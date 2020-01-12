《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》：一探東京的奧妙，深度走入銀座、澀谷、秋葉原

銀座與歌舞伎座（Ginza & Kabukiza）

走過明治大正昭和平成，迎接令和時代的二棟建築

說到寸土寸金、紙醉金迷的銀座起源，得從四百年前講起。德川家康在1603年成立江戶幕府後，1612年將位於原據點靜岡縣駿府的銀座御所，遷移到銀座現址，所謂的銀座御所，簡單地說就是鑄幣廠兼銀行的意思，但直到1869年前，銀座都是人們口中的叫法，正式地名則叫做新兩替町，兩替也就是兌換錢幣的意思。

看來歌舞昇平的銀座，其實曾好幾次幾近全毀，但每次都能快速再起。江戶時代1657年明曆大火，讓銀座損失慘重，明治時代1872年又發生一場銀座大火，把當時易燃的木造建築全燒光了，但也拜此之賜，銀座被重新打造為充滿西洋風味的銀座煉瓦街（煉瓦就是磚瓦）。只是磚瓦建築雖然防火，卻抵擋不了地震，1923年的關東大地震，再次將大半個銀座夷為平地，但銀座再次快速復甦，百貨公司、劇場與咖啡廳紛紛進駐，街頭出現許多時髦打扮不輸現代人的摩登女孩與摩登男孩。

1945年二戰的東京大空襲，再度夷平銀座，而銀座也再次頑強地不認輸，迅速恢復繁華。在這麼多的波折之中，有一棟建築神奇地從關東大地震後一直留存到今天，那就是位於銀座中心點十字路口，被譽為代表銀座容顏的知名地標和光百貨。

精工錶創辦人服部金太郎在1881年創立服部時計店，1894年在銀座建成第一代鐘塔樓，但在改建時因遇到關東大地震毀損，於是在1932年改建成現存的建築，並在二戰逃過一劫。大戰剛結束時的銀座，幾乎沒剩幾棟建築，因此這棟大樓一度成為駐日美軍的專用商店，之後在1947年從服部時計店零售部門獨立為和光百貨。

相較之下，另一棟知名建築就沒那麼幸運了，那就是位於銀座四丁目的歌舞伎座。第一代歌舞伎座建於1889年，是一棟外表西式、內部和風的建築，之後於1911年改建為純日本式外觀的第二代，然而在1921年卻因為漏電失火而整個燒光了。

好吧，再接再厲來蓋第三代吧，結果1923年來個關東大地震，歌舞伎座建物主體沒啥大問題，但內裝用的檜木又全燒光了，工程因此拖到1924年才完工，並迎來歌舞伎座的黃金盛世，可是這第三代建築，又在1945年的空襲裡被摧毀了，大家只好摸摸鼻子，繼續再蓋第四代囉。第四代歌舞伎座完工於1951年，這次終於安然度過半世紀的歲月，在2010年進行改建，並於2013年啟用第五代歌舞伎座。

除了銀座之外，令人好奇是否像聖鬥士星矢一樣，另外還有金座與銅座？答案是有的。江戶時代鑄造金幣的地方就叫做金座，鑄造銅幣的則叫銅座或錢座，現在東京都中央區日本銀行附近就有條道路叫金座通，靜岡市有個金座町，大阪與長崎則都有銅座或錢座的地名。此外，因為希望擁有如同銀座一般的繁榮興盛，全日本共有三百多個「○○銀座商店街」，光是在東京就有快一百個呢。

澀谷（Shibuya）

三千人穿越的路口，辣妹群聚的一○九

澀谷地名的由來眾說紛紜，我就挑個好玩的講吧。距今約一千年前的平安時代末期，勢力龐大的平氏家族其中一人：平將恒，在武藏國秩父郡（日本埼玉縣）落腳，人稱秩父平氏。平將恒的子孫基家因戰功被賜姓河崎，同時賜予武藏國谷盛庄之地（即今天澀谷所在），之後基家之子河崎重家在京城捕獲盜賊「澀谷權介盛國」，堀河天皇大表讚賞並賜姓為澀谷，澀谷重家即在谷盛庄建造澀谷城，這就是澀谷的由來。對了，平將恒還有個子孫叫秩父重繼，他就是帶動江戶建設的江戶四郎。

澀谷從江戶時代就一直很繁榮，進入明治時代的1885年3月1日，日本鐵道澀谷車站開張，只是當天一個乘客也沒有，但很快地許多鐵道也陸續連接澀谷車站，使澀谷車站成為東京的交通要點之一，帶來許多人潮，商機，以及特種行業（延續至今演變成賓館街），1934年還出現該區第一家大型百貨公司：東橫百貨店。

二戰末期的東京大轟炸，讓澀谷受創甚深，澀谷只好打掉重練、重新再來，最先出現的是黑市攤販，之後東急與西武二大集團先後投入資源大舉建設，集團下的百貨公司陸續進駐相互競爭，讓澀谷逐步呈現出今日的樣貌。在二戰後到1970年代前，東京的年輕人大多都往新宿跑，但自1970年代起，年輕人開始在澀谷聚集，而改變年輕消費者趨勢的源頭，就是1973年開幕的澀谷 PARCO。

1969年在池袋開出第一家店的PARCO，隸屬於西武集團，PARCO是「公園」的義大利文，寓意這兒是個讓人們共享時間與空間， 輕鬆玩樂放 鬆的場 所。 澀谷PARCO不只是個單純的百貨賣場，大樓中還有劇場、美術館、電視台攝影棚與廣播電台，因此這兒不僅有青少年喜愛的服飾百貨，同時也是青少年文化的發聲地。順帶一提，PARCO在1977年至1992年間，也曾以新光巴而可百貨之名在台北市展店。

既然講到西武集團的PARCO，就一定得提另一棟東急集團的建築，也是澀谷最醒目的地標：109百貨。109百貨於1979年開幕，這麼特殊的命名，來自於日文念法中的10與「東」同音，9與「急」同音，109就是東急的諧音，此外也有營業時間從早上10點到晚上9點之意。1990年代中期至2000年代初期，在109百貨一帶出現許多白髮黑臉白眼影白嘴唇、驚世駭俗的109辣妹，其由來據說是要模仿當紅偶像安室奈美惠，但也有人認為這根本就是日本傳說中的山怪鬼阿婆。

最後來談最為醒目的澀谷名物，同時也是全世界最有名、穿越人數最多的十字路口：澀谷十字路口。這個十字路口從1973年起開始設置行人專用時相，也就是會有號誌禁止所有車輛穿越，只有行人能夠通行，而澀谷十字路口在每一次2分鐘的行人專用時相裡，大批人群會從四面八方如洪水般湧出同時穿越十字路口，人數可達三千人以上，這壯觀的景象也成為繁華東京的經典象徵。

秋葉原（Akihabara）

昔日火光滿天，今日女僕滿街

江戶時代的秋葉原，住著許多下級武士，在當時江戶是全世界人口數一數二的大城市，不但住家非常密集，而且全都是木造房屋，很容易引發火災，江戶人們也流傳著一句話「火災與吵架是江戶的名產」，而秋葉原正是火災的熱點之一，但當時此地屬於神田佐久間町與外神田的一部分，還沒有出現秋葉原這個地名。

江戶時代發生在秋葉原或其周遭的火災真的很多，像是1760年神田旅籠町的寶曆大火，1829年神田佐久間町的文政大火，同樣是神田佐久間町1834 年再燒一次的天保大火，每一次都造成眾多房屋焚毀、數千人傷亡，佐久間 （SAKUMA）町更因為實在太會燒了，還被人以諧音稱做惡魔 （AKUMA）町。

進入明治時代的明治二年（1869年），神田相生町又發生了大火，為了避免日後火災殃及天皇居住的宮城，明治政府將大火之後約九千坪的荒地，設置為超大型的防火巷 （日文稱為火除地），這塊空地就是今天秋葉原車站的位置。為了要全力防火，除了凡人的力量之外，也需要神明來一起幫忙，明治天皇在1870年親下勅命，將在宮城內紅葉山祭祀的鎮火三神（火神：火之迦具土大神，水神：水波能賣命，土神：埴山毘賣神）分靈到火除地，建了一間鎮火社。

好玩的是因為江戶太常發生火災，因此江戶人原本就有虔誠信仰的防火之神，也就是靜岡縣秋葉山的秋葉大權現，所以當鎮火社出現時，神田當地的居民習慣性地誤以為官方請來幫忙防火的神明是秋葉大權現，就把鎮火社給叫做秋葉神社，連帶也將這塊空地叫做秋葉之原或秋葉原，這就是秋葉原地名的由來。接著我們將時間快轉到二戰結束時，秋葉原一帶因東京大空襲再次化為焦野，但是有個超級重要的救世主在此時降臨，那就是俗稱為阿宅大學的東京電機大學。

戰後的日本許多物資受到美軍管制，秋葉原附近因此出現不少販售真空管等電子零件的黑市露天攤販，而他們的主要客戶，就是距離秋葉原步行不到十分鐘的東京電機大學學生。1949年，政府命令露天攤販撤除，這些電子零件攤販就集中至秋葉原開店，開啟秋葉原電氣街的歷史。1951年，日本民營廣播開始放送，收音機成為熱門商品，許多東京電機大學學生課餘的打工，就是到秋葉原組裝收音機，之後隨著時代不斷前進，秋葉原一路由黑市、電子街變成家電街，再演變為電腦街。

2001年， 全 世 界 第 一 家 女 僕 咖 啡 廳「Cure Maid Café」在秋葉原開幕，之後多家同業陸續跟進，讓女僕咖啡聽成為秋葉原的代表特色之一，2005年的電視劇「電車男」播出，同年底少女偶像團體「AKB48」（AKB即是秋葉原的簡稱）專屬劇場在秋葉原開幕，更確立秋葉原做為御宅族聖地的地位，150 年來從燃え（日文念做 MOE）到萌（日文也念做 MOE），秋葉原始終都有一顆火熱的心呢。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》，河景書房出版

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作者：李仁毅

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Photo Credit: 河景書房

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航