）：啟蒙主義者「左右做人難」

文：戲言（又名雅歷，在柏林讀哲學，喜歡寫作）

上兩回：哲學家雅各比的五十道陰影（一）、（二）、（三）

1786年的春天，泛神論論爭（Pantheismusstreit）正值如火如荼之際，雅各比（F. H. Jacobi）仍然希望遠在哥尼斯堡（Königsberg）的康德會公開支持他。雅各比在著作《Wider Mendelssohns Beschuldigungen》（反駁孟德桑之指控），援引康德（Immanuel Kant）反駁別人冠以他「狂熱主義者」（Schwärmerei）的名號。康德是當時德國思想界的巨人，他否認上帝可通過理性來證明，同時知識也無法證明信仰。雅各比認為康德與他的立場一致，既然沒有人敢妄稱康德是「狂熱主義者」，那麼誰還敢妄稱他？可是，雅各比卻碰壁而回。康德既不支持孟德桑（Moses Mendelssohn），也反對雅各比，並試圖在兩者之間找平衡點。雅各比撰文回應，並批評康德。這些批評成為後來德國觀念論（Deutscher Idealismus）的發展基石。

整個批評的重點在於：康德哲學的終結必然是虛無主義（Nihilismus）。康德哲學系統如果要一致，則只可能是「虛無的哲學」。在雅各比眼中，康德跟萊布尼茲（G. W. Leibniz）、斯賓諾莎（Baruch de Spinoza）是殊途同歸。特別在1799年，雅各比在論費希特（J. B. Fichte）的書信集中提到，費希特哲學系統就是康德哲學的必然結果、費希特不外乎是個極端的康德主義者。

圖片由作者提供 德國杜塞多夫雅各比故居Malkasten-Haus (Jacobihaus)

批判哲學的最大貢獻就是發現了整套知識的原則。用雅各比的術語，即是「主體─對象同一性」（Subjekt-Objekt Identität）原則。簡單言之，主體的自我知識是批判哲學的基礎，主體通過活動，從而認知自身。同時，對象通過主體的活動被顯現出來。可是，倘若如此，那麼批判哲學無可避免會陷入「獨我論」（Solipsismus）困局，因為外在世界不過是自身表象（Vorstellung）而已。如此，知識僅是表象，是知性活動的結果，在主體活動之前，我們無法知道外在世界到底是否存在，到底是甚麼導致主體活動，是上帝抑或主體本身，皆無法得知。因此，雅各比的結論是，要麼知識僅是自我知識，要麼是沒有知識。

不過，雅各比認為康德有注意到以上理論困難。康德利用物自身（Ding an sich）概念，企圖阻止批判哲學墮入虛無主義的陷阱。但是，雅各比卻認為物自身概念令康德哲學更不一致，原因是康德不能預設經驗對象作為表象的原因（Ursache），否則即違反經驗對象只是表象的設定。但是，他又不能將物自身作為表象的原因，因為按照康德的想法，主體無法對物自身有任何知識。所以，雅各比總結：

「我必須承認……沒有那個預設，我沒法進入系統，伴隨那個預設，卻不可能令我停留在裡面。」（Ich muß gestehen……daß ich ohne jene Voraussetzung in das System nicht hineinkommen, und mit jener Voraussetzung darin nicht bleiben konnte. Beilage — Über den Transzendentalen Idealismus）

雅各比作以上指控時，他並不知康德打算出版《實踐理性批判》（Kritik der pratikischen Vernunft），回應虛無主義的批評。不過，即使書本出版後，雅各比仍然沒有撤回他的論點，因為康德否認信仰是知識的可能條件，同時否認人有「知的直觀」（intellektuelle Anschauung）去認知物自身。換言之，他的實踐理性仍是主觀的，雖然對自身多了一點認識，對外在世界的認知卻沒有增加。同時，康德將實踐理性建立在「定言律令」（kategorischer Imperativ）之上，結果只是空洞的形式律令，無法真正指導人的行動。雅各比甚至狠狠批評，康德嘗試利用理性來解釋道德，實在是令人感到厭惡。康德的錯誤，正正是不明白理性（Vernunft）與旨趣（Interesse）的關係。不錯，旨趣決定信仰（Glauben），可是理性卻無法決定或限制它。

雅各比對啟蒙運動的批評，將整個理性的地位動搖。啟蒙主義者「左右做人難」，既無法解決雅各比的疑難，也不想在理性與信仰中二擇其一。理性與信仰如何共融的問題，將會是「後康德哲學」（nachkantiansche Philosophie）重要問題。

圖片由作者提供

（本系列完）

參考資料：

本文獲授權轉載，原題目為「雅各比的五十道陰影（終篇）」，原文見作者Medium。

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