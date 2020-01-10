專訪綠黨李菁琪：環境人權律師從政，推動大麻合法化

文：丘琦欣（Brian Hioe）｜編輯：賴育辰

（《破土》在11月29日訪問了綠黨不分區立委參選人李菁琪，以下為訪談內容。）

丘琦欣（以下簡稱丘）：能不能請妳向讀者做個自我介紹？

李菁琪（以下簡稱李）：我是李菁琪，在外面，我的客戶叫我菁琪律師。

我的粉絲頁很有趣！叫做「麻煩找菁琪律師」，它其實玩了一個雙關語。有人會發現說，是拜託的麻煩嗎？還是大麻的麻煩？

我還有個網路聲音節目叫做「大麻煩不煩」，這個「麻煩」於是就有「please（請找）」的意思，另外還有「weed（大麻）」的意思。因為業界已經有許多其他的李律師了，所以才想特別做個區隔，打電話來的時候可以說：「你好，麻煩找菁琪律師。」大概就是這樣開始的。

很明顯，我就是律師，專做大麻的案件。不過在這之前不只是這樣。我第一份正式的律師工作，是在一個叫做台灣蠻野心足生態協會（簡稱蠻野）的NGO當律師。它是一個很有趣的NGO，專做環境案件，而且還是pro bono（為社會公益）的，因為民眾往往沒有錢去打環境的案子。譬如亞泥挖掉了花蓮的山，那邊原住民的土地二三十年前被亞泥騙走以後，不可能再拿出這麼多錢去告這麼大的集團。所以蠻野會站出來，免費幫人民打官司、幫地球打官司。

我還記得我出道第一個案件就是告馬英九，很有趣。被告就是馬英九，他那時還是台北市長，我們認為他審核通過大巨蛋興建的過程瀆職。

那，人權律師嘛⋯⋯要從2017年勞基法修惡說起。在那陣子，律師通常是作為社會運動中，群眾跟警察之間溝通的橋樑，或者說是一個buffer（緩衝），因為至少有律師在的情況，警察比較不會──注意喔，我是說「比較不會」──出現暴力行為。於是，也可能是從更早的運動開始，律師就很習慣待在這種陳抗現場。2017年12月4號那一個晚上，是我人生第一次爬上警備車。

丘：其實那時候我也在現場。

李：對啊，我那時候就想我只是出來散個步，怎麼會這樣！雖說318之後出現各種大大小小的陳抗，大部分都沒有上新聞，但我都會跑現場，包括勞動運動、環境運動，雖然我不一定會穿律師袍過去。因為我只有一件！然後弄髒很麻煩。就算有謠傳說律師袍不能洗，我都還是會洗，因為很髒，真的很髒。像你看到一些律師的律師袍真的超黑，那個我不能接受。（笑）

回過頭來說，2017年底不是有律師被抓去丟包嗎？其中一個就是我。其實在那個之前，12月4號吧，一個比較小的勞基法抗爭，遊行結束，在勞動部跟立法院外面撒完冥紙，大家移動到附近一個場域裡面，搬出一個肥皂箱在街頭宣講，交換名片。

我只是想說去跟一下，去看一下好了，因為場地就在介壽派出所旁，說不定會出什麼事情。沒想到真的出事。本來大家只是坐在凱達格蘭大道，坐在拒馬前面說話，結果突然警備車都來了，警察把整區包起來，把人一個一個往警備車上丟。我看到一個參加者，他被四個警察扛在半空中架走。我大叫說：「你！你！我是李菁琪律師，你要不要委任我！」

他大喊：「我現在委任妳是我的律師！」

我說：「好！那我現在跟你上警備車。」

我就這樣爬上了警備車。據說，這是他們第一次被丟包，在車子上被警察推打，卻沒有新聞媒體報導，沒有任何曝光。

我還記得我大喊的前一刻，是看見有誰的頭把警備車的玻璃給撞裂了。看到那個情況我才想：「不行，我一定要上這台車。」我連律師袍也沒帶，只有律師證，連委任狀都是用筆記本手寫的。那是第一次被丟包。之後，我就熟悉了。

後來12月24日那次跟其他律師一起又被丟包那次就是上新聞的那次，有趣的是，那天中午我才去吃苗栗縣議員陳品安律師的喜酒，還打包了一堆食物去陳抗現場。

丘：妳參與了各類社會運動之後，怎麼會決定專以大麻議題參選？

李：其實我一路參加社會議題，本來就一直在推動大麻合法化運動。我認為，不管是大麻還是其他的藥物施用，都不應該用刑法來懲處。

一開始，像前一次小英總統剛當選時，顧立雄主委在當時也有推醫療前置處遇。任何藥品物質的施用者，都不應該被當成犯人看待。應該說是生病了，人才會選擇使用海洛英、安非他命、大麻、搖頭丸。面對病人，你處罰他，把他關起來是沒有用的。

再換個方式講好了，我今天拿一把刀子，自己傷害自己，這樣不是犯罪，大家都同意。那為什麼當我用某一種特定的物質毒害我自己時，卻反而是犯罪，要把我關起來？而且是只有一些特定的物質喔──菸、酒、檳榔、糖都不算。我那時候就是一直在想辦法幫這些人，看看能幫他們到哪裡。因為施用海洛英或安非他命的人可能不大願意出來講，大麻使用者相對比較好接觸。

我開始接觸大麻運動團體，是有次寒假從巴黎回來，剛好有一個紀錄片叫做《知識樹》，在拍攝大麻合法化的議題，想要採訪文魯彬律師。文律師又剛巧是蠻野NGO的創辦人和理事長，他打電話給我說：「Zoe，今天有一個大麻的紀錄片在約訪，妳有沒有空一起來聊一聊？」

從這裡相繼認識了知識樹的團隊，還有420台灣，才開始真的跟這些團體有接觸，也開始提供一些法律諮詢。後來在巴黎留學沒畢業，跑回台灣當公務員，再後來才決定說：「我要來做大麻律師。」

丘：那麼，妳又是如何開始從政的呢？為什麼會加入綠黨？

李：這兩題我就混在一起講好了，順便回答為什麼被提名。有個組織叫做Global Greens（全球綠人），總部在布魯塞爾。它是全世界的政黨，只要你符合綠營憲章的六大核心價值，你就可以申請成為Global Greens的成員，所以每一個國家通常都會有綠黨或是類似這樣的東西。

綠黨不一樣的是，他有一個核心概念叫做綠色政治。一般來講，我們做環境運動，通常會上街抗議或去遊說，然而綠色政治則是說，我們藉由用「從政」這個手段來達成保護環境或保護地球的目的。很多人說，他從政的目的是他要選上，這是本末倒置。選上以後你要做什麼？你應該要有一個目標，而且用很多條路都可以到達那個目標。那綠色政治就是藉由從政這個手段達成保護環境的目的。

全球綠人下面還有一個叫做Global Young Greens（全球青年綠人）的組織，是三十五歲以下的青年參加的。2016、17年時，我剛好在歐洲擔任Global Young Greens亞太區的代表，兼任指導委員還有活動長，全球青年綠人的活動就是我在統籌。

所以我回台灣推動醫療用大麻的時候，一定會先遊說綠黨，因為本來就跟他們比較熟。也可以說我是在國外的總公司的人，回來台灣的分公司打個招呼，問問大家都還好嗎？這邊講的醫療用大麻，其實並不是大家想像中像美國加州，買一張大麻醫療卡，線上馬上申請就馬上下來，兩分鐘搞定，就可以買到超high的那種花，不是這回事。

大麻醫療有很多療法，包括CBD、THC，但是現在台灣完全不給進。它能應對的症狀不只包含大家常講的憂鬱症、焦慮症，其實還包含了青光眼、阿茲海默症、頭暈，甚至很常用在治療食慾不振或嘔吐的問題，這就對某些化療病患有很大幫助。

最重要是的小朋友的難治型癲癇，在吃很多藥都沒有用的情況下，他們只能靠大麻萃取物的藥物去處理。注意，我說的是用「大麻的衍生藥物」去繼續處理這些事情。再來，遊說這些藥品的開放，當然是嚴格控管下的開放。還有CBD，其實CBD根本都不是毒品！就是supplment（補給品），到處都買得到的東西，為什麼在台灣會有那麼多問題？

我抱著這些想法去遊說綠黨，綠黨就說他們會想想看。我記得我還帶了一罐CBD酊劑跟一個hemp（麻）的繩子，繩子還是是在台灣的大創買的。這就是大麻兩個重要的作物：一個是CBD，另一個就是紡織。我講了一個小時。這是十月底的事。一個星期後，上面簡訊給我說，請妳再來會議室，那次是約吃飯。吃了兩次飯之後，又收到簡訊說，我們剛剛開完會，決定徵召妳當這次的不分區立委，讓妳推動大麻合法化。我當下的反應是：「What？」

所以這次綠黨給我的機會，就是讓我用遊說和陳抗以外的途徑來推動議題。

2019年4月20號辦了一個三百人的小小遊行，我們說是台灣第一次的420 pride。有一點像gay pride，弄了一個小小舞台，其實很有趣。雖說遊說是一條路，但是對於普通群眾來講，這個遊行很像一群stoner出來說「Give me some weed」、「我要抽大麻」、「Pot is good」。其實並不是這樣啊。

從政治的角度來講，如果被提名不分區立委候選人就能成為政治人物的話，那或許「政治人物」給大眾呈現出來的，就是和上述那些刻板印象中「stoner」不一樣的形象。這兩種形象，不論是給社會的印象還是能夠深入討論議題的程度，都是不同層級的，這就是我為什麼決定從政的原因──同樣是綠色政治的概念，藉由從政這條手段，引起社會的討論。如果我們進到了國會，我們會通盤檢討──不只是大麻，毒品政策都一律需要檢討。這個其實是更大的目標，但因為實在太多，我沒辦法全寫在公報上面，所以就是簡約地說：醫療用大麻合法化。

丘：和往年相比，妳認為今年的選舉有什麼特別重要的地方？台灣的選民又專注在哪些議題上？

李：我覺得今年就是「抗中保台」，這個主題很明顯。不能說蔡政府在販賣亡國感，更常販賣亡國感的其實是國民黨，而且很多次了。他們每一天都說如果民進黨選上，中華民國就要滅亡了。去（2019）年尤其是因為香港的事情，大家對於中國滲透這件事情非常地警覺。比如今年出現了像台灣民眾黨這種政黨，大家就都很小心謹慎，提防他背後的中國，我覺得這是今年最特別的地方。

上一次的大選如果是為了打倒國民黨，那其實是太陽花的餘威。那一次如果是年輕人對現狀不滿，那這次就是年輕人對現狀不滿完之後，我們這四年，到底學到了什麼。四年前是年輕人會出來投票，四年後的現在是年輕人開始去審視這些候選人到底在想什麼，而不再單純像以往，我看到一個icon（偶像）、一個神，我就是粉絲，我就要投他。

有一些人的真面目慢慢展露出來，讓人懷疑這些人到底有沒有搞清楚自己要什麼。因此，大家才會開始抨擊柯文哲，像我們這種柯粉變柯黑的人，越來越多。當時造了神，神又一一從神壇上跌落之後 ，我們這一輩年輕人到底學到了什麼？對於政治判斷能力，我覺得有大幅的提升，而不再只是你媽叫你投給誰，你就投給誰。這是今年差最多的地方。

而台灣人民特別關注的議題，就是兩岸議題。雖然綠黨是一個環保政黨，但是這種抗中保台的基調，我們還是不能少。為什麼？如果中國政府是一個非常重視環保的政府，我們或許還不會這麼篤定。但是你看，香港陳抗，香港的鳥死了多少？環境被污染成這樣。或許有些人喜歡把事情切割來看，讓環境歸環境、政治歸政治，但這是錯的。環境就是政治。什麼事情都是政治。

如果你真的是一個關心環境的政黨，你不會放任用這麼多劇毒的催淚瓦斯去污染整個環境。從這麼小的地方就可以看得出來，這一個政權不尊重人命跟環境，這種政權，我們是不能接受的。所以抗中保台，對於綠黨來講是理所當然。

丘：除了妳之外，今年的選舉出現了許多年輕的候選人，妳覺得這反映出了目前台灣年輕人參政的趨勢嗎？

李：我想先說，這是很好的事情。這是從318以來，我們年輕人開始參與政治的趨勢──不是政二代的人，比如蔣萬安，代父出征這種生物，繼承他老爸（蔣孝嚴）的選區、二手繼承蔣介石的餘威，這種沒什麼好講的。

這次基進黨也有一位非常年輕的候選人，顏銘緯，只有20幾歲，而當年拿《被出賣的台灣》丟馬英九的就是他，他也出來選了。為什麼以前這些人沒出來選？因為以前青年參與政治的時候，大家會覺得我們當幕僚就好，我們寫寫法案，讓其他有經驗的人上。但是後來再看就覺得，靠北，你這樣能選，不如我自己上。我覺得很多年輕人越來越發現這件事情：我們並不會比較差！

我覺得這是個好的現象。雖然我31歲，但在這一群候選人裡面，我甚至不是年輕人了，有更年輕的，20幾歲的，像我剛剛講的顏銘緯。最重要的是，他不是誰的兒子、誰的女兒，他就是他自己。

再加上我剛剛提到的，經過這四年的淘洗，大家的批判理性思考和判斷能力都有提高。分得清誰是「政治撈仔」，誰是真的有在關心，真的在做事，誰又只是魁儡。慢慢大家分辨的速度越來越快，所以你要呼嚨大家越來越困難。譬如說柯文哲，他取名台灣民眾黨，四年前用這個名字，他選總統都可以，但在今天，他一出來就被大家看破手腳啦。什麼蔣渭水精神，連蔣渭水的孫女都說你這個撈仔。不要隨便用別人阿公的名字起誓好嗎？

丘：妳認為在台灣，「進步」年輕人的政治參與是否能夠被擺在國際政治趨勢的脈絡之中？尤其是全球各地年輕政治家都在主打「進步」政策的現象？

李：我覺得這倒不只是跟國際趨勢有關，也跟網際網路和智慧手機越來越普及、網速越來越快，還有社群媒體的發展都有很大的關聯。我們現在訊息流動速度超快，甚至譬如說今天早上Telegram看到什麼假新聞，這個東西再被傳到Line，以前可能要傳很久才能被破解，可是現在，我們可能早上發現的時候，我們下午這件事情就乾淨了。所有的Reddit、Instagram、Telegram的頻道，啪啪啪就馬上清理好了。這種很快的訊息交流速度，我覺得是這代年輕人擅長的東西。

這個趨勢就不只是台灣，世界其他地方也是這樣子。資訊的破解跟消化資訊量的速度，是我們最重要的資產。年輕人掌握的資訊越廣，我們就越有優勢。以前為什麼長輩可以一直掌控政治，是因為過去就是我告訴你告訴你告訴你，透過人脈看誰得到的資訊比較多。現在，剛剛你的長輩在講的事情，我昨天晚上在某個群的頻道裡面就看到了。

丘：最後，妳有沒有什麼不只對台灣讀者，也想對國際讀者說的話呢？

李：以前我剛出來工作的時候，我當時的主管跟我說的話是「不要讓人小看妳年輕」。那個時候，我大學畢業的第一份工作是在故宮擔任研究助理。我記得，我星期五考完期末考，星期一就去上班了，結果因為研究助理最菜，被民眾罵了一頓。我的主管就說沒有關係。他引用了聖經跟我說：「不要讓人小看妳年輕，其實年輕人，你們才是決定未來的族群。」我們並沒有比較差，你要相信自己沒有比較差這件事情。

然後，大家記得出來投票。我自己也反省一下，我到了二十五六歲才出來投第一次票，我錯過了好幾次選舉。覺得好懶不想去，去看個電影好了，或是去唱歌，完全沒想要投票。反觀我阿公阿嬤，那時候年紀超大，照樣拄拐杖出門投票。

那個時候，還有個想法是說你就算出去投也投也不贏。錯了！我們真的可以！我們辦得到，不要放棄自己，好嗎！

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本文經破土（New Bloom）授權刊登，原文發表於此（英文版）

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航